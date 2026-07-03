https://sarabic.ae/20260703/الكرملين-الاتحاد-الأوروبي-يتحول-إلى-تكتل-عسكري-سياسي-اقتصادي-1114911277.html
الكرملين: الاتحاد الأوروبي يتحول إلى تكتل "عسكري سياسي اقتصادي"
الكرملين: الاتحاد الأوروبي يتحول إلى تكتل "عسكري سياسي اقتصادي"
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يتحول بشكل واضح إلى كتلة عسكرية سياسية اقتصادية، ويعمل على تطوير هوية... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T10:13+0000
2026-07-03T10:13+0000
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روسيا
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وقال بيسكوف، للصحفيين، عندما سُئل عن رأي الكرملين في تصريح السفارة الروسية في لاهاي بأن هولندا تُحضّر بنشاط لنزاع على الجناح الشرقي لحلف الناتو، نظرًا لدمج بنيتها التحتية العسكرية في نظام التخطيط العسكري للحلف: "الحقيقة هي أن الاتحاد الأوروبي ككل يُطوّر هوية عسكرية، ويتحول هو نفسه إلى كتلة عسكرية سياسية اقتصادية. هذا واقع مختلف تمامًا".وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "إزفستيا" عن السفارة الروسية في هولندا أن هولندا تُحدّث قواعدها الجوية ومرافقها اللوجستية العسكرية، وتُوسّع قدرتها على استضافة قوات الحلفاء وإجراء مناورات مشتركة. كما تُعزّز لاهاي مشاركتها في برامج الدعم العسكري طويلة الأمد لكييف.كما أكدت وزارة الخارجية الروسية في أكثر من مناسبة أن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، وأن على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة ألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك - وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20260702/الكرملين-الاتحاد-الأوروبي-يسلك-طريق-العسكرة-ويكرس-نفسه-لموضوع-المواجهة-مع-روسيا-1114882864.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الكرملين: الاتحاد الأوروبي يتحول إلى تكتل "عسكري سياسي اقتصادي"
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يتحول بشكل واضح إلى كتلة عسكرية سياسية اقتصادية، ويعمل على تطوير هوية عسكرية.
وقال بيسكوف، للصحفيين، عندما سُئل عن رأي الكرملين في تصريح السفارة الروسية في لاهاي بأن هولندا تُحضّر بنشاط لنزاع على الجناح الشرقي لحلف الناتو، نظرًا لدمج بنيتها التحتية العسكرية في نظام التخطيط العسكري للحلف: "الحقيقة هي أن الاتحاد الأوروبي ككل يُطوّر هوية عسكرية، ويتحول هو نفسه إلى كتلة عسكرية سياسية اقتصادية. هذا واقع مختلف تمامًا".
وقال بيسكوف للصحفيين: "تُنفق مبالغ طائلة (من الاتحاد الأوروبي) على عسكرة اقتصادات الدول، هذا هو الواقع القائم في أوروبا حاليًا وبالطبع، نحن نأخذ هذا الأمر في الحسبان".
وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "إزفستيا" عن السفارة الروسية في هولندا أن هولندا تُحدّث قواعدها الجوية ومرافقها اللوجستية العسكرية، وتُوسّع قدرتها على استضافة قوات الحلفاء وإجراء مناورات مشتركة. كما تُعزّز لاهاي مشاركتها في برامج الدعم العسكري طويلة الأمد لكييف.
وقد لاحظت روسيا في السنوات الأخيرة نشاطًا غير مسبوق لحلف الناتو على طول حدودها الغربية، حيث يُوسّع الحلف مبادراته ويُطلق على ذلك "ردع العدوان الروسي"، وقد أعربت السلطات الروسية مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد الحلف لقواته في أوروبا.
كما أكدت وزارة الخارجية الروسية في أكثر من مناسبة أن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، وأن على الغرب التخلي عن سياسته في عسكرة القارة.