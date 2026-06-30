https://sarabic.ae/20260630/وزير-الخارجية-السعودي-يصل-إلى-الصين-في-زيارة-رسمية-1114829969.html
وزير الخارجية السعودي يصل إلى الصين في زيارة رسمية
وزير الخارجية السعودي يصل إلى الصين في زيارة رسمية
سبوتنيك عربي
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك في زيارة رسمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T06:39+0000
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وقالت الوكالة: "ابن فرحان، سيجري عددًا من اللقاءات خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية".وأوضحت أن الوزير السعودي "سيبحث العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وتعمل السعودية والصين على تعزيز مجالات التعاون خلال السنوات المقبلة، ورفع حجم التجارة الذي وصل إلى نحو 102 مليار دولار خلال عام 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.الصين والسعودية تسعيان لتوسيع مجالات التعاون.. ما أبرز القطاعات؟"لمكافحة القرصنة"... انطلاق التمرين البحري السعودي الصيني "السيف الأزرق - 4"
https://sarabic.ae/20260623/السعودية-توافق-على-تصميم-وبناء-أول-قمر-صناعي-مشترك-مع-مصر-1114635008.html
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الصين, السعودية, العالم
وزير الخارجية السعودي يصل إلى الصين في زيارة رسمية
وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك في زيارة رسمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقالت الوكالة: "ابن فرحان، سيجري عددًا من اللقاءات خلال الزيارة مع كبار المسؤولين في الحكومة الصينية".
وأوضحت أن الوزير السعودي "سيبحث العلاقات الثنائية ومختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وتعمل السعودية والصين على تعزيز مجالات التعاون خلال السنوات المقبلة، ورفع حجم التجارة الذي وصل إلى نحو 102 مليار دولار خلال عام 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.