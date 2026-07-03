https://sarabic.ae/20260703/العراق-تحت-سحابة-سوداء-معامل-الطابوق-تهدد-بغداد-بكارثة-بيئية-1114899230.html

العراق تحت سحابة سوداء... معامل الطابوق تهدد بغداد بكارثة بيئية

العراق تحت سحابة سوداء... معامل الطابوق تهدد بغداد بكارثة بيئية

سبوتنيك عربي

تخيّم على أطراف العاصمة العراقية بغداد سحب سوداء كثيفة تعكر صفو السماء وتثقل أنفاس السكان الذين يعيشون تحت تأثير هواء ملوث بالدخان المتصاعد من معامل الطابوق... 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T09:00+0000

2026-07-03T09:00+0000

2026-07-03T09:00+0000

العراق

بغداد

التلوث البيئي

الهواء

الطابوق

تقارير سبوتنيك

حصري

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ومع استمرار هذه الانبعاثات، تحوّل هذا النشاط الصناعي إلى أحد أبرز مصادر التلوث البيئي، ما يثير مخاوف متزايدة من ارتفاع معدلات الأمراض التنفسية وتدهور جودة الهواء في بغداد.الطابوق يهدد صحة أطفالناوفي السياق، اشتكى المواطن أحمد فريد حسن، في حديث لـ "سبوتنيك"، أنهم "يعانون يوميا من استنشاق الأدخنة المنبعثة من معامل الطابوق"، مشيرًا إلى أن "شقيقه أصيب بوعكة صحية بسبب التلوث، في ما يواجه الأطفال صعوبة في الدراسة نتيجة استمرار الدخان الذي يغطي المنطقة".وأضاف: "يتعرض العراقيون يوميا لحالات اختناق بسبب الأدخنة المنبعثة من هذه المعامل"، مؤكدًا أن "استمرار الأزمة يشكل تهديدا مباشرا لصحة السكان"، داعيًا إلى "وضع حلول سريعة وفعالة للحد من التلوث وحماية المواطنين".أبرز مصادر تلوث هواء بغدادوقال مسؤول دائرة حماية البيئة في وزارة البيئة سنان جعفر، في حديث لـ "سبوتنيك": "تتابع الوزارة المخالفات البيئية وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع وزارتي النفط والصناعة وهيئة التنمية الصناعية، بهدف تحديث تقنيات الحرق، وتحسين نوعية الوقود، ومعالجة الانبعاثات".وأضاف: "قرر مجلس الوزراء إيقاف منح الموافقات لإنشاء معامل طابوق جديدة، باستثناء تلك التي تستخدم وقودا منخفض الانبعاثات"، مؤكدا أن "مجمع النهروان بلغ الحد الأقصى من الأحمال التلوثية".وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن تلوث الهواء يتسبب بوفاة نحو 6.5 ملايين شخص سنوياً حول العالم، ما يسلط الضوء على خطورة هذه الأزمة الصحية والبيئية، ويؤكد الحاجة إلى إجراءات فاعلة للحد من مصادر التلوث وتحسين جودة الهواء.دعوات لتحديث معامل الطابوق واستخدام وقود نظيفمن جهتها، دعت الخبيرة البيئية هضيم جواد، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى "الإسراع في تحديث معامل الطابوق العاملة في العراق، واعتماد تقنيات حديثة تقلل الانبعاثات الغازية وتحسن كفاءة عمليات الاحتراق".وتعد منطقة النهروان، الواقعة على الحدود الفاصلة بين بغداد وديالى، من أكثر المناطق تضررا بيئيا في العراق، نتيجة الانتشار الكثيف لمعامل الطابوق الأحمر. ويضم المجمع نحو 800 معمل تنبعث منها كميات كبيرة من الدخان والملوثات إلى الأجواء، فيما يعمل فيها أكثر من 9 آلاف عامل لساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً وسط ظروف عمل شاقة، وفقا لتقديرات سابقة.

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حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, بغداد, التلوث البيئي, الهواء, الطابوق, تقارير سبوتنيك, حصري