https://sarabic.ae/20260629/الكرملين-لوكاشينكو-لم-ينقل-أي-رسالة-من-زيلينسكي-إلى-بوتين--1114805403.html

الكرملين: لوكاشينكو لم ينقل أي رسالة من زيلينسكي إلى بوتين

الكرملين: لوكاشينكو لم ينقل أي رسالة من زيلينسكي إلى بوتين

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، لم ينقل إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أي رسالة من... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T10:28+0000

2026-06-29T10:28+0000

2026-06-29T10:45+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين على سؤال حول ما إذا كان لوكاشينكو قد نقل أي رسالة من زيلينسكي خلال هذا لقائهما "لا".علّق بيسكوف على مسألة قنوات الاتصال بين روسيا وأوكرانيا، وما إذا كانت الاتصالات بين الجانبين تتم عبر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: "لكي تعمل القنوات القائمة وتؤدي وظيفتها، يجب أن تبقى سرية، ويجب أن تبقى خاصة".وأوضح بيسكوف أن موقف روسيا من القضية الأوكرانية معروف جيدًا لدى كييف والمفاوضين الأمريكيين.قال بيسكوف للصحفيين: "أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أنه عندما حدد بوتين مناطق معينة، ليتم فيها إنشاء منطقة عازلة أمنية في أعقاب غزو الجماعات المسلحة التابعة لنظام كييف لمقاطعة كورسك، قال إن نظام كييف سيدفع ثمن هذا الغزو. سيدفعون ثمنه بهذه الأرض نفسها، التي ستنتهي في المنطقة العازلة".ووفقا له، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نافشا قضايا أمنية، وتصعيد التوترات من جانب الدول الأوروبية، ومحاولات استفزاز بيلاروسيا.وكان بوتين ولوكاشينكو قد عقدا في وقت سابق لقاء مغلقاً (وجهاً لوجه) في منتدى "فالداي".بوتين حول إمكانية تغيير موقف ترامب من الصراع في أوكرانيا: هو سياسي ناضج ويعرف ما يفعلبوتين: "دولة الاتحاد" نموذج للتكامل المتبادل المنفعة

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