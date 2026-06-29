https://sarabic.ae/20260629/اجتماع-عماني-إيراني-يؤكد-الالتزام-بالقانون-الدولي-بالملاحة-والخدمات-البحرية-في-مضيق-هرمز-1114816217.html

اجتماع عماني إيراني يؤكد الالتزام بالقانون الدولي بالملاحة والخدمات البحرية في مضيق هرمز

اجتماع عماني إيراني يؤكد الالتزام بالقانون الدولي بالملاحة والخدمات البحرية في مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية العُمانية، عقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة العُمانية الإيرانية في العاصمة مسقط، لبحث مستقبل إدارة مضيق هرمز وتبادل وجهات النظر بشأن... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T14:20+0000

2026-06-29T14:20+0000

2026-06-29T14:20+0000

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وذكرت الخارجية العمانية، في بيان لها، أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التنسيق حول الملفات المرتبطة بالمضيق، بما يتوافق مع المصالح المشتركة للبلدين وسيادتهما، مؤكدين التزامهما بالقانون الدولي.كما بحث الاجتماع استكشاف أطر التعاون في مجالات الملاحة والخدمات البحرية، انطلاقاً من كونهما دولتين تتشاركان الإشراف على مضيق هرمز، وفي ضوء التفاهمات الثنائية والدولية القائمة.وأكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، في وقت سابق اليوم، أن سلطنة عمان تعارض فرض رسوم على عبور السفن عبر مضيق هرمز، التزاما بقواعد القانون الدولي وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.وأوضح، وفق بيان لوزارة الخارجية العمانية، أنه لا يوجد أي لبس بشأن هذا الموقف، مشيرا إلى أن ما يُطرح يتعلق بتمييز بين رسوم العبور الإلزامية، وبين خدمات ملاحية وبيئية يمكن بحثها بشكل طوعي مع الدول والشركات المستفيدة من الممرات البحرية.وقالت الوزارة في بيانها: "نفى البوسعيدي وجود لبس بشأن مسألة الرسوم. وأكد أن سلطنة عمان لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن مضيق هرمز، التزاما بقواعد القانون الدولي وضمانا لحرية الملاحة، موضحا فروقات رسوم العبور وبين الخدمات البحرية والبيئية والملاحية التي يمكن بحثها طوعيا مع الدول والشركات المستفيدة".وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، بأن 124 سفينة عبرت مضيق هرمز منذ يوم الخميس، على مدى أربعة أيام، وهو ما يضاهي حجم الشحن اليومي قبل التصعيد المتعلق بإيران.وذكرت التقارير، نقلاً عن بيانات شركة "Kpler": "عبرت 124 سفينة شحن عبر مضيق هرمز منذ يوم الخميس".وتشير التقارير إلى أن عدد السفن التي تعبر المضيق في أربعة أيام يقارن حاليًا بعدد السفن التي تعبره في يوم واحد قبل التصعيد في المنطقة.وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل بشن غارات على أهداف في إيران. وقد أدى تصاعد الصراع إلى توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في التجارة الدولية.يُذكر أن إيران والولايات المتحدة وقعتا عن بُعد، في 18 يونيو/حزيران، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

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https://sarabic.ae/20260628/عراقجي-مضيق-هرمز-سيعود-خلال-30-يوما-إلى-طاقته-التشغيلية-السابقة-للنزاع-1114778749.html

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