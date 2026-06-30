https://sarabic.ae/20260630/الهلال-الأحمر-الإيراني-أدرنا-عمليات-الإغاثة-في-حرب-الـ12-يوما-دون-مساعدة-خارجية-1114842454.html

الهلال الأحمر الإيراني: أدرنا عمليات الإغاثة في حرب الـ12 يوما دون مساعدة خارجية

الهلال الأحمر الإيراني: أدرنا عمليات الإغاثة في حرب الـ12 يوما دون مساعدة خارجية

سبوتنيك عربي

أكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بيرحسين كوليوند، اليوم الثلاثاء، أن بلاده أدارت عمليات الإغاثة خلال أحداث حرب الـ 12 يوما، بشكل مستقل ولم تتقدم بأي طلب... 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T14:19+0000

2026-06-30T14:19+0000

2026-06-30T14:19+0000

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ونقلت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن کولیوند، إشارته إلى توثيق ورصد انتهاكات القانون الدولي الإنساني ورفع تقارير إلى 19 منظمة دولية وتنفيذ عمليات إغاثية شاملة، مما أدى إلى ترسيخ مكانة الهلال الأحمر الإيراني كجمعية وطنية رائدة وقطبا إقليميا للتدريب على الإغاثة والإنقاذ.وأوضح أن "56 مركزا تابعا للمؤسسة تعرضت للعدوان خلال هذه الحرب، لافتا إلى تضرر المراكز الطبية والإغاثية وأن هذه الأحداث قد وثقت كشواهد على انتهاك القانون الدولي الإنساني".وأكد أن "كافة المستندات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان الإنسانية قد تم جمعها وإرسالها يوميا، وهذه الوثائق أُرسلت إلى رئيس النيابة لدى المحكمة الجنائية الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة ومجموعة من هيئات حقوق الإنسان وبإجمالي 19 منظمة دولية، لغرض استخدامها في الإجراءات القانونية".وأعلنت الوزارة تشكيل فريق عمل خاص لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن الفريق يتولى رصد جميع حالات الإخلال أو الخرق للالتزامات الواردة في المذكرة، في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات بين الجانبين.وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق، أن بلاده "لن تتراجع، خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة، عن حقوقها أو مصالحها أو مبادئها الوطنية تحت أي ظرف"، مشددًا على "تمسّك طهران بثوابتها في مختلف مراحل التفاوض"، وفق تعبيره.

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