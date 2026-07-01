https://sarabic.ae/20260701/الولايات-المتحدة-تكشف-عن-المبلغ-المخصص-لبناء-سفارتها-الدائمة-في-القدس-1114865647.html
الولايات المتحدة تكشف عن المبلغ المخصص لبناء سفارتها الدائمة في القدس
الولايات المتحدة تكشف عن المبلغ المخصص لبناء سفارتها الدائمة في القدس
سبوتنيك عربي
كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن المبلغ المخصص لبناء سفارتها الدائمة في مدينة القدس. 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T15:12+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن بلاده دفعت دولارًا واحدًا لإسرائيل مقابل مبنى سفارتها في القدس.ونقلت الصحيفة عن هاكابي أن هذا جاء خلال حفل توقيع اتفاقية تخصيص الأرض لبناء مبنى السفارة الأمريكية الدائم في مجمع اللنبي في القدس.وقال هاكابي: "إن الولايات المتحدة لا تعترف بالقدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي فحسب، بل ترفع العلم الأمريكي على أرض القدس في سفارة دائمة جديدة".وأضاف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، وهو يقف فوق المنصة ويلوح بورقة نقدية من فئة الدولار: "مدة إيجار الأرض 99 عاما، وستدفع الولايات المتحدة لإسرائيل دولارا واحدا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن إسرائيل تعمل على إنشاء مقر دائم للسفارة الأمريكية في القدس، وذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية لتخصيص قطعة أرض لإقامة مبنى السفارة.وقال ساعر، عبر منصة "إكس"، إن العمل على إنشاء المقر الدائم للسفارة الأمريكية في القدس يمثل "قرارًا مهمًا وأساسيًا"، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.وأضاف أن إسرائيل تمثل، من وجهة نظره، "الذخر الاستراتيجي الأكثر أهمية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على مصالح استراتيجية مشتركة، وأن الولايات المتحدة شريك لا غنى عنه بالنسبة لإسرائيل، كما أن إسرائيل تمثل أهمية للمصالح الأمريكية في المنطقة.وفي السادس من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مقررا نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس.وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20260701/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-نعمل-على-إنشاء-مقر-دائم-للسفارة-الأمريكية-في-القدس-1114858909.html
https://sarabic.ae/20240411/السفارة-الأمريكية-في-إسرائيل-تطلب-من-رعاياها-عدم-مغادرة-القدس-وتل-أبيب-وبئر-السبع-1087907084.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة تكشف عن المبلغ المخصص لبناء سفارتها الدائمة في القدس
15:12 GMT 01.07.2026 (تم التحديث: 15:19 GMT 01.07.2026)
كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن المبلغ المخصص لبناء سفارتها الدائمة في مدينة القدس.
ونقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، أن بلاده دفعت دولارًا واحدًا لإسرائيل مقابل مبنى سفارتها في القدس.
ونقلت الصحيفة عن هاكابي أن هذا جاء خلال حفل توقيع اتفاقية تخصيص الأرض لبناء مبنى السفارة الأمريكية الدائم في مجمع اللنبي في القدس.
وقال هاكابي: "إن الولايات المتحدة لا تعترف بالقدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي فحسب، بل ترفع العلم الأمريكي على أرض القدس
في سفارة دائمة جديدة".
وأضاف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، وهو يقف فوق المنصة ويلوح بورقة نقدية من فئة الدولار: "مدة إيجار الأرض 99 عاما، وستدفع الولايات المتحدة لإسرائيل دولارا واحدا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن إسرائيل تعمل على إنشاء مقر دائم للسفارة الأمريكية في القدس، وذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية لتخصيص قطعة أرض لإقامة مبنى السفارة.
وقال ساعر، عبر منصة "إكس"، إن العمل على إنشاء المقر الدائم للسفارة الأمريكية في القدس
يمثل "قرارًا مهمًا وأساسيًا"، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وأضاف أن إسرائيل تمثل، من وجهة نظره، "الذخر الاستراتيجي الأكثر أهمية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على مصالح استراتيجية مشتركة، وأن الولايات المتحدة شريك لا غنى عنه بالنسبة لإسرائيل، كما أن إسرائيل تمثل أهمية للمصالح الأمريكية في المنطقة.
وفي السادس من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب
الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مقررا نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس.
وفي عام 2024، استخدمت الولايات المتحدة
حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.