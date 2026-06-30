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بين بيروت والقاهرة
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وزير الخارجية السعودي يصل إلى الصين في زيارة رسمية
وزير الخارجية السعودي يصل إلى الصين في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك في زيارة رسمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T06:39+0000
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الصين
السعودية
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وقالت الوكالة: "ابن فرحان، سيجري عددًا من اللقاءات خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية".وأوضحت أن الوزير السعودي "سيبحث العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وتعمل السعودية والصين على تعزيز مجالات التعاون خلال السنوات المقبلة، ورفع حجم التجارة الذي وصل إلى نحو 102 مليار دولار خلال عام 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.الصين والسعودية تسعيان لتوسيع مجالات التعاون.. ما أبرز القطاعات؟"لمكافحة القرصنة"... انطلاق التمرين البحري السعودي الصيني "السيف الأزرق - 4"
https://sarabic.ae/20260623/السعودية-توافق-على-تصميم-وبناء-أول-قمر-صناعي-مشترك-مع-مصر-1114635008.html
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الصين, السعودية, العالم
الصين, السعودية, العالم

وزير الخارجية السعودي يصل إلى الصين في زيارة رسمية

06:39 GMT 30.06.2026
© Photo / SyPresidencyوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Photo / SyPresidency
تابعنا عبر
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك في زيارة رسمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقالت الوكالة: "ابن فرحان، سيجري عددًا من اللقاءات خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية".
وأوضحت أن الوزير السعودي "سيبحث العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
السعودية توافق على تصميم وبناء أول قمر صناعي مشترك مع مصر
23 يونيو, 16:35 GMT
وتعمل السعودية والصين على تعزيز مجالات التعاون خلال السنوات المقبلة، ورفع حجم التجارة الذي وصل إلى نحو 102 مليار دولار خلال عام 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
الصين والسعودية تسعيان لتوسيع مجالات التعاون.. ما أبرز القطاعات؟
"لمكافحة القرصنة"... انطلاق التمرين البحري السعودي الصيني "السيف الأزرق - 4"
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