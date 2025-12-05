https://sarabic.ae/20251205/إيران-تعلن-تفكيك-خلية-تابعة-لجماعة-خلق-في-طهران-1107829137.html
إيران تعلن تفكيك خلية تابعة لجماعة "خلق" في طهران
أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مدينة برديس الواقعة شرق العاصمة طهران، اليوم الجمعة، تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لجماعة "خلق" في المدينة. 05.12.2025
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن العلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة برديس، كشف وتفكيك هذه الخلية في أعقاب أعمال تخريبية قامت بها في محافظتي طهران والبرز. وأصدر الحرس الثوري بيانا أوضح من خلاله أنه "بفضل الرصد الأمني ويقظة كوادر جهاز الاستخبارات في مدينة برديس، أُلقي القبض على عناصر خلية العمليات الإرهابية في مدينة تبريز، والتي كانت وراء التخطيط لمهاجمة أكثر من 10 مراكز حكومية وأمنية وعسكرية في محافظتي طهران والبرز". وأكد العلاقات العامة للحرس الثوري أن تلك العناصر عملت مؤخرا، من خلال إجراءات مناهضة للأمن، الحصول على مواد خام لصنع قنابل محلية الصنع لاغتيال مواطنين وزعزعة الأمن. وأشارت إلى أن عناصر الحرس الثوري أحبطت هذه المحاولات بفضل إشراف جهاز استخبارات مدينة برديس وتدخله السريع.وأضاف البيان أن "المعتقلين كانوا يستعدون لتأمين مواد أولية لصنع قنابل يدوية لاستخدامها في استهداف المواطنين وإحداث الفوضى، قبل أن يتم إحباط مخططهم نتيجة الجاهزية الأمنية والإشراف الكامل لقوات الأمن". ويذكر أن مدينة برديس، تحاذي العاصمة الإيرانية طهران شرقا، ويقطنها أكثر من 500 ألف نسمة.ويشار إلى أن إيران تصنف جماعة "مجاهدي خلق" على أنها منظمة إرهابية وتتهمها بالكشف عن أسرار الملف النووي والتورط في هجمات دموية.
أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مدينة برديس الواقعة شرق العاصمة طهران، اليوم الجمعة، تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لجماعة "خلق" في المدينة.
ونقلت وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن العلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة برديس، كشف وتفكيك هذه الخلية في أعقاب أعمال تخريبية قامت بها في محافظتي طهران والبرز.
وأصدر الحرس الثوري بيانا أوضح من خلاله أنه "بفضل الرصد الأمني ويقظة كوادر جهاز الاستخبارات في مدينة برديس، أُلقي القبض على عناصر خلية العمليات الإرهابية في مدينة تبريز، والتي كانت وراء التخطيط لمهاجمة أكثر من 10 مراكز حكومية وأمنية وعسكرية في محافظتي طهران والبرز".
وأكد العلاقات العامة للحرس الثوري أن تلك العناصر عملت مؤخرا، من خلال إجراءات مناهضة للأمن، الحصول على مواد خام لصنع قنابل محلية الصنع لاغتيال مواطنين وزعزعة الأمن.
وأشارت إلى أن عناصر الحرس الثوري
أحبطت هذه المحاولات بفضل إشراف جهاز استخبارات مدينة برديس وتدخله السريع.
وأضاف البيان أن "المعتقلين كانوا يستعدون لتأمين مواد أولية لصنع قنابل يدوية لاستخدامها في استهداف المواطنين وإحداث الفوضى، قبل أن يتم إحباط مخططهم نتيجة الجاهزية الأمنية والإشراف الكامل لقوات الأمن".
ويذكر أن مدينة برديس، تحاذي العاصمة الإيرانية طهران شرقا، ويقطنها أكثر من 500 ألف نسمة.
ويشار إلى أن إيران تصنف جماعة "مجاهدي خلق"
على أنها منظمة إرهابية وتتهمها بالكشف عن أسرار الملف النووي والتورط في هجمات دموية.