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الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية "إرهابية" شمالي البلاد
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية "إرهابية" شمالي البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، تفكيك خلية تابعة لحركة "دمكرات" التي يصفها بـ"المنحلة" في المرتفعات الحدودية لمدينة بيرانشهر شمالي البلاد. 02.07.2026, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، أن "قوة مقر حمزة سيد الشهداء، التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، تمكنت من تفكيك خلية من 5 أشخاص لحركة "دمكرات" المنحلة، وذلك في كمين نصبه مقاتلو المقر".وأفادت الوكالة بأنه "في أعقاب دخول خلية لزمرة "دمكرات" المنحلة عبر حدود شمال غربي البلاد يوم أمس (الأربعاء)، لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية، تم بفضل المراقبة الاستخبارية لقوات الأمن في محافظة آذربيجان الشرقية (شمال غرب) وإسناد ناري لمقاتلي مقر حمزة سيد الشهداء التابع للقوات البرية للحرس الثوري، القضاء بالكامل على هؤلاء الأشرار في كمين نصبه مقاتلو مقر حمزة".وأكدت الوكالة أن الاشتباك وقع في المرتفعات الحدودية لمدينة بيرانشهر شمال غربي إيران، فيما تم القضاء على "الخلية" المؤلفة من 5 أشخاص.ويشار إلى أنه في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مدينة برديس الواقعة شرق العاصمة طهران، تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لجماعة "خلق" في المدينة.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن العلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة برديس، كشف وتفكيك هذه الخلية في أعقاب أعمال تخريبية قامت بها في محافظتي طهران والبرز.وأصدر الحرس الثوري بيانا أوضح من خلاله أنه "بفضل الرصد الأمني ويقظة كوادر جهاز الاستخبارات في مدينة برديس، أُلقي القبض على عناصر خلية العمليات الإرهابية في مدينة تبريز، والتي كانت وراء التخطيط لمهاجمة أكثر من 10 مراكز حكومية وأمنية وعسكرية في محافظتي طهران والبرز".
https://sarabic.ae/20230614/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-القضاء-على-خلية-إرهابية-شرقي-البلاد-1078086464.html
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الحرس الثوري الإيراني, العالم, الأخبار, إيران
الحرس الثوري الإيراني, العالم, الأخبار, إيران
الحرس الثوري الإيراني يعلن تفكيك خلية "إرهابية" شمالي البلاد
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، تفكيك خلية تابعة لحركة "دمكرات" التي يصفها بـ"المنحلة" في المرتفعات الحدودية لمدينة بيرانشهر شمالي البلاد.
وذكرت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم الخميس، أن "قوة مقر حمزة سيد الشهداء، التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، تمكنت من تفكيك خلية من 5 أشخاص لحركة "دمكرات" المنحلة، وذلك في كمين نصبه مقاتلو المقر".
وأفادت الوكالة بأنه "في أعقاب دخول خلية لزمرة "دمكرات" المنحلة عبر حدود شمال غربي البلاد يوم أمس (الأربعاء)، لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية، تم بفضل المراقبة الاستخبارية لقوات الأمن في محافظة آذربيجان الشرقية (شمال غرب) وإسناد ناري لمقاتلي مقر حمزة سيد الشهداء التابع للقوات البرية للحرس الثوري، القضاء بالكامل على هؤلاء الأشرار في كمين نصبه مقاتلو مقر حمزة".
وأكدت الوكالة أن الاشتباك وقع في المرتفعات الحدودية لمدينة بيرانشهر شمال غربي إيران، فيما تم القضاء على "الخلية" المؤلفة من 5 أشخاص.
وحذرت القوات البرية للحرس الثوري الإيراني، مجددا، ما وصفتهم بـ" العناصر الانفصالية والإرهابية، وقالت إن "أي إجراء يهدف لزعزعة الأمن على حدود شمال غربي البلاد، سيواجه برد حازم ويبعث على الندم".
ويشار إلى أنه في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مدينة برديس الواقعة شرق العاصمة طهران، تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لجماعة "خلق" في المدينة.
ونقلت وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن العلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة برديس
، كشف وتفكيك هذه الخلية في أعقاب أعمال تخريبية قامت بها في محافظتي طهران والبرز.
وأصدر الحرس الثوري بيانا أوضح من خلاله أنه "بفضل الرصد الأمني ويقظة كوادر جهاز الاستخبارات في مدينة برديس، أُلقي القبض على عناصر خلية العمليات الإرهابية في مدينة تبريز، والتي كانت وراء التخطيط لمهاجمة أكثر من 10 مراكز حكومية وأمنية وعسكرية في محافظتي طهران والبرز".