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موسكو حول سرقة نصب بوشكين في ألمانيا: "ثقافة الإلغاء" تغذي أيديولوجية كراهية
موسكو حول سرقة نصب بوشكين في ألمانيا: "ثقافة الإلغاء" تغذي أيديولوجية كراهية
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، تعليقًا على سرقة نصب تذكاري للكاتب الروسي ألكسندر بوشكين في مدينة هيمر الألمانية، بأن... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T11:06+0000
2026-07-02T11:06+0000
روسيا
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الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا
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وكتبت زاخاروفا في منشور لها عبر قناتها على منصة "تلغرام": "من أدرى من الأوروبيين بأن ثقافة الإلغاء لا تؤدي فقط إلى انعدام الثقافة، بل تغذي أيضًا أيديولوجية كراهية البشر؟".وأشارت إلى أن نظام كييف، المدعوم من برلين، يسير على خطى رموزه النازيين بتدمير الأدب الروسي الكلاسيكي وحظر الموسيقى والسينما الروسية.وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، صرّحت في وقت سابق، بأن اللغة الروسية جسر للحوار العالمي، وأعمال الأديب الروسي ألكسندر بوشكين حاضرة بـ210 لغات.وأشارت إلى أن اللغة الروسية تحظى بمكانة مرموقة كونها إحدى اللغات الرسمية الست في الأمم المتحدة، حيث تسهم منذ تأسيس المنظمة في إثراء الحوار الدولي وتعزيز التفاهم بين الشعوب.الكرملين: الاتحاد الأوروبي يسلك طريق العسكرة ويكرس نفسه لموضوع المواجهة مع روسياالخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمناقشة استئناف إمدادات الطاقة إلى ألمانيا
https://sarabic.ae/20260701/زاخاروفا-زيلينسكي-يسعى-لتصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-1114864499.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا

موسكو حول سرقة نصب بوشكين في ألمانيا: "ثقافة الإلغاء" تغذي أيديولوجية كراهية

11:06 GMT 02.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، تعليقًا على سرقة نصب تذكاري للكاتب الروسي ألكسندر بوشكين في مدينة هيمر الألمانية، بأن "ثقافة الإلغاء" تغذي أيديولوجية كراهية البشر، والأوروبيون يدركون ذلك جيدًا.
وكتبت زاخاروفا في منشور لها عبر قناتها على منصة "تلغرام": "من أدرى من الأوروبيين بأن ثقافة الإلغاء لا تؤدي فقط إلى انعدام الثقافة، بل تغذي أيضًا أيديولوجية كراهية البشر؟".

وأضافت: "ليست هذه مجرد دولة أوروبية أخرى تشكلت، جزئيًا، بتدمير الحضارات القديمة على يد البرابرة. إنها دولة بدأت فيها النازية بحرق الكتب وحظر الأعمال الفنية، ما أدى إلى إنشاء جهاز حكومي للتخلص من الناس في أفران الغاز وإنتاج القفازات من جلود البشر".

وأشارت إلى أن نظام كييف، المدعوم من برلين، يسير على خطى رموزه النازيين بتدمير الأدب الروسي الكلاسيكي وحظر الموسيقى والسينما الروسية.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
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أمس, 14:36 GMT
وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، صرّحت في وقت سابق، بأن اللغة الروسية جسر للحوار العالمي، وأعمال الأديب الروسي ألكسندر بوشكين حاضرة بـ210 لغات.

وقالت زاخاروفا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، إن "أعمال الشاعر والأديب والمؤرخ الروسي ألكسندر بوشكين، تمتلك قدرة استثنائية على تشكيل الهوية الوطنية والقيم الروحية والأخلاقية، خاصة لدى الأجيال الشابة"، مشيرةً إلى أن قصيدته "أتذكر لحظة ساحرة" ترجمت رسميًا إلى 210 لغات.

وأشارت إلى أن اللغة الروسية تحظى بمكانة مرموقة كونها إحدى اللغات الرسمية الست في الأمم المتحدة، حيث تسهم منذ تأسيس المنظمة في إثراء الحوار الدولي وتعزيز التفاهم بين الشعوب.
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