https://sarabic.ae/20260630/موسكو-كييف-مهتمة-باندلاع-صراع-مباشر-بين-روسيا-وأوروبا-1114828730.html
موسكو: كييف مهتمة باندلاع صراع مباشر بين روسيا وأوروبا
موسكو: كييف مهتمة باندلاع صراع مباشر بين روسيا وأوروبا
سبوتنيك عربي
أكد ديمتري بوليانسكي، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن نظام كييف يعتقد أنه لا... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T04:53+0000
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وقال بوليانسكي، مجيبًا على سؤال حول مخاطر التصعيد: "ليس أمام نظام كييف أي سبيل آخر للبقاء. السبيل الوحيد هو إثارة صراع كبير، حيث ستُهمّش أوكرانيا وتُقحم روسيا وأوروبا في الصراع".وأضاف بوليانسكي: "لذا، فإن المشكلة تكمن في تجنب تجاوز ذلك الخط، الذي لن يعود بعده مفر من وقوع النزاع".وقال بوليانسكي، مجيبًا على سؤال حول ما إذا كانت الدعوات في أوروبا للاستعداد للحرب ضد روسيا بحلول عام 2030، وسيلة لزيادة الإنفاق العسكري أم أنها تعكس سيناريو واقعيًا: "المشكلة تكمن أيضًا في أن سقف الاستفزازات المحتملة ينخفض، وهو ما قد يجرّ أوروبا إلى الحرب في وقت أقرب بكثير، بغض النظر عما إذا كان أحد يريد ذلك أم لا".موسكو: الاتحاد الأوروبي لا يخفي دوره في الصراع الأوكرانيموسكو: أوروبا قد تفجر صراعًا مع روسيا قبل عام 2030
https://sarabic.ae/20260622/مؤرخة-أوكرانية-حان-الوقت-لكي-تتوقف-أوروبا-عن-تأجيج-هيستيريا-زيلينسكي-1114602341.html
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العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
موسكو: كييف مهتمة باندلاع صراع مباشر بين روسيا وأوروبا
أكد ديمتري بوليانسكي، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن نظام كييف يعتقد أنه لا يمكنه البقاء إلا إذا أثار صراعًا مباشرًا بين روسيا وأوروبا، يتم فيه تهميش أوكرانيا.
وقال بوليانسكي، مجيبًا على سؤال حول مخاطر التصعيد: "ليس أمام نظام كييف أي سبيل آخر للبقاء. السبيل الوحيد هو إثارة صراع كبير، حيث ستُهمّش أوكرانيا وتُقحم روسيا وأوروبا في الصراع".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن فلاديمير زيلينسكي، لا يخفي اهتمامه بهذا الأمر، ويلوم حلفاءه وداعميه بشكل فعّال لعدم موافقتهم على مثل هذا السيناريو.
وأضاف بوليانسكي: "لذا، فإن المشكلة تكمن في تجنب تجاوز ذلك الخط، الذي لن يعود بعده مفر من وقوع النزاع".
ووفقًا للممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لا تقتصر المشكلة الحالية على استعداد أوروبا المتعمّد للحرب وعسكرة نفسها بشكل فعّال، بل أشار أيضًا إلى أن رواية "روسيا العدوانية" وخططها المزعومة تُستخدم كذريعة.
وقال بوليانسكي، مجيبًا على سؤال حول ما إذا كانت الدعوات في أوروبا للاستعداد للحرب ضد روسيا بحلول عام 2030، وسيلة لزيادة الإنفاق العسكري أم أنها تعكس سيناريو واقعيًا: "المشكلة تكمن أيضًا في أن سقف الاستفزازات المحتملة ينخفض، وهو ما قد يجرّ أوروبا إلى الحرب في وقت أقرب بكثير، بغض النظر عما إذا كان أحد يريد ذلك أم لا".