الهلال الأحمر الإيراني يعلن تعرض خط للسكك الحديدية في جزيرة "خرج" للاستهداف
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت جزيرة "خرج" جنوب إيران، مشيرة إلى أن دوي انفجارات سُمع في الجزيرة. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع هجمات أمريكية إسرائيلية استهدفت جزيرة "خرج" جنوب إيران، مشيرة إلى أن دوي انفجارات سُمع في الجزيرة.
وأعلن الهلال الأحمر الإيراني، استهداف خط للسكك الحديدية في الجزيرة، مؤكدًا انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء من الجزيرة إثر سقوط مقذوفات على خطوط نقل الكهرباء.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، أن "إيران تعزز الدفاعات على جزيرة "خرج
" تحسبًا لأي عملية برية محتملة للولايات المتحدة".
ووفق ما أفادت قناة "سي إن إن"، نقلًا عن مصادر في الاستخبارات الأمريكية، فإنه "في الأسابيع الأخيرة، تقوم إيران بنصب الفخاخ ونقل تعزيزات من الأفراد العسكريين ووسائل الدفاع الجوي إلى جزيرة "خرج" ضمن الاستعدادات لاحتمال قيام الولايات المتحدة بعملية للسيطرة على الجزيرة".
في المقابل، رفضت القيادة المركزية للقوات الأمريكية (سنتكوم) التعليق على هذه المعلومات. وفي وقت سابق، زعمت صحفية قناة "فوكس نيوز"، أن "قيادة اللواء 82 للمظلات التابع للجيش الأمريكي، تلقت أوامر بنشر قواتها في منطقة الشرق الأوسط".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى يوم أمس الاثنين الموافق 6 أبريل/ نيسان الجاري، ثم قرر تمديدها ليوم آخر ينتهي اليوم الثلاثاء.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.