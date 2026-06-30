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الهلال الأحمر الإيراني: أدرنا عمليات الإغاثة في حرب الـ12 يوما دون مساعدة خارجية
الهلال الأحمر الإيراني: أدرنا عمليات الإغاثة في حرب الـ12 يوما دون مساعدة خارجية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بيرحسين كوليوند، اليوم الثلاثاء، أن بلاده أدارت عمليات الإغاثة خلال أحداث حرب الـ 12 يوما، بشكل مستقل ولم تتقدم بأي طلب... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن کولیوند، إشارته إلى توثيق ورصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني ورفع تقارير إلى 19 منظمة دولية وتنفيذ عمليات إغاثية شاملة، مما أدى إلى ترسيخ مكانة الهلال الأحمر الإيراني كجمعية وطنية رائدة وقطبا إقليميا للتدريب على الإغاثة والإنقاذ.وأوضح أن "56 مركزا تابعا للمؤسسة تعرضت للعدوان خلال هذه الحرب، لافتا إلى تضرر المراكز الطبية والإغاثية وأن هذه الأحداث قد وثقت كشواهد على انتهاك القانون الدولي الإنساني".وأكد أن "كافة المستندات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان الإنسانية قد تم جمعها وإرسالها يوميا، وهذه الوثائق أُرسلت إلى رئيس النيابة لدى المحكمة الجنائية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة ومجموعة من هيئات حقوق الإنسان وبإجمالي 19 منظمة دولية، لغرض استخدامها في الإجراءات القانونية".وأعلنت الوزارة تشكيل فريق عمل خاص لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن الفريق يتولى رصد جميع حالات الإخلال أو الخرق للالتزامات الواردة في المذكرة، في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات بين الجانبين.وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق، أن بلاده "لن تتراجع، خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، عن حقوقها أو مصالحها أو مبادئها الوطنية تحت أي ظرف"، مشددًا على "تمسّك طهران بثوابتها في مختلف مراحل التفاوض"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260407/الهلال-الأحمر-الإيراني-يعلن-تعرض-خط-للسكك-الحديدية-في-جزيرة-خرج-للاستهداف-1112350954.html
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أخبار إيران, العالم, الأخبار
أخبار إيران, العالم, الأخبار

الهلال الأحمر الإيراني: أدرنا عمليات الإغاثة في حرب الـ12 يوما دون مساعدة خارجية

14:19 GMT 30.06.2026
© AP Photoالهلال الأحمر الإيراني
الهلال الأحمر الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بيرحسين كوليوند، اليوم الثلاثاء، أن بلاده أدارت عمليات الإغاثة خلال أحداث حرب الـ 12 يوما، بشكل مستقل ولم تتقدم بأي طلب رسمي للحصول على مساعدات خارجية.
ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن کولیوند، إشارته إلى توثيق ورصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني ورفع تقارير إلى 19 منظمة دولية وتنفيذ عمليات إغاثية شاملة، مما أدى إلى ترسيخ مكانة الهلال الأحمر الإيراني كجمعية وطنية رائدة وقطبا إقليميا للتدريب على الإغاثة والإنقاذ.
صورة التقطها قمر صناعي تُظهر محطة نفطية في جزيرة خرج، إيران، بتاريخ 25 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
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وقال المسؤول الإيراني: "لقد شهدت السنوات الأخيرة، خاصة خلال حرب الـ 12 يوما، أو الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، يونيو 2025، ارتقاء ملحوظا على صعيد القدرات العملياتية لجمعية الهلال الأحمر، مما أسهم بشكل محوري في تقديم الخدمات للمتضررين".

وأوضح أن "56 مركزا تابعا للمؤسسة تعرضت للعدوان خلال هذه الحرب، لافتا إلى تضرر المراكز الطبية والإغاثية وأن هذه الأحداث قد وثقت كشواهد على انتهاك القانون الدولي الإنساني".
وأكد أن "كافة المستندات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان الإنسانية قد تم جمعها وإرسالها يوميا، وهذه الوثائق أُرسلت إلى رئيس النيابة لدى المحكمة الجنائية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة ومجموعة من هيئات حقوق الإنسان وبإجمالي 19 منظمة دولية، لغرض استخدامها في الإجراءات القانونية".

وفي السياق ذاته، نفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم أمس الإثنين، وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة "عدم وجود أي خطط لعقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين هناك".

وأعلنت الوزارة تشكيل فريق عمل خاص لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن الفريق يتولى رصد جميع حالات الإخلال أو الخرق للالتزامات الواردة في المذكرة، في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات بين الجانبين.
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق، أن بلاده "لن تتراجع، خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، عن حقوقها أو مصالحها أو مبادئها الوطنية تحت أي ظرف"، مشددًا على "تمسّك طهران بثوابتها في مختلف مراحل التفاوض"، وفق تعبيره.
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