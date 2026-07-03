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الحدث من سبوتنيك
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:03 GMT
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
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الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة … لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
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خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260703/بلاد-الشام-محور-الصراعات-عبر-التاريخ-1114910506.html
بلاد الشام... محور الصراعات عبر التاريخ
بلاد الشام... محور الصراعات عبر التاريخ
سبوتنيك عربي
شكلت طبيعة بلاد الشام وموقعها الجغرافي في قلب منطقة الشرق الأوسط، عند ملتقى ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، عاملا رئيسا جعلها عرضة للتنافس الجيوسياسي بين... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T09:37+0000
2026-07-03T11:35+0000
راديو
خطوط التماس
أخبار سوريا اليوم
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العالم العربي
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بلاد الشام ... محور الصراعات عبر التاريخ
سبوتنيك عربي
بلاد الشام ... محور الصراعات عبر التاريخ
يتناول برنامج "خطوط التماس" الصراعات الجيوسياسية حول بلاد الشام وسوريا الكبرى في الألفين الثاني والثالث، والمنتصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد، مع الباحث المتخصص في التاريخ القديم، نجا حمادة.منطقة شرق البحر المتوسط شكلت طريقا تجارية بحرية مهمة وخطيرة في آن معاًعن تسمية بلاد الشام، أوضح حمادة أن "الاسم العلمي لبلاد الشام في الكثير من الدراسات هو "منطقة المشرق"، بينما اكتسبت باقي التسميات أبعادا طائفية أو سياسية أو دينية. وتُعد هذه المنطقة من أهم المناطق الجيوسياسية في العالم، وقد سعت الكثير من الامبراطوريات عبر التاريخ إلى السيطرة عليها، ولا سيما منطقة شرق البحر المتوسط، التي شكلت طريقا تجارية بحرية مهمة وخطيرة في آن، لأنها وفرت طرقا مختصرة للتجارة والتنقل"."من امتلك هذه المنطقة فكأنما امتلك الجائزة الذهبية"وأضاف حمادة: "بلاد الشام هي قلب العالم القديم، وتمتد من جنوب بلاد كنعان، وهي المنطقة المواجهة للطريق الساحلي، وقد شكلت معبرا بين ثلاث قارات رئيسية آسيا وأوروبا وأفريقيا. ومن امتلك هذه المنطقة فكأنما امتلك الجائزة الذهبية، لأنها كانت نقطة التقاء للحضارة والتاريخ معا".جغرافية هذه المنطقة لم تقدم لها ولا لشعبها الاستقراروتابع حمادة: "تميزت هذه المنطقة جغرافيا بغناها بالموانئ الطبيعية، منها صور، وأوغاريت، وجبيل، وأرواد، إضافة إلى الممرات الطبيعية، كما تضم سهولا خصبة للغاية، مثل سهل حوران، وسهل عكا، وسهل بيسان، الذي يُعد تاريخيا المفتاح للدخول إلى بلاد الشام عبر خليج العقبة وصولا إلى جبال الأناضول، فضلا عن سهل البقاع، الذي امتلك عبر العصور، وحتى العصور الوسطى، مخازن هائلة لإمداد الجيوش، التي كانت تحارب في هذه المنطقة، بالغذاء".وأضاف: "جغرافية هذه المنطقة لم تقدم لها ولا لشعبها الاستقرار، بل جعلتها على الدوام ساحة للصراعات ولأطماع الدول القديمة والامبراطوريات".
https://sarabic.ae/20260524/دراسة-تكشف-ممرا-أخضر-عبر-بلاد-الشام-ساعد-الإنسان-العاقل-على-الهجرة-من-إفريقيا-قبل-80-ألف-عام-1113701344.html
https://sarabic.ae/20250215/اكتشاف-رموز-غامضة-محفورة-على-قطع-أثرية-عمرها-50-ألف-سنة-في-بلاد-الشام-1097797513.html
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جمال وكيم
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خطوط التماس, أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي
خطوط التماس, أخبار سوريا اليوم, العراق, العالم العربي

بلاد الشام... محور الصراعات عبر التاريخ

09:37 GMT 03.07.2026 (تم التحديث: 11:35 GMT 03.07.2026)
راديو
بلاد الشام ... محور الصراعات عبر التاريخ
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- سبوتنيك عربي
جمال وكيم
رئيس تحرير في إذاعة "سبوتنيك"في مكتب بيروت
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حصري
شكلت طبيعة بلاد الشام وموقعها الجغرافي في قلب منطقة الشرق الأوسط، عند ملتقى ثلاث قارات هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، عاملا رئيسا جعلها عرضة للتنافس الجيوسياسي بين القوى الدولية منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا.
يتناول برنامج "خطوط التماس" الصراعات الجيوسياسية حول بلاد الشام وسوريا الكبرى في الألفين الثاني والثالث، والمنتصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد، مع الباحث المتخصص في التاريخ القديم، نجا حمادة.

منطقة شرق البحر المتوسط شكلت طريقا تجارية بحرية مهمة وخطيرة في آن معاً

عن تسمية بلاد الشام، أوضح حمادة أن "الاسم العلمي لبلاد الشام في الكثير من الدراسات هو "منطقة المشرق"، بينما اكتسبت باقي التسميات أبعادا طائفية أو سياسية أو دينية. وتُعد هذه المنطقة من أهم المناطق الجيوسياسية في العالم، وقد سعت الكثير من الامبراطوريات عبر التاريخ إلى السيطرة عليها، ولا سيما منطقة شرق البحر المتوسط، التي شكلت طريقا تجارية بحرية مهمة وخطيرة في آن، لأنها وفرت طرقا مختصرة للتجارة والتنقل".
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2026
مجتمع
دراسة تكشف ممرا أخضر عبر بلاد الشام ساعد "الإنسان العاقل" على الهجرة من إفريقيا قبل 80 ألف عام
24 مايو, 14:31 GMT

"من امتلك هذه المنطقة فكأنما امتلك الجائزة الذهبية"

وأضاف حمادة: "بلاد الشام هي قلب العالم القديم، وتمتد من جنوب بلاد كنعان، وهي المنطقة المواجهة للطريق الساحلي، وقد شكلت معبرا بين ثلاث قارات رئيسية آسيا وأوروبا وأفريقيا. ومن امتلك هذه المنطقة فكأنما امتلك الجائزة الذهبية، لأنها كانت نقطة التقاء للحضارة والتاريخ معا".
نقوش صخرية قديمة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2025
مجتمع
اكتشاف رموز غامضة محفورة على قطع أثرية عمرها 50 ألف سنة في بلاد الشام
15 فبراير 2025, 08:54 GMT

جغرافية هذه المنطقة لم تقدم لها ولا لشعبها الاستقرار

وتابع حمادة: "تميزت هذه المنطقة جغرافيا بغناها بالموانئ الطبيعية، منها صور، وأوغاريت، وجبيل، وأرواد، إضافة إلى الممرات الطبيعية، كما تضم سهولا خصبة للغاية، مثل سهل حوران، وسهل عكا، وسهل بيسان، الذي يُعد تاريخيا المفتاح للدخول إلى بلاد الشام عبر خليج العقبة وصولا إلى جبال الأناضول، فضلا عن سهل البقاع، الذي امتلك عبر العصور، وحتى العصور الوسطى، مخازن هائلة لإمداد الجيوش، التي كانت تحارب في هذه المنطقة، بالغذاء".
وأضاف: "جغرافية هذه المنطقة لم تقدم لها ولا لشعبها الاستقرار، بل جعلتها على الدوام ساحة للصراعات ولأطماع الدول القديمة والامبراطوريات".
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