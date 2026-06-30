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الشرع: إسرائيل تسعى لتحويل سوريا إلى ساحة فوضى
الشرع: إسرائيل تسعى لتحويل سوريا إلى ساحة فوضى
سبوتنيك عربي
ندد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بمحاولات إسرائيل لزعزعة الاستقرار في المناطق الجنوبية من بلاده، مؤكدًا أن سوريا "لن تسمح بتحويل أراضيها إلى... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T11:08+0000
2026-06-30T11:08+0000
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ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن الشرع، قوله إن "الكيان الإسرائيلي يسعى مجددًا إلى تحويل أرضنا الطاهرة إلى ساحة فوضى غير منتهية، بهدف تفكيك وحدة شعبنا وإضعاف قدراتنا على المضي قدمًا في مسيرة إعادة البناء والنهوض".وأضاف: "سوريا ليست ساحة تجارب للمؤامرات الخارجية، ولا مكانًا لتنفيذ أطماع الآخرين"، مشددًا على تمسّك بلاده بوحدة أراضيها واستقرارها.وأفادت وسائل إعلام سورية، الأحد الماضي، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بقذائف المدفعية قرية عابدين في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوبي سوريا.وكانت وسائل إعلام سورية، أفادت في وقت سابق، بتمركز قوات إسرائيلية بآلياتها في قرية عابدين بريف درعا الغربي جنوبي سوريا، فيما أكدت قناة "الإخبارية" السورية، "تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي مع آلياتهم فوق تلة المغر في قرية عابدين بريف درعا الغربي".وفي السياق ذاته، أفادت "سانا"، يوم السبت الماضي، بأن "قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 4 آليات عسكرية، انطلقت ‏من ثكنة "الجزيرة" وتوغلت باتجاه بلدة معرية، وصولًا إلى قرية عابدين، قبل ‏أن تتجه إلى منطقة تلة المغر".‏وكانت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ‌‏‌‏(أندوف)، نفذت الأسبوع الماضي، جولة ميدانية في قريتي ‌‏عابدين ومعرية في ريف ‏درعا الغربي، شملت عددًا من ‌‏الشوارع والأحياء، حيث التقت عددًا من المواطنين، ‌‏وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على ‏تطورات ‌‏الأوضاع في المنطقة‎.‎وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري "باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا ‏للقانون الدولي"، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، و"ردع ممارسات ‏الاحتلال"، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.
https://sarabic.ae/20260628/إعلام-قوات-الجيش-الإسرائيلي-تقصف-بالمدفعية-ريف-درعا-الغربي-جنوبي-سوريا-1114794102.html
https://sarabic.ae/20260629/دمشق-تدين-توغلات-إسرائيل-في-درعا-والقنيطرة-وتدعو-المجتمع-الدولي-للتحرك-1114814867.html
https://sarabic.ae/20260629/بعد-ليلة-من-القصف-والتوغل-الإسرائيلي-ماذا-حدث-في-عابدين-جنوبي-سوريا-ولماذا-تعد-منطقة-استراتيجية؟-1114799405.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الشرع: إسرائيل تسعى لتحويل سوريا إلى ساحة فوضى

11:08 GMT 30.06.2026
© AP Photo / Francisco Secoالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
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ندد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بمحاولات إسرائيل لزعزعة الاستقرار في المناطق الجنوبية من بلاده، مؤكدًا أن سوريا "لن تسمح بتحويل أراضيها إلى ساحة لتنفيذ مخططات خارجية"، وفق تعبيره.
ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن الشرع، قوله إن "الكيان الإسرائيلي يسعى مجددًا إلى تحويل أرضنا الطاهرة إلى ساحة فوضى غير منتهية، بهدف تفكيك وحدة شعبنا وإضعاف قدراتنا على المضي قدمًا في مسيرة إعادة البناء والنهوض".
وأضاف: "سوريا ليست ساحة تجارب للمؤامرات الخارجية، ولا مكانًا لتنفيذ أطماع الآخرين"، مشددًا على تمسّك بلاده بوحدة أراضيها واستقرارها.
مدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
إعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تقصف بالمدفعية ريف درعا الغربي جنوبي سوريا
28 يونيو, 20:18 GMT
وأفادت وسائل إعلام سورية، الأحد الماضي، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف بقذائف المدفعية قرية عابدين في الريف الغربي لمحافظة درعا جنوبي سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بقذائف المدفعية قرية عابدين بالريف الغربي، وسط تحليق لطيران الاحتلال فوق ريفي القنيطرة ودرعا".

وكانت وسائل إعلام سورية، أفادت في وقت سابق، بتمركز قوات إسرائيلية بآلياتها في قرية عابدين بريف درعا الغربي جنوبي سوريا، فيما أكدت قناة "الإخبارية" السورية، "تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي مع آلياتهم فوق تلة المغر في قرية عابدين بريف درعا الغربي".
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دمشق تدين توغلات إسرائيل في درعا والقنيطرة وتدعو المجتمع الدولي للتحرك
أمس, 13:26 GMT
وفي السياق ذاته، أفادت "سانا"، يوم السبت الماضي، بأن "قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 4 آليات عسكرية، انطلقت ‏من ثكنة "الجزيرة" وتوغلت باتجاه بلدة معرية، وصولًا إلى قرية عابدين، قبل ‏أن تتجه إلى منطقة تلة المغر".‏

وتابعت أن "قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من 8 آليات عسكرية توغلت أمس باتجاه بلدة ‏جملة، حيث انتشرت في أحياء البلدة وفتشت عددًا من منازل المدنيين، وذلك ‏بعد يوم واحد من دخول 7 آليات عسكرية إسرائيلية إلى قرية معرية، ‏حيث أقامت حاجزًا عسكريًا شرق المسجد، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من ‏المنازل الواقعة في محيطه، إلى جانب استجواب المارة قبل انسحابها".‏

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أمس, 08:27 GMT
وكانت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ‌‏‌‏(أندوف)، نفذت الأسبوع الماضي، جولة ميدانية في قريتي ‌‏عابدين ومعرية في ريف ‏درعا الغربي، شملت عددًا من ‌‏الشوارع والأحياء، حيث التقت عددًا من المواطنين، ‌‏وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على ‏تطورات ‌‏الأوضاع في المنطقة‎.‎

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في ‏الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف ‏الأراضي والقصف بقذائف المدفعية وغيرها.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري "باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقًا ‏للقانون الدولي"، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، و"ردع ممارسات ‏الاحتلال"، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.
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