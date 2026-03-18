حين يصنع التضامن فرحة العيد.. "نحب نعيد" مبادرة خيرية لإكساء أطفال في تونس

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اغتيال لاريجاني ضربة قاسمة لإيران
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
حين يصنع التضامن فرحة العيد.. "نحب نعيد" مبادرة خيرية لإكساء أطفال في تونس
حين يصنع التضامن فرحة العيد.. "نحب نعيد" مبادرة خيرية لإكساء أطفال في تونس
سبوتنيك عربي
تتسارع وتيرة المبادرات الخيرية في تونس، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث ينخرط متطوعون في حملات تضامن واسعة لتأمين ملابس العيد للأطفال من الأيتام... 18.03.2026, سبوتنيك عربي
وفي هذا السياق، برزت مبادرة "نحب نعيّد" كواحدة من التجارب الإنسانية التي سعت إلى تجاوز النمط التقليدي للعمل الخيري القائم على توزيع المساعدات بشكل مباشر، لتمنح الأطفال فرصة مرافقة أوليائهم إلى المحلات التجارية واختيار ملابسهم وأحذيتهم بأنفسهم، في خطوة تتجاوز تلبية الحاجة المادية، إلى جعل هؤلاء الأطفال يشعرون بفرحة العيد وبهجته، ومنحهم تجربة مماثلة لما يعيشه أقرانهم.
حين يصنع التضامن فرحة العيد.. "نحب نعيد" مبادرة خيرية لإكساء أطفال في تونس

13:12 GMT 18.03.2026
تتسارع وتيرة المبادرات الخيرية في تونس، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث ينخرط متطوعون في حملات تضامن واسعة لتأمين ملابس العيد للأطفال من الأيتام والمرضى المقيمين في المستشفيات، إلى جانب أبناء العائلات محدودة الدخل، خاصة في المناطق الريفية التي يزداد فيها العوز.
وفي هذا السياق، برزت مبادرة "نحب نعيّد" كواحدة من التجارب الإنسانية التي سعت إلى تجاوز النمط التقليدي للعمل الخيري القائم على توزيع المساعدات بشكل مباشر، لتمنح الأطفال فرصة مرافقة أوليائهم إلى المحلات التجارية واختيار ملابسهم وأحذيتهم بأنفسهم، في خطوة تتجاوز تلبية الحاجة المادية، إلى جعل هؤلاء الأطفال يشعرون بفرحة العيد وبهجته، ومنحهم تجربة مماثلة لما يعيشه أقرانهم.
ولم تأت هذه المبادرة من فراغ، إذ سبق للمجموعة الشبابية المتطوعة أن أطلقت منذ بداية شهر رمضان حملات تضامن شملت توزيع مساعدات غذائية لفائدة المرضى المقيمين في المستشفيات وفاقدي المأوى.

كسوة العيد تتحول إلى عبء ثقيل

تعكس شهادات عدد من العائلات المحدودة الدخل في تونس حجم المعاناة التي تتجدد مع اقتراب عيد الفطر، حيث تتحول كسوة العيد من طقس احتفالي بسيط إلى عبء ثقيل يفوق قدرة الكثيرين، حيث تروي مريم، وهي ربة بيت وزوجة عامل يومي، في حديث لـ"سبوتنيك"، تفاصيل واقعها الصعب، مبينة أنها أم لثلاثة أطفال، ولم تتمكن خلال الأعياد الماضية من اقتناء ملابس العيد لهم"، مضيفة بأسى: "أبنائي لم يرتدوا ملابس جديدة في العيد منذ ولادتهم".
تقيم مريم في إحدى مناطق محافظة سليانة شمال غربي البلاد، وتعتمد أحيانا على العمل في المزارع بأجر يومي لا يتجاوز 10 دنانير، توجهه أساسا لتأمين مستلزمات الدراسة لأبنائها من كراسات وكتب، في محاولة لضمان استمرارهم في التعليم.
وتوضح أن أي إنفاق إضافي، مثل شراء ملابس العيد، يضعها أمام معادلة قاسية، إما إسعاد أطفالها مؤقتا أو توفير قوت يومهم، وتضيف: "لأول مرة يطرق الحظ باب منزلنا"، مشيرة إلى تلقيها اتصالا من متطوعة ضمن مبادرة "نحب نعيد"، للاستفسار عن مقاسات وأعمار أبنائها تمهيدا لشراء ملابس العيد لهم.
وتتابع بابتسامة لم تخفِ عمق المعاناة: "هذا العيد سأرى أبنائي يرتدون ملابس جديدة مثل بقية الأطفال، ويخرجون للعب في الشارع بدل البقاء في المنزل خوفا من أسئلة الجيران المحرجة".
وروت أن اقتراب عيد الفطر كان يثير لديها في كل عام شعورا بالقلق والحزن، وهي ترى أبناءها محرومين من أبسط مظاهر الفرح، قبل أن تختم حديثها قائلة: "هذه السنة، أعادت مبادرة "نحب نعيد" الحياة والبهجة إلى منزلنا، ومنحت أطفالنا فرحة انتظرناها طويلا".
مبادرة شبابية توسع دائرة الفرح

ويبرز العمل الميداني للمبادرات الشبابية كرافعة حقيقية للتخفيف من وطأة هذه المعاناة، حيث أفاد المتطوع مهدي بن عياد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مبادرة "نحب نعيّد" جاءت امتدادا لنجاح مبادرة إفطار الصائمين التي أطلقتها المجموعة نفسها طيلة شهر رمضان واستهدفت دعم الفئات الهشة بالمساعدات الغذائية.
وأوضح أن الاحتكاك المباشر بالعائلات خلال تلك الحملة كشف حجم الاحتياجات، خاصة لدى الأرامل والعائلات محدودة الدخل، قائلا: "خلال شهر رمضان لاحظنا أن العديد من العائلات غير قادرة على تأمين كسوة العيد لأطفالها، وهو ما دفعنا إلى إطلاق هذه المبادرة لمساندتهم وإدخال الفرحة على أبنائهم".
وأضاف: "تستهدف المبادرة هذا العام نحو 250 طفلا من مختلف محافظات البلاد، سيتم تمكينهم من ملابس وأحذية جديدة بمناسبة عيد الفطر، في خطوة تسعى إلى تعميم فرحة العيد وتقليص الفوارق الاجتماعية، ولو بشكل رمزي".
وبين مهدي أن "الفريق اعتمد مقاربة منظمة في التنفيذ، انطلقت بجمع التبرعات المالية، ثم إعداد قاعدة بيانات للعائلات الأكثر احتياجا، قبل التنسيق مع عدد من المحلات التجارية، وقد تم تمكين بعض العائلات من التوجه مباشرة إلى هذه المتاجر لاختيار ما يناسب أطفالها من ملابس وأحذية، ضمانا لملاءمة المقاسات وإتاحة هامش من الحرية والكرامة في الاختيار".
وتابع: "أما بالنسبة للعائلات القاطنة في المناطق الريفية، فقد تم التواصل معها هاتفيا لجمع المعطيات اللازمة حول أعمار الأطفال واحتياجاتهم، على أن يتكفل المتطوعون بشراء الملابس وتوزيعها غدا الخميس".
وكشف مهدي أن "المبادرة، رغم حداثتها، نجحت إلى حد الآن في إدخال الفرحة على أكثر من 200 طفل، كما ساهمت في استقطاب تفاعل إيجابي من أصحاب المتاجر، الذين انخرطوا بدورهم في هذا الجهد التضامني عبر تقديم تخفيضات على الأسعار، بما يعزز من روح التكافل الاجتماعي ويكرّس ثقافة التضامن خلال المناسبات الدينية".
مبادرة تضامن تُطعم المئات يوميا

وفي امتداد لجهودها التضامنية، واصلت المجموعة الشبابية توسيع تدخلاتها لتشمل الدعم الغذائي خلال شهر رمضان، من خلال إطلاق مبادرة "نحب نشق فطري" التي استهدفت الفئات الأكثر هشاشة.
وفي هذا الإطار، أفادت المتطوعة أميمة قصير، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن هذه المبادرة انطلقت من العاصمة تونس بمجهودات بسيطة، حيث بادرت إحدى المواطنات بفتح منزلها لتحويله إلى فضاء لإعداد وجبات الإفطار وتوزيعها على المحتاجين طيلة الشهر الكريم.
وأضافت: "انطلقنا في البداية بتوزيع نحو 20 وجبة يوميا، لكن مع تزايد الدعم والتطوع، تمكّنا من بلوغ 250 وجبة يومية، يتم توزيعها في المستشفيات وعلى مستحقيها في الشوارع".
