دراسة تكشف ممرا أخضر عبر بلاد الشام ساعد "الإنسان العاقل" على الهجرة من إفريقيا قبل 80 ألف عام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:29 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
10:33 GMT
17 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية تبحث عن بدائل لهرمز وتدعو روسيا لتأسيس شركة طاقة مشتركة
12:09 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين يدين الهجوم الإرهابي الأوكراني في لوغانسك... طهران تؤكد إن الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260524/دراسة-تكشف-ممرا-أخضر-عبر-بلاد-الشام-ساعد-الإنسان-العاقل-على-الهجرة-من-إفريقيا-قبل-80-ألف-عام-1113701344.html
دراسة تكشف ممرا أخضر عبر بلاد الشام ساعد "الإنسان العاقل" على الهجرة من إفريقيا قبل 80 ألف عام
دراسة تكشف ممرا أخضر عبر بلاد الشام ساعد "الإنسان العاقل" على الهجرة من إفريقيا قبل 80 ألف عام
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية، أجراها فريق دولي من الباحثين بقيادة جامعة "ساوثهامبتون" البريطانية، أن "الإنسان العاقل" غادر القارة الإفريقية نحو أوراسيا عبر شبه جزيرة سيناء... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T14:31+0000
2026-05-24T14:31+0000
مجتمع
منوعات
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_660911a90283425eac4f17179c199be3.jpg
وأوضحت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "ساينس أدفانسز"، أن الباحثين توصلوا إلى وجود ما يُعرف بـ"ممر رطب التربة" في منطقة بلاد الشام خلال تلك الحقبة، ما أتاح لمجموعات الصيادين وجامعي الثمار عبور المنطقة باتجاه غرب آسيا، وفقا لموقع "ساينس دايلي". وأشار العلماء إلى أن هذا الممر، الذي تحول اليوم إلى مناطق صحراوية جافة، شكّل آنذاك طريقًا بريًا غنيًا بالمياه والغطاء النباتي، وأسهم في تسهيل حركة البشر الأوائل شمالًا خارج إفريقيا. وعثر الباحثون في منطقة وادي الأردن المتصدع على أدوات حجرية بالقرب من مجرى مائي قديم كان يتمتع بوفرة مائية قبل عشرات الآلاف من السنين، فيما جرى تحديد عمر هذه الأدوات باستخدام تقنية التأريخ بالتألق "اللومينيسنس"، التي تقيس الزمن منذ آخر تعرض للرواسب للضوء. وبيّنت النتائج أن عمر الأدوات الحجرية المكتشفة يعود إلى نحو 84 ألف عام. وقال الدكتور محمود عباس، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة "شانتو" الصينية، إن منطقة بلاد الشام مثّلت خلال الفترات المناخية الرطبة ممرًا طبيعيًا ساعد الإنسان العاقل على الخروج من إفريقيا، مؤكدًا أن النتائج الجديدة تسلط الضوء أيضًا على الدور المحوري لوادي الصدع الأردني في مسارات الهجرة البشرية القديمة. من جانبه، أوضح البروفيسور بول كارلينغ، أستاذ الجيومورفولوجيا بجامعة "ساوثهامبتون"، أن النظريات السابقة كانت ترجح اعتماد البشر الأوائل على مسار جنوبي عبر البحر الأحمر، إلا أن الأدلة الحديثة تشير إلى وجود طريق شمالي بديل عبر بلاد الشام. وأضاف أن المناطق الرطبة الصغيرة التي انتشرت آنذاك وسط بيئات يغلب عليها الجفاف لعبت دور "محطات توقف" خلال رحلات الهجرة، حيث وفرت مصادر للمياه وفرصًا لصيد الحيوانات، ما ساعد الإنسان القديم على مواصلة رحلته نحو مناطق جديدة.
https://sarabic.ae/20250228/دراسة-تكشف-عن-سر-غريب-تسبب-بانقراض-إنسان-نياندرتال--1098265092.html
https://sarabic.ae/20230903/دراسة-أسلاف-الإنسان-البدائي-تعرضوا-لتهديد-بالانقراض-قبل-900-ألف-عام-1080653541.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102301/14/1023011484_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2ce8fffa356a4d46186e0dd573e184c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, بريطانيا
منوعات, بريطانيا

دراسة تكشف ممرا أخضر عبر بلاد الشام ساعد "الإنسان العاقل" على الهجرة من إفريقيا قبل 80 ألف عام

14:31 GMT 24.05.2026
© Sputnik . Ruslan Krivobok / الانتقال إلى بنك الصوردراسة
دراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2026
© Sputnik . Ruslan Krivobok
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية، أجراها فريق دولي من الباحثين بقيادة جامعة "ساوثهامبتون" البريطانية، أن "الإنسان العاقل" غادر القارة الإفريقية نحو أوراسيا عبر شبه جزيرة سيناء والأردن قبل أكثر من 80 ألف عام، مستفيدًا من ممر طبيعي أخضر وفّر ظروفًا ملائمة للهجرة والتنقل.
وأوضحت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "ساينس أدفانسز"، أن الباحثين توصلوا إلى وجود ما يُعرف بـ"ممر رطب التربة" في منطقة بلاد الشام خلال تلك الحقبة، ما أتاح لمجموعات الصيادين وجامعي الثمار عبور المنطقة باتجاه غرب آسيا، وفقا لموقع "ساينس دايلي".
إنسان نياندرتال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن "سر غريب" تسبب بانقراض إنسان "نياندرتال"
28 فبراير 2025, 13:21 GMT
وأشار العلماء إلى أن هذا الممر، الذي تحول اليوم إلى مناطق صحراوية جافة، شكّل آنذاك طريقًا بريًا غنيًا بالمياه والغطاء النباتي، وأسهم في تسهيل حركة البشر الأوائل شمالًا خارج إفريقيا.
وتؤكد الدراسة أن الإنسان العاقل ظهر لأول مرة في إفريقيا قبل ما بين 200 ألف و300 ألف عام، قبل أن تبدأ موجات الهجرة إلى خارج القارة على مراحل متعددة.
وعثر الباحثون في منطقة وادي الأردن المتصدع على أدوات حجرية بالقرب من مجرى مائي قديم كان يتمتع بوفرة مائية قبل عشرات الآلاف من السنين، فيما جرى تحديد عمر هذه الأدوات باستخدام تقنية التأريخ بالتألق "اللومينيسنس"، التي تقيس الزمن منذ آخر تعرض للرواسب للضوء.
جمجمة لإنسان بدائي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
مجتمع
دراسة: أسلاف الإنسان البدائي تعرضوا لتهديد بالانقراض قبل 900 ألف عام
3 سبتمبر 2023, 10:53 GMT
وبيّنت النتائج أن عمر الأدوات الحجرية المكتشفة يعود إلى نحو 84 ألف عام.
وقال الدكتور محمود عباس، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة "شانتو" الصينية، إن منطقة بلاد الشام مثّلت خلال الفترات المناخية الرطبة ممرًا طبيعيًا ساعد الإنسان العاقل على الخروج من إفريقيا، مؤكدًا أن النتائج الجديدة تسلط الضوء أيضًا على الدور المحوري لوادي الصدع الأردني في مسارات الهجرة البشرية القديمة.
من جانبه، أوضح البروفيسور بول كارلينغ، أستاذ الجيومورفولوجيا بجامعة "ساوثهامبتون"، أن النظريات السابقة كانت ترجح اعتماد البشر الأوائل على مسار جنوبي عبر البحر الأحمر، إلا أن الأدلة الحديثة تشير إلى وجود طريق شمالي بديل عبر بلاد الشام.
وأضاف أن المناطق الرطبة الصغيرة التي انتشرت آنذاك وسط بيئات يغلب عليها الجفاف لعبت دور "محطات توقف" خلال رحلات الهجرة، حيث وفرت مصادر للمياه وفرصًا لصيد الحيوانات، ما ساعد الإنسان القديم على مواصلة رحلته نحو مناطق جديدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала