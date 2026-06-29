https://sarabic.ae/20260629/المدار-القطبي-آمن-للكائنات-الدقيقة-نتائج-أولية-من-مهمة-بيون-إم-رقم-2-1114825739.html
المدار القطبي آمن للكائنات الدقيقة... نتائج أولية من مهمة "بيون-إم رقم 2"
المدار القطبي آمن للكائنات الدقيقة... نتائج أولية من مهمة "بيون-إم رقم 2"
سبوتنيك عربي
أظهرت النتائج الأولية لمهمة "بيون-إم رقم 2" أن المدار القطبي قد يكون بيئة آمنة للكائنات الدقيقة، وهو ما يضيف معطيات مهمة إلى أبحاث بيولوجيا الفضاء وتخطيط... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T20:49+0000
2026-06-29T20:49+0000
2026-06-29T20:49+0000
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علوم
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وكالة الفضاء
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وخلال المهمة، التي استمرت 30 يومًا على متن "بيون-إم رقم 2"، درس العلماء تأثير الظروف الفضائية في كائنات حية وعينات بيولوجية متعددة، من بينها الحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة. ووفقًا لـ"بوابة روسيا العلمية"، فإن المدار القطبي يعرّض الحمولة إلى مستوى أعلى من الإشعاع الكوني مقارنة ببعض المدارات التقليدية، ما يجعل النتائج ذات قيمة خاصة عند تقييم سلامة هذا النوع من المدارات.كما أن دراسة بقاء الكائنات الدقيقة في هذه البيئة قد تفيد في فهم حدود التكيف الحيوي مع الإشعاع والجاذبية الصغرى، وتفتح الباب أمام تطبيقات أوسع في طب الفضاء.وتشير النتائج المبكرة إلى أن المدار القطبي قد لا يكون عائقًا أمام بعض أشكال الحياة الدقيقة، بل قد يصلح كساحة بحثية مهمة لمهام الفضاء المقبلة. الصين تنقل "عقل" قطاراتها فائقة السرعة إلى الفضاء
https://sarabic.ae/20260624/روسكوسموس-تؤكد-ضرورة-إنشاء-مجلس-للفضاء-لدول-بريكس-1114669776.html
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علوم, الفضاء, وكالة الفضاء, كائنات دقيقة
علوم, الفضاء, وكالة الفضاء, كائنات دقيقة
المدار القطبي آمن للكائنات الدقيقة... نتائج أولية من مهمة "بيون-إم رقم 2"
أظهرت النتائج الأولية لمهمة "بيون-إم رقم 2" أن المدار القطبي قد يكون بيئة آمنة للكائنات الدقيقة، وهو ما يضيف معطيات مهمة إلى أبحاث بيولوجيا الفضاء وتخطيط الرحلات الفضائية المستقبلية.
وخلال المهمة، التي استمرت 30 يومًا على متن "بيون-إم رقم 2"، درس العلماء تأثير الظروف الفضائية في كائنات حية وعينات بيولوجية متعددة، من بينها الحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة.
ووفقًا لـ"بوابة روسيا العلمية"، فإن المدار القطبي يعرّض الحمولة إلى مستوى أعلى من الإشعاع الكوني مقارنة ببعض المدارات التقليدية، ما يجعل النتائج ذات قيمة خاصة عند تقييم سلامة هذا النوع من المدارات.
وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية لأنها ترتبط مباشرة بمستقبل المحطات الفضائية المأهولة، بما في ذلك مشروع المحطة الروسية المدارية المرتقبة، إذ تساعد البيانات على تقدير مدى ملاءمة المدار القطبي لوجود البشر على المدى الطويل.
كما أن دراسة بقاء الكائنات الدقيقة في هذه البيئة قد تفيد في فهم حدود التكيف الحيوي مع الإشعاع والجاذبية الصغرى، وتفتح الباب أمام تطبيقات أوسع في طب الفضاء.
سيواصل الباحثون تحليل العينات بعد عودتها إلى الأرض، مقارنةً بما بقي منها في ظروف أرضية، بهدف تحديد الفروق البيولوجية بدقة أكبر.
وتشير النتائج المبكرة إلى أن المدار القطبي قد لا يكون عائقًا أمام بعض أشكال الحياة الدقيقة، بل قد يصلح كساحة بحثية مهمة لمهام الفضاء المقبلة.