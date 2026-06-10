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https://sarabic.ae/20260610/الجيش-الإسرائيلي-يعترف-بسقوط-صاروخ-إيراني-على-قاعدة-رامات-ديفيد--1114236964.html
الجيش الإسرائيلي يعترف بسقوط صاروخ إيراني على قاعدة "رامات ديفيد"
الجيش الإسرائيلي يعترف بسقوط صاروخ إيراني على قاعدة "رامات ديفيد"
سبوتنيك عربي
اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بسقوط صاروخ إيراني على قاعدة "رامات ديفيد" العسكرية ما تسبب في حدوث بعض الأضرار. 10.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-10T15:46+0000
2026-06-10T15:46+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الجيش الإسرائيلي، أن سقوط شظية من صاروخ إيراني على قاعدة رامات ديفيد هذا الأسبوع قد تسبب في إحداث أضرار طفيفة.وأكد الجيش أن قاعدة "رامات ديفيد" الجوية تعرضت لهجوم خلال التصعيد الأخير مع إيران، وأنه أمر بفتح تحقيق عاجل لتحديد ما إذا كانت الإصابة ناجمة عن شظية أم إصابة مباشرة، في حين تشير التقديرات الأولية إلى أنه ناجم عن شظية كبيرة.وأكد الجيش أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الهجوم، مشيرا إلى أن الأضرار وقعت في منطقة "غير عملياتية" داخل القاعدة.وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني قد أعلنت، في السابع من الشهر الجاري، أن قاعدة "رامات ديفيد" الجوية التابعة لإسرائيل تعرضت للاستهداف بصواريخ باليستية، وذلك ردًا على ما وصفته بـ"الجرائم المتفشية" التي ترتكبها إسرائيل في جنوب لبنان.وأوضح البيان، أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بالقتل الجماعي والتهجير القسري في مناطق صور والنبطية وغيرها، بما في ذلك ضواحي بيروت، مشيرًا إلى أن القاعدة استُهدفت منذ "توغلها" بصواريخ باليستية من سلاح الجو الإيراني.وأضاف الحرس الثوري أن "الولايات المتحدة وإسرائيل لم تلتزما بالتفاهمات السابقة، واستمرتا في العمليات العسكرية في لبنان، إلى جانب ما اعتبره هجمات متكررة على السواحل الإيرانية والسفن في مضيق هرمز وبحر عُمان والمحيط الهندي".وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
https://sarabic.ae/20260607/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-استهداف-قاعدة-رامات-ديفيد-الجوية-في-إسرائيل-ويهدد-بتوسيع-الرد---عاجل-1114150637.html
https://sarabic.ae/20260610/إعلام-الولايات-المتحدة-تشن-موجة-ثالثة-من-الضربات-على-إيران-1114218474.html
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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعترف بسقوط صاروخ إيراني على قاعدة "رامات ديفيد"

15:46 GMT 10.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalitقوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني السكنية المدمرة التي أصابتها صاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني السكنية المدمرة التي أصابتها صاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
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اعترف الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بسقوط صاروخ إيراني على قاعدة "رامات ديفيد" العسكرية ما تسبب في حدوث بعض الأضرار.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن الجيش الإسرائيلي، أن سقوط شظية من صاروخ إيراني على قاعدة رامات ديفيد هذا الأسبوع قد تسبب في إحداث أضرار طفيفة.
وأكد الجيش أن قاعدة "رامات ديفيد" الجوية تعرضت لهجوم خلال التصعيد الأخير مع إيران، وأنه أمر بفتح تحقيق عاجل لتحديد ما إذا كانت الإصابة ناجمة عن شظية أم إصابة مباشرة، في حين تشير التقديرات الأولية إلى أنه ناجم عن شظية كبيرة.
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية في إسرائيل ويهدد بتوسيع الرد
7 يونيو, 19:44 GMT
وأكد الجيش أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الهجوم، مشيرا إلى أن الأضرار وقعت في منطقة "غير عملياتية" داخل القاعدة.
وكانت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني قد أعلنت، في السابع من الشهر الجاري، أن قاعدة "رامات ديفيد" الجوية التابعة لإسرائيل تعرضت للاستهداف بصواريخ باليستية، وذلك ردًا على ما وصفته بـ"الجرائم المتفشية" التي ترتكبها إسرائيل في جنوب لبنان.
وأوضح البيان، أن العملية جاءت ردًا على ما وصفه بالقتل الجماعي والتهجير القسري في مناطق صور والنبطية وغيرها، بما في ذلك ضواحي بيروت، مشيرًا إلى أن القاعدة استُهدفت منذ "توغلها" بصواريخ باليستية من سلاح الجو الإيراني.
وأضاف الحرس الثوري أن "الولايات المتحدة وإسرائيل لم تلتزما بالتفاهمات السابقة، واستمرتا في العمليات العسكرية في لبنان، إلى جانب ما اعتبره هجمات متكررة على السواحل الإيرانية والسفن في مضيق هرمز وبحر عُمان والمحيط الهندي".
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2026
إعلام: الولايات المتحدة تشن موجة ثالثة من الضربات على إيران
01:00 GMT
وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
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