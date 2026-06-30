https://sarabic.ae/20260630/واشنطن-تعلن-لأول-مرة-اختبار-صاروخ-مضاد-للسفن-أطلق-من-القاذفة-بي-2-الشبحية-1114830531.html
واشنطن تعلن لأول مرة اختبار صاروخ مضاد للسفن أطلق من القاذفة "بي-2" الشبحية
واشنطن تعلن لأول مرة اختبار صاروخ مضاد للسفن أطلق من القاذفة "بي-2" الشبحية
سبوتنيك عربي
أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية، أنه تم لأول مرة تنفيذ إطلاق صاروخ بعيد المدى مضاد للسفن (LRASM) من القاذفة الشبحية "بي-2"، خلال مناورات أُجريت في المحيط... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت القوات الجوية الأمريكية: "نجحت القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ بالتدرب على إغراق سفينة هدف، باستخدام قاذفة قنابل من طراز "بي- 2 سبيريت" شمال جزر ماريانا".وأشارت إلى أن "هذا الإنجاز الجديد يعكس تطورًا في التكنولوجيا العسكرية، ويؤكد التزام واشنطن بحماية المصالح الوطنية والحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".ووفقا للقوات الجوية الأمريكية، أصابت الطائرة خلال المناورات، السفينة الهدف.ويُعد صاروخ "إل آر إي إس إم" صاروخ كروز بعيد المدى منخفض البصمة الرادارية، صُمم لاستهداف السفن المعادية من مسافات آمنة، ولم تكن القوات الجوية الأمريكية أعلنت سابقًا امتلاك القاذفة "بي02" القدرة على إطلاقه."بريما".. رادار روسي خارق يكشف الأهداف الشبحيةمقطع فيديو يثير التكهنات... ترامب ونتنياهو على متن قاذقة "الشبح" الأمريكية
https://sarabic.ae/20251026/قاتل-الشبح-الأمريكية-ما-هو-الرادار-الكمومي-الصيني-صائد-الفوتونات-1106405671.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
واشنطن تعلن لأول مرة اختبار صاروخ مضاد للسفن أطلق من القاذفة "بي-2" الشبحية
أعلنت قيادة القوات الجوية الأمريكية، أنه تم لأول مرة تنفيذ إطلاق صاروخ بعيد المدى مضاد للسفن (LRASM) من القاذفة الشبحية "بي-2"، خلال مناورات أُجريت في المحيط الهادي.
وقالت القوات الجوية الأمريكية: "نجحت القوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ بالتدرب على إغراق سفينة هدف، باستخدام قاذفة قنابل من طراز "بي- 2 سبيريت" شمال جزر ماريانا".
وأوضحت أن "دمج صاروخ "إل آر إي إس إم" مع القاذفة "بي-2" يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تعزيز القدرة على مواجهة التهديدات البحرية المحتملة في منطقة المحيط الهادئ".
وأشارت إلى أن "هذا الإنجاز الجديد يعكس تطورًا في التكنولوجيا العسكرية، ويؤكد التزام واشنطن بحماية المصالح الوطنية والحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".
26 أكتوبر 2025, 10:22 GMT
ووفقا للقوات الجوية الأمريكية، أصابت الطائرة خلال المناورات، السفينة الهدف.
ويُعد صاروخ "إل آر إي إس إم" صاروخ كروز بعيد المدى منخفض البصمة الرادارية، صُمم لاستهداف السفن المعادية من مسافات آمنة، ولم تكن القوات الجوية الأمريكية أعلنت سابقًا امتلاك القاذفة "بي02" القدرة على إطلاقه.