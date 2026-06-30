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مقتل عنصرين من الحرس الثوري وإصابة 2 آخرين في هجوم مسلح غربي إيران
مقتل عنصرين من الحرس الثوري وإصابة 2 آخرين في هجوم مسلح غربي إيران
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الإيرانية، مقتل عنصرين من الحرس الثوري الغيراني وإصابة اثنين آخرين، في هجوم مسلح استهدف مدينة باوه، غربي البلاد، وُصف بأنه "عمل إرهابي". 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T05:28+0000
2026-06-30T05:28+0000
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ووفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أطلق مسلحون النار على منازل الضحايا، ما أسفر عن مقتل عنصرين من الحرس الثوري وإصابة اثنين آخرين، بينما باشرت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد هوية المنفذين.وأفادت التقارير بمقتل خالد خالدينيا، الذي وصفته المصادر الإيرانية بأنه "أحد عناصر قوات البيشمركة الكردية، إلى جانب شقيقته وابنة أخته خلال الهجوم".يُذكر أن إيران والولايات المتحدة، وقعتا عن بُعد ليلة 18 يونيو/ حزيران الجاري، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار بين البلدين على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري عن إيران، واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260629/الرئيس-الإيراني-سنلتزم-بمذكرة-التفاهم-إذا-التزم-الجانب-الأمريكي-1114826187.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

مقتل عنصرين من الحرس الثوري وإصابة 2 آخرين في هجوم مسلح غربي إيران

05:28 GMT 30.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الإيرانية، مقتل عنصرين من الحرس الثوري الغيراني وإصابة اثنين آخرين، في هجوم مسلح استهدف مدينة باوه، غربي البلاد، وُصف بأنه "عمل إرهابي".
ووفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أطلق مسلحون النار على منازل الضحايا، ما أسفر عن مقتل عنصرين من الحرس الثوري وإصابة اثنين آخرين، بينما باشرت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد هوية المنفذين.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
الرئيس الإيراني: سنلتزم بمذكرة التفاهم إذا التزم الجانب الأمريكي
أمس, 20:52 GMT
وأفادت التقارير بمقتل خالد خالدينيا، الذي وصفته المصادر الإيرانية بأنه "أحد عناصر قوات البيشمركة الكردية، إلى جانب شقيقته وابنة أخته خلال الهجوم".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما تستمر التحقيقات الرسمية لكشف تفاصيل الواقعة ودوافعها.
يُذكر أن إيران والولايات المتحدة، وقعتا عن بُعد ليلة 18 يونيو/ حزيران الجاري، مذكرة تفاهم تنص على وقف إطلاق النار بين البلدين على جميع الجبهات، بما في ذلك العملية الإسرائيلية في لبنان، كما تحدد جدولًا زمنيًا لرفع الحصار البحري عن إيران، واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
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