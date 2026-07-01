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الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
10:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
12:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:41 GMT
8 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
مسؤول فلسطيني: صفحة الأونروا لن تُطوى إلا بإنهاء الاحتلال وتطبيق حق العودة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الخرف الرقمي وإدمان الهواتف الذكية، وحاجز أوميجا يروع أوروبا بموجة حر قاتلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260701/المصريون-يترقبون-لقاء-الحسم-أمام-منتخب-أستراليا-في-كأس-العالم-لكرة-القدم--1114862609.html
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
سبوتنيك عربي
نبحر معكم اليوم بين ضفاف التاريخ الكروي المجيد، وحماس الحاضر المونديالي المثير في نسخة كأس العالم 2026. 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T13:25+0000
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راديو
لقاء سبوتنيك
منتخب مصر الوطني
مصر
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المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
سبوتنيك عربي
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
حينما نتحدث عن الرجولة في الملعب، وعن موهبة فرضت احترامها في بلاد الإغريق حتى لُقّب بـ "الفرعون" وأصبح مقياسا للنجاح لكل محترف مصري؛ فنحن نتحدث عن أسطورة حفرت اسمها بأحرف من نور في تاريخ الكرة المصرية ونادي باوك سالونيك اليوناني.ضيف لقاء "سبوتنيك" هو الكابتن مجدي طلبة نجم منتخب مصر في مونديال 1990، الذي قال له مدربه الأسطوري الراحل "بلازيفيتش" يوماً في ليلة أوروبية مشهودة : "انزل قف فقط في الملعب.. هم يخافونك!" فكانت النتيجة أن صنع هدفا تاريخيا هزّ مدرجات ملعب "تومبا"، وحُمِل بسببه على الأعناق.وتوقع طلبة أن تكون مواجهة أستراليا مشابهة إلى حد كبير لمباراة إيران من حيث القوة البدنية، مطالبا المنتخب المصري بالاعتماد على الاستحواذ والهدوء في بناء الهجمات لتقليل الفوارق البدنية مع المنافس.
مصر
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صبري سراج
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لقاء سبوتنيك, منتخب مصر الوطني, مصر, аудио
لقاء سبوتنيك, منتخب مصر الوطني, مصر, аудио

المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم

13:25 GMT 01.07.2026
راديو
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
نبحر معكم اليوم بين ضفاف التاريخ الكروي المجيد، وحماس الحاضر المونديالي المثير في نسخة كأس العالم 2026.
حينما نتحدث عن الرجولة في الملعب، وعن موهبة فرضت احترامها في بلاد الإغريق حتى لُقّب بـ "الفرعون" وأصبح مقياسا للنجاح لكل محترف مصري؛ فنحن نتحدث عن أسطورة حفرت اسمها بأحرف من نور في تاريخ الكرة المصرية ونادي باوك سالونيك اليوناني.
ضيف لقاء "سبوتنيك" هو الكابتن مجدي طلبة نجم منتخب مصر في مونديال 1990، الذي قال له مدربه الأسطوري الراحل "بلازيفيتش" يوماً في ليلة أوروبية مشهودة : "انزل قف فقط في الملعب.. هم يخافونك!" فكانت النتيجة أن صنع هدفا تاريخيا هزّ مدرجات ملعب "تومبا"، وحُمِل بسببه على الأعناق.

يقول الكابتن مجدي طلبة في تصريحات خاصة لراديو "سبوتنيك": "إن أداء منتخب مصر في كأس العالم جاء ممتعا، وأن هدف الفوز المبكر في مباراة مصر الأخيرة مع إيران كان يمكن أن يمنح الجهاز الفني فرصة أفضل للسيطرة على مجريات اللقاء عبر الاحتفاظ بالكرة وإبطاء إيقاع المباراة، بدلاً من الدخول في تبادل للهجمات مع منافس يتفوق بدنيا، مؤكدا أن الاستحواذ المنظم يستهلك طاقة المنافس ويمنح الفريق الأفضلية الفنية والنفسية".

وتوقع طلبة أن تكون مواجهة أستراليا مشابهة إلى حد كبير لمباراة إيران من حيث القوة البدنية، مطالبا المنتخب المصري بالاعتماد على الاستحواذ والهدوء في بناء الهجمات لتقليل الفوارق البدنية مع المنافس.
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