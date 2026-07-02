https://sarabic.ae/20260702/الخارجية-الروسية-بصدد-استدعاء-السفير-السويدي-على-خلفية-الهجوم-على-سفارة-روسيا---المتحدثة-الرسمية-1114899992.html

زاخاروفا: الخارجية الروسية بصدد استدعاء السفير السويدي على خلفية الهجوم على سفارة روسيا

زاخاروفا: الخارجية الروسية بصدد استدعاء السفير السويدي على خلفية الهجوم على سفارة روسيا

سبوتنيك عربي

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن وزارة الخارجية الروسية تخطط لاستدعاء السفير السويدي في موسكو، على خلفية... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T16:19+0000

2026-07-02T16:19+0000

2026-07-02T16:19+0000

روسيا

السويد

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وقالت زاخاروفا لـ"ريا نوفوستي": "فيما يتعلق بالهجوم على السفارة الروسية لدى السويد، من المقرر استدعاء السفير السويدي في موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية".وأعلنت السفارة الروسية في السويد، في بيان في وقت سابق من اليوم الخميس، تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة، مشيرةً إلى أن هذا العمل استفزازي ويهدف إلى ترهيب طاقم البعثة.وجاء في البيان: "في 2 يوليو/تموز 2026، حوالي الساعة 2:00 صباحًا، تعرضت السفارة الروسية لدى السويد لهجمات جديدة بطائرة مسيّرة. ألقت طائرة رباعية المراوح عبوة طلاء أحمر على أرض السفارة. أما الطائرة المسيّرة الثانية، المزودة بعبوة ناسفة بدائية الصنع، فقد تحطمت (على ما يبدو ليس عن طريق الخطأ) على أرض السفارة في محيط مبنى السفارة الروسية".وتابع البيان: "تقع المسؤولية الكاملة عن استمرار الهجمات على البعثة الدبلوماسية الروسية وتداعياتها المحتملة، على عاتق السويد".وينص القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، على أن مباني السفارات تتمتع بحصانة وحماية مطلقة.وتقع على عاتق الدولة المضيفة التزامات قانونية خاصة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المناسبة لحماية مباني البعثة من أي اقتحام أو إلحاق ضرر، ومنع أي إخلال بسلامة البعثة أو النيل من كرامتها.روسيا تدعو "الأمن والتعاون في أوروبا" لإدانة هجوم كييف على يغوريفسك الذي أسفر عن مقتل رضيع

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