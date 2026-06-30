https://sarabic.ae/20260630/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قيادي-في-سرايا-القدس-قال-إنه-شارك-في-هجوم-7-أكتوبر-1114836164.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في "سرايا القدس" قال إنه شارك في هجوم 7 أكتوبر

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في "سرايا القدس" قال إنه شارك في هجوم 7 أكتوبر

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل علي كايد محمد ستيتان، الذي قال إنه كان قائد فصيل نخبة في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس"، وذلك... 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T13:05+0000

2026-06-30T13:05+0000

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وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن ستيتان "شارك في اقتحام الأراضي الإسرائيلية خلال هجوم السابع من أكتوبر"، مضيفًا أنه واصل، طوال فترة الحرب وحتى الآونة الأخيرة، العمل على التخطيط لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطنين إسرائيليين.وأشار البيان إلى أن ستيتان "كان يشكل تهديدًا للقوات العاملة في قطاع غزة"، مؤكدًا أنه جرى استهدافه في "غارة جوية دقيقة".وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته التابعة للقيادة الجنوبية ستواصل انتشارها في المنطقة "وفقًا للاتفاق"، مؤكداً استمرار العمليات لإزالة ما وصفه بـ"أي تهديد فوري".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني 2026، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة "حماس" والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

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