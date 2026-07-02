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الكرملين: الاتحاد الأوروبي يسلك طريق العسكرة ويكرس نفسه لموضوع المواجهة مع روسيا
الكرملين: الاتحاد الأوروبي يسلك طريق العسكرة ويكرس نفسه لموضوع المواجهة مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي يسلك طريق العسكرة ويكرّس نفسه للمواجهة مع روسيا. 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T09:00+0000
2026-07-02T09:15+0000
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وقال معلقًا على تصعيد العلاقات مع روسيا من جانب الدول الأوروبية: "من الواضح أيضًا أنه مع تطور هويته الدفاعية، يسلك الاتحاد الأوروبي مسار التسلح، ويكرّس نفسه بالفعل لمسألة المواجهة مع روسيا الاتحادية".وتابع: "فيما يتعلق بالنقاشات الدائرة حول كيفية ضمان الأمن، كما تعلمون، هناك من يؤيد، بمن فيهم أكاديميون، اتخاذ إجراءات حاسمة للغاية، وهناك من يفضلون إجراءات أكثر تحفظًا. ولكن هناك أمر واحد لا جدال فيه: سيُضمن الأمن الموثوق للاتحاد الروسي ومصالحه الوطنية في جميع الأحوال".وأضاف: "تُعقد الاجتماعات (مع غيراسيموف بشأن أوكرانيا) بانتظام، بشكل شبه يومي، ولكنها لا تحظى عادةً بتغطية تلفزيونية".وفيما يتعلق إذا كان الكرملين على علم بالتقارير الإعلامية الي تفيد بأن إجراء انتخابات في أوكرانيا ليس مستبعدًا، أوضح: "المعلومات التي جاءت بصيغة "المزعوم" لا نودّ التعليق عليها، لكننا بالفعل رأينا تقارير في وسائل الإعلام تفيد بأن إجراء انتخابات (في أوكرانيا) ليس مستبعدًا، وأنه تعقد بعض اللقاءات بهذا الشأن، وما إلى ذلك. أما كيف يجري الأمر فعلاً هناك، فلم نسمع أي تصريحات رسمية بشأنه".وتابع: "من الجدير بالذكر كلمات الرئيس بوتين بأن شرعية زيلينسكي موضع شك جدي من الناحية القانونية".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرّح بأن الدول الأوروبية تتعامل مع ملف الحرب في أوكرانيا بمنطق فرض الإملاءات لا التفاوض، مشيرا إلى أن الدعوات الغربية للحوار مع موسكو تهدف إلى إعادة تشكيل شروط المواجهة وليس الوصول إلى تسوية سلمية حقيقية.وأكمل أن أكثر من عقدين من التفاوض مع أوروبا ضمن ما يسمى بالغرب الجماعي لا يقود إلا إلى نتيجة واحدة، وهي أن الحوار مع روسيا كان بمثابة غطاء دبلوماسي للتوسع الجيوسياسي للمؤسسات الغربية، وعلى رأسها الناتو والاتحاد الأوروبي، شرقًا حتى حدود روسيا.الادعاء الألماني يوجه أول اتهام رسمي لأوكراني في قضية تخريب خطي أنابيب "التيار الشمالي"زاخاروفا: زيلينسكي يسعى لتصعيد الصراع في أوكرانيا
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https://sarabic.ae/20260423/بيسكوف-أوروبا-تضع-من-جديد-خطا-فاصلا-وعلى-روسيا-أن-تكون-مستعدة-لذلك-1112821666.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الكرملين

الكرملين: الاتحاد الأوروبي يسلك طريق العسكرة ويكرس نفسه لموضوع المواجهة مع روسيا

09:00 GMT 02.07.2026 (تم التحديث: 09:15 GMT 02.07.2026)
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
صرّح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي يسلك طريق العسكرة ويكرّس نفسه للمواجهة مع روسيا.
وقال معلقًا على تصعيد العلاقات مع روسيا من جانب الدول الأوروبية: "من الواضح أيضًا أنه مع تطور هويته الدفاعية، يسلك الاتحاد الأوروبي مسار التسلح، ويكرّس نفسه بالفعل لمسألة المواجهة مع روسيا الاتحادية".
وأضاف: "من الواضح أن أوروبا تُصعّد الموقف... بالطبع، لا يُمكننا غض الطرف عن ذلك، وهذا العامل يُفاقم التوترات المرتفعة أصلًا في القارة الأوروبية. هذا العامل يُجبرنا على التخطيط لتدابير إضافية لضمان أمننا".
وتابع: "فيما يتعلق بالنقاشات الدائرة حول كيفية ضمان الأمن، كما تعلمون، هناك من يؤيد، بمن فيهم أكاديميون، اتخاذ إجراءات حاسمة للغاية، وهناك من يفضلون إجراءات أكثر تحفظًا. ولكن هناك أمر واحد لا جدال فيه: سيُضمن الأمن الموثوق للاتحاد الروسي ومصالحه الوطنية في جميع الأحوال".
وأكد أن روسيا ستواصل زيادة الضغط على نظام كييف، لتحقيق أهدافها.
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وحول أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، قدّم تقريرًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول نتائج الضربة الانتقامية الواسعة التي شنتها القوات المسلحة الروسية على أهداف في كييف، قال بيسكوف: "خلال إحاطته اليومية للقائد الأعلى للقوات المسلحة، قدّم رئيس هيئة الأركان العامة غيراسيموف هذا الصباح تقريرًا عن نتائج الضربة الانتقامية الواسعة التي شنتها القوات المسلحة الروسية على كييف ومناطق مأهولة أخرى، وذلك في سياق الضربات التي استهدفت، بطبيعة الحال، أهدافًا عسكرية أو شبه عسكرية فقط".
وأضاف: "تُعقد الاجتماعات (مع غيراسيموف بشأن أوكرانيا) بانتظام، بشكل شبه يومي، ولكنها لا تحظى عادةً بتغطية تلفزيونية".
وأشار إلى أنه "لم يكن هناك اجتماع(غيراسيموف مع بوتين)، ولم أخبركم عن اجتماع، لقد كانت محادثة هاتفية".
وفيما يتعلق إذا كان الكرملين على علم بالتقارير الإعلامية الي تفيد بأن إجراء انتخابات في أوكرانيا ليس مستبعدًا، أوضح: "المعلومات التي جاءت بصيغة "المزعوم" لا نودّ التعليق عليها، لكننا بالفعل رأينا تقارير في وسائل الإعلام تفيد بأن إجراء انتخابات (في أوكرانيا) ليس مستبعدًا، وأنه تعقد بعض اللقاءات بهذا الشأن، وما إلى ذلك. أما كيف يجري الأمر فعلاً هناك، فلم نسمع أي تصريحات رسمية بشأنه".
وتابع: "من الجدير بالذكر كلمات الرئيس بوتين بأن شرعية زيلينسكي موضع شك جدي من الناحية القانونية".
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وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صرّح بأن الدول الأوروبية تتعامل مع ملف الحرب في أوكرانيا بمنطق فرض الإملاءات لا التفاوض، مشيرا إلى أن الدعوات الغربية للحوار مع موسكو تهدف إلى إعادة تشكيل شروط المواجهة وليس الوصول إلى تسوية سلمية حقيقية.
وقال لافروف: "الاجتماع الذي عقد في لندن في 7 يونيو/تموز 2026 وضم قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع فلاديمير زيلينسكي، أسفر عن طرح مجموعة من الشروط المسبقة التي تقدم باعتبارها أساسا لأي عملية سلام"، لكنه اعتبرها عمليا إنذارا سياسيا يهدف إلى فرض رؤية أوروبية على روسيا بدلاً من الدخول في مفاوضات متوازنة.
وأكمل أن أكثر من عقدين من التفاوض مع أوروبا ضمن ما يسمى بالغرب الجماعي لا يقود إلا إلى نتيجة واحدة، وهي أن الحوار مع روسيا كان بمثابة غطاء دبلوماسي للتوسع الجيوسياسي للمؤسسات الغربية، وعلى رأسها الناتو والاتحاد الأوروبي، شرقًا حتى حدود روسيا.
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