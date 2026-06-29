https://sarabic.ae/20260629/إعلام-إسرائيل-ترفع-حالة-التأهب-تحسبا-لهجوم-إيراني-1114797450.html

إعلام: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لهجوم إيراني

إعلام: إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لهجوم إيراني

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بلادها تستعد لاحتمال هجوم إيراني على أراضيها، في ضوء توقيع الاتفاق بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، والذي يهدف في نهاية... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T03:15+0000

2026-06-29T03:15+0000

2026-06-29T03:15+0000

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

لبنان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102217/52/1022175261_0:84:1679:1028_1920x0_80_0_0_1168aad4173860fdd24ec2edcf316485.jpg

وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء الأحد، بأن توقيع الاتفاق بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية قد أثار قلق حزب الله والنظام الإيراني معا.ونقل الموقع عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن "إيران غير راضية عن الاتفاق، لأنه يتضمن نزع سلاح حزب الله، وطرده من جنوب لبنان، وتطبيع العلاقات بين لبنان وإسرائيل".ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

https://sarabic.ae/20260628/قاليباف-لرئيس-البرلمان-اللبناني-نسعى-لإنهاء-الحرب-في-لبنان-وإنهاء-الاحتلال-الإسرائيلي-1114783268.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان