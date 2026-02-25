https://sarabic.ae/20260225/الأمن-الإيراني-يعلن-تفكيك-شبكة-إرهابية-جنوب-شرقي-البلاد-1110746407.html

الأمن الإيراني يعلن تفكيك شبكة إرهابية جنوب شرقي البلاد

الأمن الإيراني يعلن تفكيك شبكة إرهابية جنوب شرقي البلاد

أعلنت مديرية الأمن العام في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة إرهابية داخل المحافظة. 25.02.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بـ"إلقاء القبض على 8 إرهابيين كانوا ينشطون على امتداد الحدود الجنوبية الشرقية لإيران".ونقلت الوكالة عن بيان للمديرية العامة للأمن بمحافظة سيستان وبلوشستان، أنه "تم إلقاء القبض على 8 عناصر من شبكة إرهابية كانت تنشط على امتداد الحدود الجنوبية الشرقية لإيران"، مؤكدة أنها "شبكة ترتبط بجماعات تكفيرية وأجهزة استخبارات أجنبية".وأوضحت أن "إلقاء القبض على الخلية الإرهابية جاء في عملية مشتركة نفذتها القوات المنتسبة إلى وزارة الأمن بالتعاون مع مقر القدس التابع للقوة البرية بالحرس الثوري، وقوى الأمن الداخلي (فراجا) لدى هذه المحافظة، في وقت لقي 3 إرهابيين حتفهم خلال اشتباكات مع قوات الأمن هناك".وأسفرت الضربة الأمنية الإيرانية عن استهداف مخابئ العناصر الإرهابية، وضبط كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك قاذفات "آر بي جي-7"، وبندقية أمريكية من طراز "إم 4" مزودة بمنظار للرؤية الليلية، وعدة بنادق "كلاشينكوف" مجهزة بقاذف قنابل، ومسدسات مع ذخائرها، كواتم صوت المسدسات، ولوحات سيارات مسروقة.ولفت البيان الأمني الإيراني إلى أن "العناصر القتلى والموقوفين هم من رعايا أجانب جرى استئجارهم من قبل جماعات إرهابية، واعترف المعتقلون صراحة خلال التحقيقات الأولية بتنفيذ هجوم مسلح استهدف عناصر في بمحطة تفتيش تابعة لمخفر "فهرج" في محافظة كرمان (جنوبي البلاد)، ما أدى إلى استشهاد 3 من أفراد القوى الأمنية وأحد المواطنين"، وفق البيان.وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مدينة برديس الواقعة شرق العاصمة طهران، تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لجماعة "خلق" في المدينة.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن العلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة برديس، كشف وتفكيك هذه الخلية في أعقاب أعمال تخريبية قامت بها في محافظتي طهران والبرز.وأصدر الحرس الثوري بيانا أوضح من خلاله أنه "بفضل الرصد الأمني ويقظة كوادر جهاز الاستخبارات في مدينة برديس، أُلقي القبض على عناصر خلية العمليات الإرهابية في مدينة تبريز، والتي كانت وراء التخطيط لمهاجمة أكثر من 10 مراكز حكومية وأمنية وعسكرية في محافظتي طهران والبرز".

