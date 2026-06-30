https://sarabic.ae/20260630/الاتحاد-الدولي-للتزلج-يسمح-للرياضيين-الروس-بالمنافسة-في-البطولات-الدولية-1114831668.html
الاتحاد الدولي للتزلج يسمح للرياضيين الروس بالمنافسة في البطولات الدولية
الاتحاد الدولي للتزلج يسمح للرياضيين الروس بالمنافسة في البطولات الدولية
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي للتزلج أنه سمح للرياضيين الروس بالمنافسة في موسم 2026/27، كرياضيين محايدين، وذلك وفقًا لموقع المنظمة الإلكتروني. 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T08:37+0000
2026-06-30T08:37+0000
2026-06-30T08:37+0000
روسيا
رياضة
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وجاء في البيان: "ابتداءً من موسم 2026/27، تم رفع قرار الحظر الكامل على الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا جزئياً. ويجوز لهؤلاء الرياضيين المشاركة في فعاليات الاتحاد الدولي للتزلج والمسابقات الدولية كرياضيين محايدين، دون استخدام الرموز الوطنية، أي الأعلام والمعدات الوطنية، أو عزف الأناشيد الوطنية".يشار إلى أنه يجوز لأفراد الدعم المرافقين للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا مرافقتهم ومساعدتهم، شريطة خضوعهم لنفس عملية تقييم القبول. وفي حال تطبيق نظام الحصص، يحدد عدد الرياضيين المحايدين وفقًا لآليات التأهيل الموضوعية القائمة على الأداء والتصنيف، وهي نفس الآليات المطبقة على جميع الرياضيين، وليس بناءً على الجنسية.تم إيقاف الرياضيين الروس والبيلاروسيين من قبل الاتحاد الدولي للتزلج منذ مارس/آذار 2022. وقد استثنت المنظمة الرياضيين الروس والبيلاروسيين فقط خلال حملة التصفيات المؤهلة لأولمبياد ميلانو 2026، لكن هذا القرار لم يمتد إلى ما بعد أحداث التصفيات.وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن السماح لرافعي الأثقال الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية، مع رفع علم بلادهم وعزف نشيدهم الوطني.بطلة أولمبية سوفيتية: الرياضة الدولية لا تكتمل دون مشاركة الرياضيين الروس
https://sarabic.ae/20260626/الاتحاد-الدولي-لرفع-الأثقال-يسمح-للرياضيين-الروس-بتمثيل-بلدهم-في-البطولات-ورفع-علمه-1114745215.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رياضة
الاتحاد الدولي للتزلج يسمح للرياضيين الروس بالمنافسة في البطولات الدولية
أعلن الاتحاد الدولي للتزلج أنه سمح للرياضيين الروس بالمنافسة في موسم 2026/27، كرياضيين محايدين، وذلك وفقًا لموقع المنظمة الإلكتروني.
وجاء في البيان: "ابتداءً من موسم 2026/27، تم رفع قرار الحظر الكامل على الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا جزئياً. ويجوز لهؤلاء الرياضيين المشاركة في فعاليات الاتحاد الدولي للتزلج والمسابقات الدولية كرياضيين محايدين، دون استخدام الرموز الوطنية، أي الأعلام والمعدات الوطنية، أو عزف الأناشيد الوطنية".
يشار إلى أنه يجوز لأفراد الدعم المرافقين للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا مرافقتهم ومساعدتهم، شريطة خضوعهم لنفس عملية تقييم القبول.
وفي حال تطبيق نظام الحصص، يحدد عدد الرياضيين المحايدين وفقًا لآليات التأهيل الموضوعية القائمة على الأداء والتصنيف، وهي نفس الآليات المطبقة على جميع الرياضيين، وليس بناءً على الجنسية.
تم إيقاف الرياضيين الروس والبيلاروسيين من قبل الاتحاد الدولي للتزلج منذ مارس/آذار 2022. وقد استثنت المنظمة الرياضيين الروس والبيلاروسيين فقط خلال حملة التصفيات المؤهلة لأولمبياد ميلانو 2026، لكن هذا القرار لم يمتد إلى ما بعد أحداث التصفيات.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال عن السماح لرافعي الأثقال الروس بالمشاركة في المسابقات الدولية، مع رفع علم بلادهم وعزف نشيدهم الوطني.