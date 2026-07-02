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زاخاروفا: الخارجية الروسية بصدد استدعاء السفير السويدي على خلفية الهجوم على سفارة روسيا
زاخاروفا: الخارجية الروسية بصدد استدعاء السفير السويدي على خلفية الهجوم على سفارة روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن وزارة الخارجية الروسية تخطط لاستدعاء السفير السويدي في موسكو، على خلفية... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا لـ"ريا نوفوستي": "فيما يتعلق بالهجوم على السفارة الروسية لدى السويد، من المقرر استدعاء السفير السويدي في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية".وأعلنت السفارة الروسية في السويد، في بيان في وقت سابق من اليوم الخميس، تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة، مشيرةً إلى أن هذا العمل استفزازي ويهدف إلى ترهيب طاقم البعثة.وجاء في البيان: "في 2 يوليو/تموز 2026، حوالي الساعة 2:00 صباحًا، تعرضت السفارة الروسية لدى السويد لهجمات جديدة بطائرة مسيّرة. ألقت طائرة رباعية المراوح عبوة طلاء أحمر على أرض السفارة. أما الطائرة المسيّرة الثانية، المزودة بعبوة ناسفة بدائية الصنع، فقد تحطمت (على ما يبدو ليس عن طريق الخطأ) على أرض السفارة في محيط مبنى السفارة الروسية".وتابع البيان: "تقع المسؤولية الكاملة عن استمرار الهجمات على البعثة الدبلوماسية الروسية وتداعياتها المحتملة، على عاتق السويد".وينص القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، على أن مباني السفارات تتمتع بحصانة وحماية مطلقة.وتقع على عاتق الدولة المضيفة التزامات قانونية خاصة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المناسبة لحماية مباني البعثة من أي اقتحام أو إلحاق ضرر، ومنع أي إخلال بسلامة البعثة أو النيل من كرامتها.روسيا تدعو "الأمن والتعاون في أوروبا" لإدانة هجوم كييف على يغوريفسك الذي أسفر عن مقتل رضيع
https://sarabic.ae/20260607/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-سويدية-تابعة-لقوات-كييف-في-مقاطعة-خاركوف-1114134312.html
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روسيا, السويد
روسيا, السويد

زاخاروفا: الخارجية الروسية بصدد استدعاء السفير السويدي على خلفية الهجوم على سفارة روسيا

16:19 GMT 02.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن وزارة الخارجية الروسية تخطط لاستدعاء السفير السويدي في موسكو، على خلفية الهجوم على السفارة الروسية لدى السويد.
وقالت زاخاروفا لـ"ريا نوفوستي": "فيما يتعلق بالهجوم على السفارة الروسية لدى السويد، من المقرر استدعاء السفير السويدي في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية".
وأعلنت السفارة الروسية في السويد، في بيان في وقت سابق من اليوم الخميس، تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة، مشيرةً إلى أن هذا العمل استفزازي ويهدف إلى ترهيب طاقم البعثة.
وجاء في البيان: "في 2 يوليو/تموز 2026، حوالي الساعة 2:00 صباحًا، تعرضت السفارة الروسية لدى السويد لهجمات جديدة بطائرة مسيّرة. ألقت طائرة رباعية المراوح عبوة طلاء أحمر على أرض السفارة. أما الطائرة المسيّرة الثانية، المزودة بعبوة ناسفة بدائية الصنع، فقد تحطمت (على ما يبدو ليس عن طريق الخطأ) على أرض السفارة في محيط مبنى السفارة الروسية".

وأضاف: "نحن لا نتعامل مع مجرد استفزاز، بل مع محاولةٍ سافرة لترهيب موظفي البعثة الروسية. لنكن صريحين، هذا لن ينجح".

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وتابع البيان: "تقع المسؤولية الكاملة عن استمرار الهجمات على البعثة الدبلوماسية الروسية وتداعياتها المحتملة، على عاتق السويد".
وينص القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، على أن مباني السفارات تتمتع بحصانة وحماية مطلقة.
وتشمل أبرز بنود القانون الدولي لحماية السفارات، حرمة المباني الدبلوماسية، حيث تعد مباني البعثة الدبلوماسية مصونة، ويُمنع على موظفي الدولة المضيفة دخولها إلا بموافقة رئيس البعثة.
وتقع على عاتق الدولة المضيفة التزامات قانونية خاصة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المناسبة لحماية مباني البعثة من أي اقتحام أو إلحاق ضرر، ومنع أي إخلال بسلامة البعثة أو النيل من كرامتها.
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