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https://sarabic.ae/20260703/العراق-تحت-سحابة-سوداء-معامل-الطابوق-تهدد-بغداد-بكارثة-بيئية-1114899230.html
العراق تحت سحابة سوداء... معامل الطابوق تهدد بغداد بكارثة بيئية
العراق تحت سحابة سوداء... معامل الطابوق تهدد بغداد بكارثة بيئية
سبوتنيك عربي
تخيّم على أطراف العاصمة العراقية بغداد سحب سوداء كثيفة تعكر صفو السماء وتثقل أنفاس السكان الذين يعيشون تحت تأثير هواء ملوث بالدخان المتصاعد من معامل الطابوق... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T09:00+0000
2026-07-03T09:00+0000
العراق
بغداد
التلوث البيئي
الهواء
الطابوق
تقارير سبوتنيك
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ومع استمرار هذه الانبعاثات، تحوّل هذا النشاط الصناعي إلى أحد أبرز مصادر التلوث البيئي، ما يثير مخاوف متزايدة من ارتفاع معدلات الأمراض التنفسية وتدهور جودة الهواء في بغداد.الطابوق يهدد صحة أطفالناوفي السياق، اشتكى المواطن أحمد فريد حسن، في حديث لـ "سبوتنيك"، أنهم "يعانون يوميا من استنشاق الأدخنة المنبعثة من معامل الطابوق"، مشيرًا إلى أن "شقيقه أصيب بوعكة صحية بسبب التلوث، في ما يواجه الأطفال صعوبة في الدراسة نتيجة استمرار الدخان الذي يغطي المنطقة".وأضاف: "يتعرض العراقيون يوميا لحالات اختناق بسبب الأدخنة المنبعثة من هذه المعامل"، مؤكدًا أن "استمرار الأزمة يشكل تهديدا مباشرا لصحة السكان"، داعيًا إلى "وضع حلول سريعة وفعالة للحد من التلوث وحماية المواطنين".أبرز مصادر تلوث هواء بغدادوقال مسؤول دائرة حماية البيئة في وزارة البيئة سنان جعفر، في حديث لـ "سبوتنيك": "تتابع الوزارة المخالفات البيئية وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع وزارتي النفط والصناعة وهيئة التنمية الصناعية، بهدف تحديث تقنيات الحرق، وتحسين نوعية الوقود، ومعالجة الانبعاثات".وأضاف: "قرر مجلس الوزراء إيقاف منح الموافقات لإنشاء معامل طابوق جديدة، باستثناء تلك التي تستخدم وقودا منخفض الانبعاثات"، مؤكدا أن "مجمع النهروان بلغ الحد الأقصى من الأحمال التلوثية".وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن تلوث الهواء يتسبب بوفاة نحو 6.5 ملايين شخص سنوياً حول العالم، ما يسلط الضوء على خطورة هذه الأزمة الصحية والبيئية، ويؤكد الحاجة إلى إجراءات فاعلة للحد من مصادر التلوث وتحسين جودة الهواء.دعوات لتحديث معامل الطابوق واستخدام وقود نظيفمن جهتها، دعت الخبيرة البيئية هضيم جواد، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى "الإسراع في تحديث معامل الطابوق العاملة في العراق، واعتماد تقنيات حديثة تقلل الانبعاثات الغازية وتحسن كفاءة عمليات الاحتراق".وتعد منطقة النهروان، الواقعة على الحدود الفاصلة بين بغداد وديالى، من أكثر المناطق تضررا بيئيا في العراق، نتيجة الانتشار الكثيف لمعامل الطابوق الأحمر. ويضم المجمع نحو 800 معمل تنبعث منها كميات كبيرة من الدخان والملوثات إلى الأجواء، فيما يعمل فيها أكثر من 9 آلاف عامل لساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً وسط ظروف عمل شاقة، وفقا لتقديرات سابقة.
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العراق, بغداد, التلوث البيئي, الهواء, الطابوق, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, بغداد, التلوث البيئي, الهواء, الطابوق, تقارير سبوتنيك, حصري

العراق تحت سحابة سوداء... معامل الطابوق تهدد بغداد بكارثة بيئية

09:00 GMT 03.07.2026
© Sputnik . HASSAN NABILالعراق تحت سحابة سوداء.. معامل الطابوق تضع العاصمة في مواجهة كارثة بيئية
العراق تحت سحابة سوداء.. معامل الطابوق تضع العاصمة في مواجهة كارثة بيئية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
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- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
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حصري
تخيّم على أطراف العاصمة العراقية بغداد سحب سوداء كثيفة تعكر صفو السماء وتثقل أنفاس السكان الذين يعيشون تحت تأثير هواء ملوث بالدخان المتصاعد من معامل الطابوق (حجر بناء مستطيل يستخدم في تشييد الجدران والمنازل) التي تحوّلت إلى أحد أبرز مصادر التلوث البيئي، ما يثير مخاوف متزايدة من ارتفاع معدلات الأمراض التنفسية وتدهور جودة الهواء.
ومع استمرار هذه الانبعاثات، تحوّل هذا النشاط الصناعي إلى أحد أبرز مصادر التلوث البيئي، ما يثير مخاوف متزايدة من ارتفاع معدلات الأمراض التنفسية وتدهور جودة الهواء في بغداد.
وفي ظل هذه الأزمة الممتدة منذ سنوات، تتصاعد مطالبات الأهالي بتدخل حكومي عاجل، بينما تشير وزارة البيئة إلى أن مجمع النهروان بلغ مستويات حرجة من الأحمال التلوثية، في وقت تتجدد فيه الدعوات لاعتماد تقنيات إنتاج حديثة ووقود أقل ضررًا للحد من هذه الانبعاثات وحماية صحة السكان والبيئة.

الطابوق يهدد صحة أطفالنا

وفي السياق، اشتكى المواطن أحمد فريد حسن، في حديث لـ "سبوتنيك"، أنهم "يعانون يوميا من استنشاق الأدخنة المنبعثة من معامل الطابوق"، مشيرًا إلى أن "شقيقه أصيب بوعكة صحية بسبب التلوث، في ما يواجه الأطفال صعوبة في الدراسة نتيجة استمرار الدخان الذي يغطي المنطقة".
© Sputnik . HASSAN NABILالعراق تحت سحابة سوداء.. معامل الطابوق تضع العاصمة في مواجهة كارثة بيئية
العراق تحت سحابة سوداء.. معامل الطابوق تضع العاصمة في مواجهة كارثة بيئية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
العراق تحت سحابة سوداء.. معامل الطابوق تضع العاصمة في مواجهة كارثة بيئية
© Sputnik . HASSAN NABIL
في المقابل، طالب المواطن عمر وهاب، "الحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة تلوث الهواء الناتجة عن انتشار معامل الطابوق في أطراف العاصمة بغداد".
وأضاف: "يتعرض العراقيون يوميا لحالات اختناق بسبب الأدخنة المنبعثة من هذه المعامل"، مؤكدًا أن "استمرار الأزمة يشكل تهديدا مباشرا لصحة السكان"، داعيًا إلى "وضع حلول سريعة وفعالة للحد من التلوث وحماية المواطنين".
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أبرز مصادر تلوث هواء بغداد

وقال مسؤول دائرة حماية البيئة في وزارة البيئة سنان جعفر، في حديث لـ "سبوتنيك": "تتابع الوزارة المخالفات البيئية وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع وزارتي النفط والصناعة وهيئة التنمية الصناعية، بهدف تحديث تقنيات الحرق، وتحسين نوعية الوقود، ومعالجة الانبعاثات".

وأكد أن "مجمع معامل الطابوق في منطقة النهروان، شرقي بغداد، والذي يضم نحو 360 معملا، يعد أحد أبرز مصادر تلوث الهواء في العاصمة، نتيجة استخدام تقنيات حرق قديمة وأنواع وقود عالية الانبعاثات".

وأضاف: "قرر مجلس الوزراء إيقاف منح الموافقات لإنشاء معامل طابوق جديدة، باستثناء تلك التي تستخدم وقودا منخفض الانبعاثات"، مؤكدا أن "مجمع النهروان بلغ الحد الأقصى من الأحمال التلوثية".
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ويتصدر العراق قائمة الدول الأكثر معاناة من تلوث الهواء على مستوى المنطقة، ويحتل المرتبة الحادية عشرة عالميًا في معدلات التلوث، بحسب تصنيف مؤسسة IQAir المتخصصة في مراقبة جودة الهواء.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن تلوث الهواء يتسبب بوفاة نحو 6.5 ملايين شخص سنوياً حول العالم، ما يسلط الضوء على خطورة هذه الأزمة الصحية والبيئية، ويؤكد الحاجة إلى إجراءات فاعلة للحد من مصادر التلوث وتحسين جودة الهواء.
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دعوات لتحديث معامل الطابوق واستخدام وقود نظيف

من جهتها، دعت الخبيرة البيئية هضيم جواد، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى "الإسراع في تحديث معامل الطابوق العاملة في العراق، واعتماد تقنيات حديثة تقلل الانبعاثات الغازية وتحسن كفاءة عمليات الاحتراق".
وأكدت أن "نصب منظومات للسيطرة على الانبعاثات واستخدام أنواع وقود أنظف، مثل غاز (LPG)، من شأنه أن يحد من التأثيرات البيئية والصحية التي تتعرض لها المناطق السكنية القريبة من المجمعات الصناعية، ولا سيما في محيط النهروان وبسماية".
وتعد منطقة النهروان، الواقعة على الحدود الفاصلة بين بغداد وديالى، من أكثر المناطق تضررا بيئيا في العراق، نتيجة الانتشار الكثيف لمعامل الطابوق الأحمر. ويضم المجمع نحو 800 معمل تنبعث منها كميات كبيرة من الدخان والملوثات إلى الأجواء، فيما يعمل فيها أكثر من 9 آلاف عامل لساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً وسط ظروف عمل شاقة، وفقا لتقديرات سابقة.
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