https://sarabic.ae/20260701/من-السيجارة-الأولى-إلى-خطر-الإدمان-كيف-يهدد-التدخين-المبكر-أطفال-تونس-1114863192.html

من السيجارة الأولى إلى خطر الإدمان.. كيف يهدد التدخين المبكر أطفال تونس؟

من السيجارة الأولى إلى خطر الإدمان.. كيف يهدد التدخين المبكر أطفال تونس؟

سبوتنيك عربي

تسجّل تونس واحدة من أعلى نسب انتشار التدخين في المنطقة العربية، بينما تتزايد المخاوف من اتساع الظاهرة بين الأطفال والمراهقين، في وقت يحذّر فيه مختصون من... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T13:37+0000

2026-07-01T13:37+0000

2026-07-01T13:37+0000

تونس

التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة

الأطفال

الإدمان

تقارير سبوتنيك

حصري

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ويزداد القلق مع تراجع سن بداية التدخين إلى مستويات غير مسبوقة، فقد أظهرت دراسة عام 2024 بالشراكة بين وزارتي الصحة والتربية ومنظمة الصحة العالمية، أن 22.8 في المائة من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما يستهلكون منتجات التبغ بمختلف أنواعها، بينما يدخن 14.1 في المائة منهم السجائر.أطفال ومراهقون في مواجهة التبغويقول المختص في علم النفس الدكتور أنس العويني، في حديث لـ"سبوتنيك": "ظاهرة تدخين الأطفال تتجه نحو الاتساع داخل الوسط المدرسي، إذ ارتفعت نسبة التدخين بين تلاميذ المدارس الثانوية من 17.8 في المائة سنة 2013 إلى 24.7 في المائة عام 2021، ما يعتبر مؤشرا يستدعي مراجعة آليات الوقاية داخل المؤسسات التربوية".ويؤكد العويني أن "استمرار انتشار التدخين بين الأطفال والمراهقين لا يرتبط فقط بالعوامل الأسرية والاجتماعية، وإنما تغذيه أيضا ثغرات على مستوى الرقابة والتوعية، تسمح بوصول منتجات التبغ إلى القصر رغم وجود نصوص قانونية تمنع ذلك".ويشير إلى أن "ندوات طبية أكدت ضعف الرقابة القانونية والتجارية على بيع التبغ، إذ يتمكن الأطفال والمراهقون من شراء السجائر بسهولة من الأكشاك والمحلات القريبة من المدارس والأحياء السكنية، دون مساءلة أو التثبت من أعمارهم".وحسب العويني، "الحد من الظاهرة يقتضي اعتماد مقاربة متكاملة، تجمع بين تشديد الرقابة على بيع منتجات التبغ للقصر، وتعزيز دور الأسرة، وتكثيف برامج التوعية داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب توفير بدائل ثقافية ورياضية وترفيهية تستجيب لاحتياجات الأطفال والمراهقين وتحد من انجذابهم إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر".كيف تغيرت صورة التدخين في المجتمع التونسي؟من جانبها، ترى المختصة في علم الاجتماع صابرين الجلاصي أن "انتشار التدخين في تونس لا يمكن تفسيره باعتباره ظاهرة مستجدة، بل هو نتاج تحولات اجتماعية وثقافية امتدت لعقود، تغيرت خلالها صورة المدخن والفئات التي تقبل على استهلاك التبغ، حتى بات التدخين اليوم يشمل الرجال والنساء والمراهقين والأطفال على حد سواء".وتضيف: "تجربة التدخين لدى الأطفال والمراهقين تتطور في عدد من الحالات إلى استهلاك القنب الهندي، ثم إلى أنواع أخرى من المخدرات"، معتبرة أن "هذا المسار الإدماني قد يقود لاحقا إلى سلوكيات إجرامية، من بينها السرقة والعنف والنهب، نتيجة الحاجة المستمرة إلى توفير المال لاقتناء المواد المخدرة".ولا تغفل الجلاصي دور الفضاء الرقمي، إذ ترى أن "الاستخدام غير المقيد للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي جعل الأطفال والمراهقين أكثر عرضة لمحتويات تروج لسلوكيات كانت مرفوضة داخل الأسرة والمجتمع، وكل ما كان يعد ممنوعا داخل الأطر الاجتماعية أصبح متاحا ومباحا على المنصات الرقمية"، وهو ما تعتبره "ناقوس خطر يستوجب تدخلا عاجلا".وتؤكد الجلاصي أنه "من الضروري توفير وجود أمني دائم أمام المؤسسات التربوية، لحماية التلاميذ من محاولات الاستدراج والاستغلال، سواء لتحويلهم إلى مدمنين أو إلى مروجين للمخدرات"، مؤكدة أن "التصدي للظاهرة يقتضي مقاربة شاملة تتكامل فيها أدوار الأسرة والمدرسة والمؤسسات الأمنية والصحية".

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تونس

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مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

تونس, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة, الأطفال, الإدمان, تقارير سبوتنيك, حصري