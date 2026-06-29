روسيا والجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية

عربي
بث مباشر... مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة حول الشرق الأوسط وفلسطين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
10:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
10:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:03 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مصر تدعوا إلى حوار يعالج أزمات المنطقة.. وحزب الله يرفض الاتفاق بين لبنان وإسرائيل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما التهديد الذي يراه الحوثي من تمركز إسرائيل بـ"أرض الصومال"؟
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا و الجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260629/روسيا-والجزائر-نحو-مستوى-جديد-من-الشراكة-الاستراتيجية-1114813886.html
روسيا والجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
روسيا والجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
في خطوة مهمة تنقل العلاقات بين البلدين لمستوى جديد، شهدت موسكو توقيع حزمة من مذكرات التفاهم بين روسيا والجزائر في مجالات حيوية تشمل التعليم العالي والطاقة... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T13:07+0000
2026-06-29T13:07+0000
راديو
روسيا والعالم العربي
روسيا
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1d/1114813346_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_fba59254ea4d885e20ea4db7f8e0b0bc.png
روسيا والجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
روسيا والجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
وشدد وزير المحروقات الجزائري أيضا على أن العلاقات الثنائية تعززت "بشكل ملحوظ"، عقب زيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى روسيا في عام 2023، وما أسفرت عنه من إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين.بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري باتروشيف، أن الجزائر أحد أهم شركاء روسيا في شمال إفريقيا، مشددا على أن التعاون الثنائي يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أهمية هذه الشراكة بين روسيا والجزائر تزداد لأنها شراكة خالية من الإملاءات الغربية والرغبة في الهيمنة، حيث إنها شراكة تحترم سيادة الدول".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الأولوية للجزائر هو تنويع مصادر الدخل، حيث تحاول الجزائر منذ عقد من الزمن الخروج من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد ذي المصادر المتعددة، وهو ما يتضح من قراءة أولية للاتفاقيات الموقعة خاصة اتفاقية التكامل بين شركة "سوناطراك" الجزائرية وشركة "غازبروم" الروسية".
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1d/1114813346_146:0:1079:700_1920x0_80_0_0_21a43c59438e1bacf9ba08db9db2c38a.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا والعالم العربي , روسيا, الجزائر, аудио
روسيا والعالم العربي , روسيا, الجزائر, аудио

روسيا والجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية

13:07 GMT 29.06.2026
راديو
روسيا والجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
في خطوة مهمة تنقل العلاقات بين البلدين لمستوى جديد، شهدت موسكو توقيع حزمة من مذكرات التفاهم بين روسيا والجزائر في مجالات حيوية تشمل التعليم العالي والطاقة والمناجم والمواصلات.
وشدد وزير المحروقات الجزائري أيضا على أن العلاقات الثنائية تعززت "بشكل ملحوظ"، عقب زيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى روسيا في عام 2023، وما أسفرت عنه من إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين.
بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري باتروشيف، أن الجزائر أحد أهم شركاء روسيا في شمال إفريقيا، مشددا على أن التعاون الثنائي يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
في هذا السياق، قال مدير مؤسسة "عين موسكو"، د. قصي القيسي، إن "الاتفاقيات الموقعة بين روسيا والجزائر تأتي في أعقاب الحرب الأخيرة، وما تبعها من مشكلات تتعلق بأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أهمية هذه الشراكة بين روسيا والجزائر تزداد لأنها شراكة خالية من الإملاءات الغربية والرغبة في الهيمنة، حيث إنها شراكة تحترم سيادة الدول".
في سياق متصل، قال الباحث في العلوم السياسية، د. حمزة زايت، إن "الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والجزائر تأتي في إطار التحولات التي تشهدها الساحة العالمية على صعيد السياسة والاقتصاد بما يشكل عالما جديدا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الأولوية للجزائر هو تنويع مصادر الدخل، حيث تحاول الجزائر منذ عقد من الزمن الخروج من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد ذي المصادر المتعددة، وهو ما يتضح من قراءة أولية للاتفاقيات الموقعة خاصة اتفاقية التكامل بين شركة "سوناطراك" الجزائرية وشركة "غازبروم" الروسية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала