https://sarabic.ae/20260701/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تحييد-4-أفراد-من-عناصر-حماس-وتدمير-منصات-إطلاق-صواريخ-في-غزة-1114853940.html

الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد 4 أفراد من عناصر "حماس" وتدمير منصات إطلاق صواريخ في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد 4 أفراد من عناصر "حماس" وتدمير منصات إطلاق صواريخ في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ سلسلة غارات شمالي قطاع غزة، قال إنها أسفرت عن مقتل "4 أفراد من عناصر الجناح العسكري لحركة حركة حماس"، على حد قوله. 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T05:48+0000

2026-07-01T05:48+0000

2026-07-01T05:48+0000

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن الغارات نُفذت خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن "القتلى كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية العاملة في القطاع"، على حد قوله.وأوضح أن "القتلى هم وائل محمود علي لبد، عنصر مضاد للدبابات، ومعاذ محمد حسن أحمد، عنصر مضاد للدبابات، وسامح أبو كامل، وأكرم أشرف حمد لبد".وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي دمر، يوم الاثنين، منصات لإطلاق الصواريخ، قال إنها "كانت تستخدمها حماس لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية ومواطني إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، يوم الأحد الماضي، تنفيذ غارة وسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل منصور سامي محمود شحتوت، الذي وصفه بأنه "قائد الشرطة البحرية التابعة لحركة حماس في مخيمات الوسطى"، إلى جانب قياديين آخرين.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

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