https://sarabic.ae/20260621/رئيس-مجلس-الأمن-البيلاروسي-أوروبا-ترغب-في-جر-مينسك-إلى-الصراع-في-أوكرانيا-1114573596.html

رئيس مجلس الأمن البيلاروسي: أوروبا ترغب في جر مينسك إلى الصراع في أوكرانيا

رئيس مجلس الأمن البيلاروسي: أوروبا ترغب في جر مينسك إلى الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح أمين مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الأحد، بأن بعض القادة الأوروبيين كانوا سيسرّهم جر بيلاروسيا إلى النزاع في أوكرانيا. 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T19:07+0000

2026-06-21T19:07+0000

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وقال فولفوفيتش خلال مقابلة: "هذا الإغراق لأوروبا بالأسلحة الفتاكة، أي استقرار وأي أمن سيجلبه؟ إنه يزيد فقط من مخاطر اندلاع النزاعات ليس فقط على أراضي أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا، كما يردد القادة الأوروبيون باستمرار، فقد كانوا سيسرّهم جر بلادنا إلى هذا النزاع حتى تشتعل النيران على أراضينا". وأكد فولفوفيتش أن الأحداث في أوكرانيا تؤثر بالفعل على الدول الأوروبية، ولا سيما بولندا ودول البلطيق، وحتى فنلندا. وتابع: "في نهاية المطاف، فإن الطائرات المسيرة نفسها التي يرعاها القادة الأوروبيون حاليًا تحلق فوق أراضيهم، وتتحطم، مما يُسبب توترًا بين المدنيين ويثير مخاوف أمنية لدى مواطني هذه الدول". وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن الدول الأوروبية تتعامل مع ملف الحرب في أوكرانيا بمنطق فرض الإملاءات لا التفاوض، مشيرا إلى أن الدعوات الغربية للحوار مع موسكو تهدف إلى إعادة تشكيل شروط المواجهة وليس الوصول إلى تسوية سلمية حقيقية.بيلاروسيا: نطالب كييف بتقديم تفسير شامل حول الهجوم على أطفال من مواطنينا في بريانسكقوات كييف تستهدف حافلة لفريق رياضي بيلاروسي للأطفال بمقاطعة بريانسك الروسية

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