دراسة تكشف ممرا أخضر عبر بلاد الشام ساعد "الإنسان العاقل" على الهجرة من إفريقيا قبل 80 ألف عام
كشفت دراسة علمية، أجراها فريق دولي من الباحثين بقيادة جامعة "ساوثهامبتون" البريطانية، أن "الإنسان العاقل" غادر القارة الإفريقية نحو أوراسيا عبر شبه جزيرة سيناء... 24.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-24T14:31+0000
كشفت دراسة علمية، أجراها فريق دولي من الباحثين بقيادة جامعة "ساوثهامبتون" البريطانية، أن "الإنسان العاقل" غادر القارة الإفريقية نحو أوراسيا عبر شبه جزيرة سيناء والأردن قبل أكثر من 80 ألف عام، مستفيدًا من ممر طبيعي أخضر وفّر ظروفًا ملائمة للهجرة والتنقل.
وأوضحت الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة "ساينس أدفانسز"، أن الباحثين توصلوا إلى وجود ما يُعرف بـ"ممر رطب التربة" في منطقة بلاد الشام خلال تلك الحقبة، ما أتاح لمجموعات الصيادين وجامعي الثمار عبور المنطقة باتجاه غرب آسيا، وفقا لموقع
"ساينس دايلي".
وأشار العلماء إلى أن هذا الممر، الذي تحول اليوم إلى مناطق صحراوية جافة، شكّل آنذاك طريقًا بريًا غنيًا بالمياه والغطاء النباتي، وأسهم في تسهيل حركة البشر
الأوائل شمالًا خارج إفريقيا.
وتؤكد الدراسة أن الإنسان العاقل ظهر لأول مرة في إفريقيا قبل ما بين 200 ألف و300 ألف عام، قبل أن تبدأ موجات الهجرة إلى خارج القارة على مراحل متعددة.
وعثر الباحثون في منطقة وادي الأردن المتصدع على أدوات حجرية بالقرب من مجرى مائي قديم كان يتمتع بوفرة مائية قبل عشرات الآلاف من السنين، فيما جرى تحديد عمر هذه الأدوات باستخدام تقنية التأريخ بالتألق "اللومينيسنس"، التي تقيس الزمن منذ آخر تعرض للرواسب للضوء.
وبيّنت النتائج أن عمر الأدوات الحجرية المكتشفة يعود إلى نحو 84 ألف عام.
وقال الدكتور محمود عباس، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة "شانتو" الصينية، إن منطقة بلاد الشام مثّلت خلال الفترات المناخية الرطبة ممرًا طبيعيًا ساعد الإنسان العاقل
على الخروج من إفريقيا، مؤكدًا أن النتائج الجديدة تسلط الضوء أيضًا على الدور المحوري لوادي الصدع الأردني في مسارات الهجرة البشرية القديمة.
من جانبه، أوضح البروفيسور بول كارلينغ، أستاذ الجيومورفولوجيا بجامعة "ساوثهامبتون"، أن النظريات السابقة كانت ترجح اعتماد البشر الأوائل على مسار جنوبي عبر البحر الأحمر، إلا أن الأدلة الحديثة تشير إلى وجود طريق شمالي بديل عبر بلاد الشام.
وأضاف أن المناطق الرطبة الصغيرة التي انتشرت آنذاك وسط بيئات يغلب عليها الجفاف لعبت دور "محطات توقف" خلال رحلات الهجرة، حيث وفرت مصادر للمياه وفرصًا لصيد الحيوانات، ما ساعد الإنسان القديم على مواصلة رحلته نحو مناطق جديدة.