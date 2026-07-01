https://sarabic.ae/20260701/دراسة-الشاي-قد-ينقذ-قلبك-1114865351.html
دراسة: الشاي قد ينقذ قلبك
دراسة: الشاي قد ينقذ قلبك
سبوتنيك عربي
كشفت دراسات حديثة أن شرب الشاي يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل الالتهابات، وأوضح باحثون أن هذا المشروب غني بمركبات طبيعية مضادة للأكسدة، يعتقد أنها تدعم وظائف... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T15:09+0000
2026-07-01T15:09+0000
2026-07-01T15:09+0000
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كما أظهرت بعض الدراسات أن الجمع بين الشاي الأخضر ونظام غذائي غني بالبروتين قد يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حسب مجلة "فرونتير نيوتريشن".ووفقا لخبراء، فإن تناول نحو 4 أكواب من الشاي يوميًا قد يوفر الكمية المناسبة من المركبات النباتية المفيدة.وأشارت اللجنة الاستشارية للشاي إلى أن 72 في المئة من الأشخاص يعتبرون صحة القلب من أولوياتهم، إلا أن نسبة محدودة فقط تدرك العلاقة بين شرب الشاي وتعزيز صحة الجهاز القلبي الوعائي.ولفتت الدراسة إلى أن الشاي غني بمركبات البوليفينول، التي ترتبط بدعم وظائف القلب والأوعية الدموية، كما أشارت إلى أن شرب نحو أربعة أكواب من الشاي يوميًا قد يوفر كمية تتراوح بين 400 و600 ملغ من مركبات الفلافونويد، وهي الجرعة التي يُعتقد أنها تمنح أكبر قدر من الفوائد الصحية وتساعد في الحد من آثار الإجهاد على الجسم.وأكد الخبراء أن هذه النتائج تضيف أدلة جديدة على الدور المحتمل للشاي في دعم صحة القلب، في ظل استمرار أمراض القلب والأوعية الدموية كأحد أبرز أسباب الوفاة حول العالم.
https://sarabic.ae/20260531/دراسة-صحة-القلب-ليست-في-تقليل-الدهون-أو-الكربوهيدرات--1113914631.html
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أخبار العالم الآن, الشاي الأخضر, منوعات, الصحة
أخبار العالم الآن, الشاي الأخضر, منوعات, الصحة
دراسة: الشاي قد ينقذ قلبك
كشفت دراسات حديثة أن شرب الشاي يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل الالتهابات، وأوضح باحثون أن هذا المشروب غني بمركبات طبيعية مضادة للأكسدة، يعتقد أنها تدعم وظائف القلب.
كما أظهرت بعض الدراسات أن الجمع بين الشاي الأخضر ونظام غذائي غني بالبروتين قد يقلل من خطر الإصابة
بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حسب مجلة "فرونتير نيوتريشن".
ووفقا لخبراء، فإن تناول نحو 4 أكواب من الشاي يوميًا قد يوفر الكمية المناسبة من المركبات النباتية المفيدة
.
وأشارت اللجنة الاستشارية للشاي إلى أن 72 في المئة من الأشخاص يعتبرون صحة القلب من أولوياتهم، إلا أن نسبة محدودة فقط تدرك العلاقة بين شرب الشاي وتعزيز صحة الجهاز القلبي الوعائي.
ولفتت الدراسة إلى أن الشاي غني بمركبات البوليفينول، التي ترتبط بدعم وظائف القلب والأوعية الدموية، كما أشارت إلى أن شرب نحو أربعة أكواب من الشاي يوميًا قد يوفر كمية تتراوح بين 400 و600 ملغ من مركبات الفلافونويد، وهي الجرعة التي يُعتقد أنها تمنح أكبر قدر من الفوائد الصحية وتساعد في الحد من آثار الإجهاد
على الجسم.
وأكد الخبراء أن هذه النتائج تضيف أدلة جديدة على الدور المحتمل للشاي في دعم صحة القلب، في ظل استمرار أمراض القلب والأوعية الدموية كأحد أبرز أسباب الوفاة حول العالم.