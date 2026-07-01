https://sarabic.ae/20260701/المصريون-يترقبون-لقاء-الحسم-أمام-منتخب-أستراليا-في-كأس-العالم-لكرة-القدم--1114862609.html
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
سبوتنيك عربي
نبحر معكم اليوم بين ضفاف التاريخ الكروي المجيد، وحماس الحاضر المونديالي المثير في نسخة كأس العالم 2026. 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T13:25+0000
2026-07-01T13:25+0000
2026-07-01T13:25+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
منتخب مصر الوطني
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/01/1114861185_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_894a8f198456c5651a0125ac7584439b.png
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
سبوتنيك عربي
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
حينما نتحدث عن الرجولة في الملعب، وعن موهبة فرضت احترامها في بلاد الإغريق حتى لُقّب بـ "الفرعون" وأصبح مقياسا للنجاح لكل محترف مصري؛ فنحن نتحدث عن أسطورة حفرت اسمها بأحرف من نور في تاريخ الكرة المصرية ونادي باوك سالونيك اليوناني.ضيف لقاء "سبوتنيك" هو الكابتن مجدي طلبة نجم منتخب مصر في مونديال 1990، الذي قال له مدربه الأسطوري الراحل "بلازيفيتش" يوماً في ليلة أوروبية مشهودة : "انزل قف فقط في الملعب.. هم يخافونك!" فكانت النتيجة أن صنع هدفا تاريخيا هزّ مدرجات ملعب "تومبا"، وحُمِل بسببه على الأعناق.وتوقع طلبة أن تكون مواجهة أستراليا مشابهة إلى حد كبير لمباراة إيران من حيث القوة البدنية، مطالبا المنتخب المصري بالاعتماد على الاستحواذ والهدوء في بناء الهجمات لتقليل الفوارق البدنية مع المنافس.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/01/1114861185_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_c8382b3a5c560c463b313ef2509d3b36.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
لقاء سبوتنيك, منتخب مصر الوطني, مصر, аудио
لقاء سبوتنيك, منتخب مصر الوطني, مصر, аудио
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
نبحر معكم اليوم بين ضفاف التاريخ الكروي المجيد، وحماس الحاضر المونديالي المثير في نسخة كأس العالم 2026.
حينما نتحدث عن الرجولة في الملعب، وعن موهبة فرضت احترامها في بلاد الإغريق حتى لُقّب بـ "الفرعون" وأصبح مقياسا للنجاح لكل محترف مصري؛ فنحن نتحدث عن أسطورة حفرت اسمها بأحرف من نور في تاريخ الكرة المصرية ونادي باوك سالونيك اليوناني.
ضيف لقاء "سبوتنيك
" هو الكابتن مجدي طلبة نجم منتخب مصر في مونديال 1990، الذي قال له مدربه الأسطوري الراحل "بلازيفيتش" يوماً في ليلة أوروبية مشهودة : "انزل قف فقط في الملعب.. هم يخافونك!" فكانت النتيجة أن صنع هدفا تاريخيا هزّ مدرجات ملعب "تومبا"، وحُمِل بسببه على الأعناق.
يقول الكابتن مجدي طلبة في تصريحات خاصة لراديو "سبوتنيك": "إن أداء منتخب مصر في كأس العالم جاء ممتعا، وأن هدف الفوز المبكر في مباراة مصر الأخيرة مع إيران كان يمكن أن يمنح الجهاز الفني فرصة أفضل للسيطرة على مجريات اللقاء عبر الاحتفاظ بالكرة وإبطاء إيقاع المباراة، بدلاً من الدخول في تبادل للهجمات مع منافس يتفوق بدنيا، مؤكدا أن الاستحواذ المنظم يستهلك طاقة المنافس ويمنح الفريق الأفضلية الفنية والنفسية".
وتوقع طلبة أن تكون مواجهة أستراليا
مشابهة إلى حد كبير لمباراة إيران من حيث القوة البدنية، مطالبا المنتخب المصري بالاعتماد على الاستحواذ والهدوء في بناء الهجمات لتقليل الفوارق البدنية مع المنافس.