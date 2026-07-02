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الكرملين: الاتحاد الأوروبي يسلك طريق العسكرة ويكرس نفسه لموضوع المواجهة مع روسيا

الكرملين: الاتحاد الأوروبي يسلك طريق العسكرة ويكرس نفسه لموضوع المواجهة مع روسيا

سبوتنيك عربي

صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي يسلك طريق العسكرة ويكرّس نفسه للمواجهة مع روسيا. 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T09:00+0000

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وقال معلقًا على تصعيد العلاقات مع روسيا من جانب الدول الأوروبية: "من الواضح أيضًا أنه مع تطور هويته الدفاعية، يسلك الاتحاد الأوروبي مسار التسلح، ويكرّس نفسه بالفعل لمسألة المواجهة مع روسيا الاتحادية".وتابع: "فيما يتعلق بالنقاشات الدائرة حول كيفية ضمان الأمن، كما تعلمون، هناك من يؤيد، بمن فيهم أكاديميون، اتخاذ إجراءات حاسمة للغاية، وهناك من يفضلون إجراءات أكثر تحفظًا. ولكن هناك أمر واحد لا جدال فيه: سيُضمن الأمن الموثوق للاتحاد الروسي ومصالحه الوطنية في جميع الأحوال".وأضاف: "تُعقد الاجتماعات (مع غيراسيموف بشأن أوكرانيا) بانتظام، بشكل شبه يومي، ولكنها لا تحظى عادةً بتغطية تلفزيونية".وفيما يتعلق إذا كان الكرملين على علم بالتقارير الإعلامية الي تفيد بأن إجراء انتخابات في أوكرانيا ليس مستبعدًا، أوضح: "المعلومات التي جاءت بصيغة "المزعوم" لا نودّ التعليق عليها، لكننا بالفعل رأينا تقارير في وسائل الإعلام تفيد بأن إجراء انتخابات (في أوكرانيا) ليس مستبعدًا، وأنه تعقد بعض اللقاءات بهذا الشأن، وما إلى ذلك. أما كيف يجري الأمر فعلاً هناك، فلم نسمع أي تصريحات رسمية بشأنه".وتابع: "من الجدير بالذكر كلمات الرئيس بوتين بأن شرعية زيلينسكي موضع شك جدي من الناحية القانونية".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرّح بأن الدول الأوروبية تتعامل مع ملف الحرب في أوكرانيا بمنطق فرض الإملاءات لا التفاوض، مشيرا إلى أن الدعوات الغربية للحوار مع موسكو تهدف إلى إعادة تشكيل شروط المواجهة وليس الوصول إلى تسوية سلمية حقيقية.وأكمل أن أكثر من عقدين من التفاوض مع أوروبا ضمن ما يسمى بالغرب الجماعي لا يقود إلا إلى نتيجة واحدة، وهي أن الحوار مع روسيا كان بمثابة غطاء دبلوماسي للتوسع الجيوسياسي للمؤسسات الغربية، وعلى رأسها الناتو والاتحاد الأوروبي، شرقًا حتى حدود روسيا.الادعاء الألماني يوجه أول اتهام رسمي لأوكراني في قضية تخريب خطي أنابيب "التيار الشمالي"زاخاروفا: زيلينسكي يسعى لتصعيد الصراع في أوكرانيا

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