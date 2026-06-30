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روسيا توقع مع دولة أفريقية خارطة طريق لتطوير مفاعلات معيارية صغيرة للطاقة النووية
روسيا توقع مع دولة أفريقية خارطة طريق لتطوير مفاعلات معيارية صغيرة للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روساتوم" النووية الحكومية الروسية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن روسيا وقّعت مع إحدى الدول الأفريقية، خارطة طريق لتطوير مفاعلات معيارية صغيرة... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء في البيان: "روساتوم" ونظيرتها الرواندية، ناقشتا خلال الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة للتعاون في مجال الطاقة النووية في موسكو، مشروع بناء محطة للطاقة النووية، وتطبيقات التكنولوجيا النووية غير المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك إنشاء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية النووية الوطنية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، في كلمة أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أن روسيا، بوصفها دولة رائدة في مجال الطاقة النووية، على استعداد لمواصلة تطوير التعاون البنّاء في هذا المجال مع جميع الدول الأطراف المهتمة في المعاهدة.وأشار إلى أن روسيا تعتقد أن جميع الدول التي تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لها الحق في امتلاك الطاقة النووية السلمية دون قيود.ليخاتشيوف: أكثر من 60 محاولة قصف أوكرانية على محطة زابوروجيه ومدينة إنيرغودار خلال 24 ساعةمنتدى "أوبنينسك 2026"... مشاركون من 64 دولة يقدمون مبادرة دولية لتعزيز التعاون النووي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا توقع مع دولة أفريقية خارطة طريق لتطوير مفاعلات معيارية صغيرة للطاقة النووية
أعلنت مؤسسة "روساتوم" النووية الحكومية الروسية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن روسيا وقّعت مع إحدى الدول الأفريقية، خارطة طريق لتطوير مفاعلات معيارية صغيرة للطاقة النووية.
وجاء في البيان: "روساتوم" ونظيرتها الرواندية، ناقشتا خلال الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة للتعاون في مجال الطاقة النووية في موسكو، مشروع بناء محطة للطاقة النووية، وتطبيقات التكنولوجيا النووية غير المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك إنشاء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية النووية الوطنية".
وأضاف البيان أنه في ختام اللقاء "وقّع الطرفان خارطة طريق لتطوير مشروع المفاعلات النمطية الصغيرة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، في كلمة أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أن روسيا، بوصفها دولة رائدة في مجال الطاقة النووية، على استعداد لمواصلة تطوير التعاون البنّاء في هذا المجال مع جميع الدول الأطراف المهتمة في المعاهدة.
وأوضح بوتين أنه "في ظل الوضع الدولي الراهن، ثمة حاجة إلى بذل جهود إضافية لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق مزيد من التقدم نحو بناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية".
وأشار إلى أن روسيا تعتقد أن جميع الدول التي تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لها الحق في امتلاك الطاقة النووية السلمية دون قيود.