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https://sarabic.ae/20260702/إيران-تنفي-منح-الوكالة-الذرية-حق-تفتيش-المواقع-النووية-المستهدفة-1114875045.html
إيران تنفي منح الوكالة الذرية حق تفتيش المواقع النووية المستهدفة
إيران تنفي منح الوكالة الذرية حق تفتيش المواقع النووية المستهدفة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس فريق التفاوض الإيراني في الحوار مع الولايات المتحدة، محمد باقر قاليباف، الأربعاء، أن بلاده لم تمنح الوكالة الدولية للطاقة... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T00:50+0000
2026-07-02T00:50+0000
إيران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال قاليباف، خلال مقابلة مباشرة على التلفزيون الرسمي، ردًا على حديث المذيع بشأن احتمال حصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حق الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات أمريكية وإسرائيلية: "هذه كذبة".وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قد قال في وقت سابق إن مسألة وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للهجمات لن تُحسم إلا في إطار اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
https://sarabic.ae/20260622/إيران-التعامل-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-سيخضع-لموافقة-البرلمان-ومجلس-الأمن-القومي-1114601533.html
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إيران, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إيران تنفي منح الوكالة الذرية حق تفتيش المواقع النووية المستهدفة

00:50 GMT 02.07.2026
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران
 محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© Sputnik . Евгений Одиноков
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أكد رئيس البرلمان الإيراني ورئيس فريق التفاوض الإيراني في الحوار مع الولايات المتحدة، محمد باقر قاليباف، الأربعاء، أن بلاده لم تمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات أمريكية وإسرائيلية.
وقال قاليباف، خلال مقابلة مباشرة على التلفزيون الرسمي، ردًا على حديث المذيع بشأن احتمال حصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حق الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات أمريكية وإسرائيلية: "هذه كذبة".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
إيران: التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيخضع لموافقة البرلمان ومجلس الأمن القومي
22 يونيو, 16:13 GMT
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قد قال في وقت سابق إن مسألة وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت للهجمات لن تُحسم إلا في إطار اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/شباط، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
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