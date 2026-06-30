https://sarabic.ae/20260630/رئيس-المخابرات-العامة-المصرية-يلتقي-بنظيره-التركي-لبحث-تطورات-غزة-وليبيا-1114833489.html
رئيس المخابرات العامة المصرية يلتقي بنظيره التركي لبحث تطورات غزة وليبيا
رئيس المخابرات العامة المصرية يلتقي بنظيره التركي لبحث تطورات غزة وليبيا
سبوتنيك عربي
التقى رئيس المخابرات العامة المصرية برئيس جهاز الاستخبارات التركي، حيث بحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تكثيف الجهود المشتركة للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمات الراهنة في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسارات الحلول السياسية.كما عقد رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس الاستخبارات التركية لقاءً مع عدد من قيادات حركة حماس، الذين أكدوا دعمهم الكامل لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بشأن قطاع غزة.من جهة أخرى، وصل وفد من حركة حماس الى العاصمة المصرية القاهرة لاستئناف المفاوضات الخاصة بخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار بقطاع غزه، حيث اتسمت المباحثات بإيجابية وسط تفاؤل كبير لاستكمال تنفيذ خطه ترامب للسلام.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".الأمم المتحدة: حرب إسرائيل على قطاع غزة تسببت في إصابة عشرات الآلاف بإعاقات سمعيةبيان خليجي أمريكي: من يخرج من غزة سيكون حرا بالعودة
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
رئيس المخابرات العامة المصرية يلتقي بنظيره التركي لبحث تطورات غزة وليبيا
التقى رئيس المخابرات العامة المصرية برئيس جهاز الاستخبارات التركي، حيث بحث الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأزمة الليبية.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تكثيف الجهود المشتركة للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمات الراهنة في المنطقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسارات الحلول السياسية.
18 ديسمبر 2025, 16:56 GMT
كما عقد رئيس المخابرات العامة المصرية ورئيس الاستخبارات التركية لقاءً مع عدد من قيادات حركة حماس، الذين أكدوا دعمهم الكامل لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بشأن قطاع غزة.
من جهة أخرى، وصل وفد من حركة حماس الى العاصمة المصرية القاهرة لاستئناف المفاوضات الخاصة بخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار بقطاع غزه، حيث اتسمت المباحثات بإيجابية وسط تفاؤل كبير لاستكمال تنفيذ خطه ترامب للسلام.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية
، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".