https://sarabic.ae/20260703/بلاد-الشام-محور-الصراعات-عبر-التاريخ-1114910506.html
بلاد الشام... محور الصراعات عبر التاريخ
بلاد الشام... محور الصراعات عبر التاريخ
سبوتنيك عربي
شكلت طبيعة بلاد الشام وموقعها الجغرافي في قلب منطقة الشرق الأوسط، عند ملتقى ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، عاملا رئيسا جعلها عرضة للتنافس الجيوسياسي بين... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T09:37+0000
2026-07-03T09:37+0000
2026-07-03T11:35+0000
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بلاد الشام ... محور الصراعات عبر التاريخ
سبوتنيك عربي
بلاد الشام ... محور الصراعات عبر التاريخ
يتناول برنامج "خطوط التماس" الصراعات الجيوسياسية حول بلاد الشام وسوريا الكبرى في الألفين الثاني والثالث، والمنتصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد، مع الباحث المتخصص في التاريخ القديم، نجا حمادة.منطقة شرق البحر المتوسط شكلت طريقا تجارية بحرية مهمة وخطيرة في آن معاًعن تسمية بلاد الشام، أوضح حمادة أن "الاسم العلمي لبلاد الشام في الكثير من الدراسات هو "منطقة المشرق"، بينما اكتسبت باقي التسميات أبعادا طائفية أو سياسية أو دينية. وتُعد هذه المنطقة من أهم المناطق الجيوسياسية في العالم، وقد سعت الكثير من الامبراطوريات عبر التاريخ إلى السيطرة عليها، ولا سيما منطقة شرق البحر المتوسط، التي شكلت طريقا تجارية بحرية مهمة وخطيرة في آن، لأنها وفرت طرقا مختصرة للتجارة والتنقل"."من امتلك هذه المنطقة فكأنما امتلك الجائزة الذهبية"وأضاف حمادة: "بلاد الشام هي قلب العالم القديم، وتمتد من جنوب بلاد كنعان، وهي المنطقة المواجهة للطريق الساحلي، وقد شكلت معبرا بين ثلاث قارات رئيسية آسيا وأوروبا وأفريقيا. ومن امتلك هذه المنطقة فكأنما امتلك الجائزة الذهبية، لأنها كانت نقطة التقاء للحضارة والتاريخ معا".جغرافية هذه المنطقة لم تقدم لها ولا لشعبها الاستقراروتابع حمادة: "تميزت هذه المنطقة جغرافيا بغناها بالموانئ الطبيعية، منها صور، وأوغاريت، وجبيل، وأرواد، إضافة إلى الممرات الطبيعية، كما تضم سهولا خصبة للغاية، مثل سهل حوران، وسهل عكا، وسهل بيسان، الذي يُعد تاريخيا المفتاح للدخول إلى بلاد الشام عبر خليج العقبة وصولا إلى جبال الأناضول، فضلا عن سهل البقاع، الذي امتلك عبر العصور، وحتى العصور الوسطى، مخازن هائلة لإمداد الجيوش، التي كانت تحارب في هذه المنطقة، بالغذاء".وأضاف: "جغرافية هذه المنطقة لم تقدم لها ولا لشعبها الاستقرار، بل جعلتها على الدوام ساحة للصراعات ولأطماع الدول القديمة والامبراطوريات".
https://sarabic.ae/20260524/دراسة-تكشف-ممرا-أخضر-عبر-بلاد-الشام-ساعد-الإنسان-العاقل-على-الهجرة-من-إفريقيا-قبل-80-ألف-عام-1113701344.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جمال وكيم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/0d/1112529245_0:0:866:866_100x100_80_0_0_243a9698a04f552d5cebc53caaa47b4a.jpg
خطوط التماس, أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي
خطوط التماس, أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي
بلاد الشام... محور الصراعات عبر التاريخ
09:37 GMT 03.07.2026 (تم التحديث: 11:35 GMT 03.07.2026)
جمال وكيم
رئيس تحرير في إذاعة "سبوتنيك"في مكتب بيروت
حصري
شكلت طبيعة بلاد الشام وموقعها الجغرافي في قلب منطقة الشرق الأوسط، عند ملتقى ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، عاملا رئيسا جعلها عرضة للتنافس الجيوسياسي بين القوى الدولية منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا.
يتناول برنامج "خطوط التماس" الصراعات الجيوسياسية حول بلاد الشام وسوريا الكبرى في الألفين الثاني والثالث، والمنتصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد، مع الباحث المتخصص في التاريخ القديم، نجا حمادة.
منطقة شرق البحر المتوسط شكلت طريقا تجارية بحرية مهمة وخطيرة في آن معاً
عن تسمية بلاد الشام، أوضح حمادة أن "الاسم العلمي لبلاد الشام في الكثير من الدراسات هو "منطقة المشرق"، بينما اكتسبت باقي التسميات أبعادا طائفية أو سياسية أو دينية. وتُعد هذه المنطقة من أهم المناطق الجيوسياسية في العالم، وقد سعت الكثير من الامبراطوريات
عبر التاريخ إلى السيطرة عليها، ولا سيما منطقة شرق البحر المتوسط، التي شكلت طريقا تجارية بحرية مهمة وخطيرة في آن، لأنها وفرت طرقا مختصرة للتجارة والتنقل".
"من امتلك هذه المنطقة فكأنما امتلك الجائزة الذهبية"
وأضاف حمادة: "بلاد الشام هي قلب العالم القديم، وتمتد من جنوب بلاد كنعان، وهي المنطقة المواجهة للطريق الساحلي، وقد شكلت معبرا بين ثلاث قارات رئيسية آسيا وأوروبا وأفريقيا. ومن امتلك هذه المنطقة فكأنما امتلك الجائزة الذهبية، لأنها كانت نقطة التقاء للحضارة والتاريخ معا".
15 فبراير 2025, 08:54 GMT
جغرافية هذه المنطقة لم تقدم لها ولا لشعبها الاستقرار
وتابع حمادة: "تميزت هذه المنطقة جغرافيا بغناها بالموانئ الطبيعية، منها صور، وأوغاريت، وجبيل، وأرواد، إضافة إلى الممرات الطبيعية، كما تضم سهولا خصبة للغاية، مثل سهل حوران، وسهل عكا، وسهل بيسان، الذي يُعد تاريخيا المفتاح للدخول إلى بلاد الشام عبر خليج العقبة
وصولا إلى جبال الأناضول، فضلا عن سهل البقاع، الذي امتلك عبر العصور، وحتى العصور الوسطى، مخازن هائلة لإمداد الجيوش، التي كانت تحارب في هذه المنطقة، بالغذاء".
وأضاف: "جغرافية هذه المنطقة لم تقدم لها ولا لشعبها الاستقرار، بل جعلتها على الدوام ساحة للصراعات ولأطماع الدول القديمة والامبراطوريات".