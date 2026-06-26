https://sarabic.ae/20260626/بوتين-دولة-الاتحاد-نموذج-للتكامل-المتبادل-المنفعة-1114729179.html

بوتين: "دولة الاتحاد" نموذج للتكامل المتبادل المنفعة

بوتين: "دولة الاتحاد" نموذج للتكامل المتبادل المنفعة

سبوتنيك عربي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الشعب البيلاروسي بمناسبة عيد استقلال بلاده، واصفًا دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا، بأنها نموذج للتكامل... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T10:25+0000

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وقال بوتين، في كلمة عبر تقنية الفيديو ألقاها أمام المشاركين في الجلسة العامة للمنتدى الـ13 لأقاليم روسيا وبيلاروسيا: "يسعدني أن أرحب بالمشاركين والمنظمين في المنتدى الثالث عشر لأقاليم روسيا وبيلاروسيا، الذي يعقد تقليديًا عشية عيد استقلال جمهورية بيلاروسيا، الموافق 3 يوليو (تموز المقبل)، والذي يخلّد الذكرى السنوية لتحرير مينسك من المحتلين النازيين. أهنئ من أعماق قلبي جميع الأصدقاء البيلاروسيين بهذه المناسبة الوطنية".وأكمل الرئيس بوتين: "إن أحد أهم محركات الشراكة الروسية البيلاروسية، وكذلك بناء دولة الاتحاد، هو الروابط بين الأقاليم، وهذا هو الأساس المتين الذي يتطور عليه التعاون بين البلدين بثبات في طيف واسع من المجالات، من السياسة والأمن، إلى المجالات الاجتماعية والإنسانية، وبالطبع الاقتصاد".وتابع الرئيس الروسي: "تعدّ دولة الاتحاد نموذجًا للتكامل المتكافئ والمفيد للطرفين، وهي تسهّل عمليًا تعميق التعاون ضمن منظمات مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي".وفي 26 فبراير/ شباط الماضي، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن روسيا وبيلاروسيا، حققتا الكثير في عملية تطوير دولة الاتحاد، وقال بوتين: "مواقفنا تجاه القضايا الراهنة على الأجندة الدولية متقاربة أو متطابقة دائمًا".رئيس مجلس الأمن البيلاروسي: أوروبا ترغب في جر مينسك إلى الصراع في أوكرانياالخارجية الروسية توضح الجهة المخولة بالبت في تعليق عضوية أي دولة داخل منظمة الأمن الجماعي

https://sarabic.ae/20260621/رئيس-مجلس-الأمن-البيلاروسي-أوروبا-ترغب-في-جر-مينسك-إلى-الصراع-في-أوكرانيا-1114573596.html

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