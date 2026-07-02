https://sarabic.ae/20260702/نائب-لبناني-سابق-زيارة-الشيباني-تحمل-3-ملفات-والحديث-عن-أي-تسوية-سورية-يمكن-قراءتها-كعامل-ضغط----1114886620.html

نائب لبناني سابق: زيارة الشيباني تحمل 3 ملفات والحديث عن أي تسوية سورية يمكن قراءتها كعامل ضغط

نائب لبناني سابق: زيارة الشيباني تحمل 3 ملفات والحديث عن أي تسوية سورية يمكن قراءتها كعامل ضغط

سبوتنيك عربي

رأى النائب السابق والخبير العسكري والإستراتيجي من بيروت، العميد شامل روكز، أن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، "تحمل ثلاثة ملفات أساسية هي... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T10:20+0000

2026-07-02T10:20+0000

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وقال روكز في حديث لإذاعة "سبوتنيك: "بالحديث عن ظروف المفاوضات وتنفيذ اتفاق الإطار سيكون للسوريين دور في هذا الموضوع، والحديث عن أي تسوية سورية بمثابة عامل ضغط، خاصة وأن الاتفاقيات الأمنية التي حصلت يلفها الغموض والسرية".وتابع روكز: "إطار المفاوضات والاتجاهات التي يمكن أن تتخذها يرسمها الأمريكيون، فهم من يديرونها ويتابعون تطبيقها، إن كان على الصعيد اللبناني أو السوري أو الإسرائيلي وفي الشرق الأوسط".وفي ما يتعلق باتفاق الإطار والمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، قال روكز: "من الصعب أن يحصل وقف لإطلاق النار لأنه مرتبط بالعناوين الأمنية ونزع سلاح "حزب الله"، كما يتعلق بعودة النازحين واستعادة الأسرى وانسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية، لذلك كان يجب أن يكون أساس المفاوضات اتفاقية الهدنة 49، ولكن لم يتم ذكرها، ولا يمكن تخطيها فهي موضوع أساسي، وعلى اللبنانيين التمسك بها".

https://sarabic.ae/20260702/عون-حريصون-على-استقرار-سوريا-تماما-كما-تحرص-دمشق-على-استقرار-لبنان-1114885859.html

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