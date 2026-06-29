https://sarabic.ae/20260629/روسيا-والجزائر-نحو-مستوى-جديد-من-الشراكة-الاستراتيجية-1114813886.html
روسيا والجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
روسيا والجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
في خطوة مهمة تنقل العلاقات بين البلدين لمستوى جديد، شهدت موسكو توقيع حزمة من مذكرات التفاهم بين روسيا والجزائر في مجالات حيوية تشمل التعليم العالي والطاقة... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T13:07+0000
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روسيا والجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
روسيا والجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
وشدد وزير المحروقات الجزائري أيضا على أن العلاقات الثنائية تعززت "بشكل ملحوظ"، عقب زيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى روسيا في عام 2023، وما أسفرت عنه من إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين.بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري باتروشيف، أن الجزائر أحد أهم شركاء روسيا في شمال إفريقيا، مشددا على أن التعاون الثنائي يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أهمية هذه الشراكة بين روسيا والجزائر تزداد لأنها شراكة خالية من الإملاءات الغربية والرغبة في الهيمنة، حيث إنها شراكة تحترم سيادة الدول".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الأولوية للجزائر هو تنويع مصادر الدخل، حيث تحاول الجزائر منذ عقد من الزمن الخروج من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد ذي المصادر المتعددة، وهو ما يتضح من قراءة أولية للاتفاقيات الموقعة خاصة اتفاقية التكامل بين شركة "سوناطراك" الجزائرية وشركة "غازبروم" الروسية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
روسيا والعالم العربي , روسيا, الجزائر, аудио
روسيا والعالم العربي , روسيا, الجزائر, аудио
روسيا والجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
في خطوة مهمة تنقل العلاقات بين البلدين لمستوى جديد، شهدت موسكو توقيع حزمة من مذكرات التفاهم بين روسيا والجزائر في مجالات حيوية تشمل التعليم العالي والطاقة والمناجم والمواصلات.
وشدد وزير المحروقات الجزائري أيضا على أن العلاقات الثنائية تعززت "بشكل ملحوظ"، عقب زيارة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى روسيا في عام 2023، وما أسفرت عنه من إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين.
بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري باتروشيف، أن الجزائر أحد أهم شركاء روسيا في شمال إفريقيا، مشددا على أن التعاون الثنائي يخدم المصالح المشتركة للشعبين ويعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
في هذا السياق، قال مدير مؤسسة "عين موسكو"، د. قصي القيسي، إن "الاتفاقيات الموقعة بين روسيا والجزائر تأتي في أعقاب الحرب الأخيرة، وما تبعها من مشكلات تتعلق بأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أهمية هذه الشراكة بين روسيا والجزائر تزداد لأنها شراكة خالية من الإملاءات الغربية والرغبة في الهيمنة، حيث إنها شراكة تحترم سيادة الدول".
في سياق متصل، قال الباحث في العلوم السياسية، د. حمزة زايت، إن "الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والجزائر تأتي في إطار التحولات التي تشهدها الساحة العالمية على صعيد السياسة والاقتصاد بما يشكل عالما جديدا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الأولوية للجزائر هو تنويع مصادر الدخل، حيث تحاول الجزائر منذ عقد من الزمن الخروج من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد ذي المصادر المتعددة، وهو ما يتضح من قراءة أولية للاتفاقيات الموقعة خاصة اتفاقية التكامل بين شركة "سوناطراك" الجزائرية وشركة "غازبروم" الروسية".