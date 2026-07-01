https://sarabic.ae/20260701/ما-الأهداف-الحقيقية-لزيارة-الرئيس-الصومالي-إلى-إثيوبيا-في-هذا-التوقيت-1114868973.html

ما الأهداف الحقيقية لزيارة الرئيس الصومالي إلى إثيوبيا في هذا التوقيت؟

ما الأهداف الحقيقية لزيارة الرئيس الصومالي إلى إثيوبيا في هذا التوقيت؟

سبوتنيك عربي

بعد التطورات الأخيرة في الداخل الصومالي، واحتجاجات المعارضة على تمديد مدة الرئاسة، والأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، والتحركات الإسرائيلية في إقليم أرض الصومال... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T17:53+0000

2026-07-01T17:53+0000

2026-07-01T17:53+0000

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وبحسب وكالة الأنباء الصومالية، فإن الرئيس حسن شيخ محمود وصل إلى إثيوبيا على رأس وفد رسمي في زيارة عمل، بهدف تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاستراتيجي بين الصومال وإثيوبيا، مع التركيز على ملفات الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.ويرى مراقبون أن هذه الزيارة، في هذا التوقيت، تكتسب أهمية كبرى لتحقيق التوازن في علاقات الصومال بالمنطقة والعالم، خاصة أن إثيوبيا يمكنها لعب دور كبير في استقرار المنطقة، وأن العلاقات بين البلدين تشهد تحسنًا خلال الفترة الماضية. كما أن علاقات أديس أبابا بإسرائيل، وأيضًا علاقاتها مع أرض الصومال، قد تمثل خيطًا يمنع انفجار الأوضاع في القرن الأفريقي، بعد الرفض العربي والإسلامي للتحركات الإسرائيلية.فما هي أهداف زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى إثيوبيا في هذا التوقيت؟حراك دبلوماسي مكثفبدايةً، يقول عبد الرحمن إبراهيم عبدي، رئيس مركز مقديشو للدراسات بالصومال: "إن العلاقات بين الصومال وإثيوبيا في الآونة الأخيرة تشهد تحسنًا، خاصة بعد الوساطة التركية، وأعتقد أن الزيارة الأخيرة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى إثيوبيا تأتي في هذا الإطار. وكذلك هي جزء من حراك دبلوماسي مكثف بدأته الحكومة الصومالية لمواجهة المشروع الإسرائيلي لتقسيم الصومال، ولتقليل تداعيات اعترافها بمنطقة أرض الصومال كدولة مستقلة".وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك": "في اعتقادي أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يعتبر العلاقة مع إثيوبيا عاملًا في غاية الأهمية للحيلولة دون اتساع دائرة الدول التي تعترف بأرض الصومال، ولمواجهة المشروع الإسرائيلي في الصومال".علاقات متميزةوتابع عبدي: "على ما يبدو أن الرئيس حسن شيخ محمود يحاول إقامة علاقة متميزة مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على غرار علاقته مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، تتجاوز الأعراف الدبلوماسية المعتادة، وذلك من خلال طمأنة إثيوبيا فيما يتعلق برغبتها في الحصول على ممر بحري على البحر الأحمر، ومساعدتها في حربها ضد الحركات المتمردة في منطقة تغراي، لكن هناك شكوكًا حول إمكانية نجاح هذه الخطة، لأن النظرة الإثيوبية تجاه الصومال مختلفة، ولأنها تعودت على التدخل في الشؤون الصومالية".وأوضح عبدي أن هناك شكوكًا حول إمكانية نجاح هذه الخطة، بأي حال من الأحوال، وأن تتخلى إثيوبيا عن هذه السياسة، بل أعتقد أنها لن تسهم في ملف الاعتراف الإسرائيلي بشكل إيجابي؛ لأنها تعتقد أن وجود دولة صومالية موحدة ومستقرة يشكل تهديدًا لنفوذها في المنطقة، وتوازنًا في علاقاتها مع الدول العربية.أهمية الزيارةمن جانبه، يقول عمر محمد، المحلل السياسي الصومالي: "تظهر أهمية زيارة الرئيس الصومالي إلى إثيوبيا في توقيتها، الذي يتزامن مع التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة، والمتمثلة في اختراق الاحتلال لسيادة الصومال ووحدة أراضيه، مما يشكل خطرًا على المنطقة، ويتطلب من دولها مواجهته بتعاون وثيق وشراكة قوية تمنع تفاقم الأوضاع".وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك": "إن الزيارة تأتي أيضًا بعد أيام فقط من زيارة مماثلة قام بها الرئيس الصومالي إلى كينيا، ووفقًا لبيان صادر عن الرئاسة الصومالية حول الزيارتين، فإن الرئيس بحث مع قادة الدولتين سبل تعزيز العلاقات، والعمل على استقرار المنطقة وتنميتها".إجراءات عاجلةوتابع محمد: "تأتي هذه الزيارة في وقت يواجه فيه الرئيس حسن شيخ محمود معارضة في الداخل تدعوه إلى إجراءات عاجلة وتوافقية، بعد انتهاء ولايته الدستورية، وإلغاء التعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس ومؤسسات الدولة البقاء لمدة عام آخر، أي حتى مايو/أيار 2027".ولفت محمد إلى أنه، اعتبارًا لدور هاتين الدولتين (كينيا وإثيوبيا) وتأثيرهما في مسيرة إعادة بناء الدولة الصومالية من جديد، فقد تأتي هذه الزيارة ربما لهذه الأغراض، وعلى كل حال فإن زيارات الرئيس الصومالي لدول المنطقة تهدف غالبًا إلى تعزيز وتطوير العمل المشترك بينها.وكانت الأزمة الصومالية قد أخذت منحًى جديدًا من الخلافات بين الحكومة والمعارضة خلال الأيام الماضية، لكن هذه المرة تتعلق بشرعية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي تقول المعارضة إنه أصبح رئيسًا سابقًا بعد انتهاء ولايته، بحسب الدستور، في منتصف مايو/أيار الجاري. وفي الوقت نفسه، أعلن الرئيس أن ولايته تنتهي في منتصف مايو من عام 2027.وترى المعارضة أن الرئيس لم يعد حاكمًا من الناحية الدستورية، وأنها لم توافق على التعديلات التي طرحتها الحكومة بتمديد فترة الرئاسة إلى خمس سنوات. وهناك بالفعل منحنى خطير يسير الصومال نحوه، ويشكل تهديدًا مباشرًا لأركان الدولة في ظل الشحن السياسي الحالي، الذي يجعل الانفجار أكثر يسرًا وسهولة؛ لذا يتطلب الأمر مزيدًا من الحكمة السياسية لمنع دخول البلاد في هذا الطريق المظلم.وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد وقّع، في مارس/آذار 2026، على نسخة الدستور الجديد للبلاد، معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مؤسسات الدولة، ودفع مستقبل الصومال الديمقراطي.وينص الدستور الجديد على انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، مقابل انتخاب أعضاء البرلمان مباشرة من الشعب، فيما يتولى الرئيس تعيين رئيس الوزراء، مع منح البرلمان صلاحية مساءلته وإقالته.كما يحدد الدستور رئاسة البلاد بولايتين كحد أقصى، ويشترط ألا يقل عمر الرئيس عن 40 عامًا، وأن يكون صوماليًا بالميلاد، إلى جانب حظر حمل الجنسية المزدوجة أو الزواج من أجنبية بالنسبة لكبار المسؤولين أثناء توليهم مناصبهم.

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