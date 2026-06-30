روسيا توقع مع دولة أفريقية خارطة طريق لتطوير مفاعلات معيارية صغيرة للطاقة النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما التهديد الذي يراه الحوثي من تمركز إسرائيل بـ"أرض الصومال"؟
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا و الجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
09:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
09:30 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
10:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:22 GMT
9 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
16:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260630/روسيا-توقع-مع-دولة-أفريقية-خارطة-طريق-لتطوير-مفاعلات-معيارية-صغيرة-للطاقة-النووية-1114835214.html
روسيا توقع مع دولة أفريقية خارطة طريق لتطوير مفاعلات معيارية صغيرة للطاقة النووية
روسيا توقع مع دولة أفريقية خارطة طريق لتطوير مفاعلات معيارية صغيرة للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روساتوم" النووية الحكومية الروسية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن روسيا وقّعت مع إحدى الدول الأفريقية، خارطة طريق لتطوير مفاعلات معيارية صغيرة... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T10:14+0000
2026-06-30T10:14+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104354/99/1043549981_0:213:2885:1836_1920x0_80_0_0_a8e2002d3f0881ee73a317d83b99457b.jpg
وجاء في البيان: "روساتوم" ونظيرتها الرواندية، ناقشتا خلال الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة للتعاون في مجال الطاقة النووية في موسكو، مشروع بناء محطة للطاقة النووية، وتطبيقات التكنولوجيا النووية غير المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك إنشاء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية النووية الوطنية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، في كلمة أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أن روسيا، بوصفها دولة رائدة في مجال الطاقة النووية، على استعداد لمواصلة تطوير التعاون البنّاء في هذا المجال مع جميع الدول الأطراف المهتمة في المعاهدة.وأشار إلى أن روسيا تعتقد أن جميع الدول التي تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لها الحق في امتلاك الطاقة النووية السلمية دون قيود.ليخاتشيوف: أكثر من 60 محاولة قصف أوكرانية على محطة زابوروجيه ومدينة إنيرغودار خلال 24 ساعةمنتدى "أوبنينسك 2026"... مشاركون من 64 دولة يقدمون مبادرة دولية لتعزيز التعاون النووي
https://sarabic.ae/20260626/انطلاق-المنتدى-الدولي-الرابع-للشباب-حول-الطاقة-النووية-1114730709.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104354/99/1043549981_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_8f13ba222c159865de54710596248ca6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

روسيا توقع مع دولة أفريقية خارطة طريق لتطوير مفاعلات معيارية صغيرة للطاقة النووية

10:14 GMT 30.06.2026
© Sputnik . Виталий Тимкив / محطة طاقة نووية / الانتقال إلى بنك الصورمحطة طاقة نووية
محطة طاقة نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Sputnik . Виталий Тимкив / محطة طاقة نووية
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت مؤسسة "روساتوم" النووية الحكومية الروسية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن روسيا وقّعت مع إحدى الدول الأفريقية، خارطة طريق لتطوير مفاعلات معيارية صغيرة للطاقة النووية.
وجاء في البيان: "روساتوم" ونظيرتها الرواندية، ناقشتا خلال الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة للتعاون في مجال الطاقة النووية في موسكو، مشروع بناء محطة للطاقة النووية، وتطبيقات التكنولوجيا النووية غير المتعلقة بالطاقة، بما في ذلك إنشاء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية، وتنمية الموارد البشرية، وتطوير البنية التحتية النووية الوطنية".

وأضاف البيان أنه في ختام اللقاء "وقّع الطرفان خارطة طريق لتطوير مشروع المفاعلات النمطية الصغيرة".

انطلاق المنتدى الدولي الرابع للشباب حول الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
انطلاق المنتدى الدولي الرابع للشباب حول الطاقة النووية
26 يونيو, 11:59 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في وقت سابق، في كلمة أمام مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، أن روسيا، بوصفها دولة رائدة في مجال الطاقة النووية، على استعداد لمواصلة تطوير التعاون البنّاء في هذا المجال مع جميع الدول الأطراف المهتمة في المعاهدة.

وأوضح بوتين أنه "في ظل الوضع الدولي الراهن، ثمة حاجة إلى بذل جهود إضافية لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق مزيد من التقدم نحو بناء عالم خالٍ من الأسلحة النووية".

وأشار إلى أن روسيا تعتقد أن جميع الدول التي تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لها الحق في امتلاك الطاقة النووية السلمية دون قيود.
ليخاتشيوف: أكثر من 60 محاولة قصف أوكرانية على محطة زابوروجيه ومدينة إنيرغودار خلال 24 ساعة
منتدى "أوبنينسك 2026"... مشاركون من 64 دولة يقدمون مبادرة دولية لتعزيز التعاون النووي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала