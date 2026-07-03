https://sarabic.ae/20260703/دراسة-الجلوس-لفترات-طويلة-دون-حركة-قد-يزيد-خطر-الإصابة-بهذا-المرض-1114924459.html
دراسة: الجلوس لفترات طويلة دون حركة قد يزيد خطر الإصابة بهذا المرض
دراسة: الجلوس لفترات طويلة دون حركة قد يزيد خطر الإصابة بهذا المرض
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن الخطر لا يرتبط بعدد ساعات الجلوس اليومية فقط، بل بالجلوس المتواصل لفترات طويلة دون حركة، مشيرة إلى أن مقاطعة هذه الفترات بحركات بسيطة قد... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T15:01+0000
2026-07-03T15:01+0000
2026-07-03T15:01+0000
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بريطانيا
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واعتمدت الدراسة، المنشورة في دورية PLOS Medicine، على بيانات 91,292 مشاركًا ضمن مشروع "يو كيه بايوبنك"، حيث ارتدى المشاركون أجهزة لقياس النشاط لمدة سبعة أيام، ثم جرت متابعتهم بمتوسط 12.4 عامًا، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن استبدال ساعة واحدة يوميًا من الجلوس المتواصل بنشاط بدني خفيف خفّض خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 12%.وأكد الباحثون أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة، لكنها تدعم أهمية الحركة المنتظمة، حتى وإن كانت خفيفة، باعتبارها جزءًا من أساليب الوقاية، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام.
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منوعات, الصحة, بريطانيا
دراسة: الجلوس لفترات طويلة دون حركة قد يزيد خطر الإصابة بهذا المرض
كشفت دراسة حديثة أن الخطر لا يرتبط بعدد ساعات الجلوس اليومية فقط، بل بالجلوس المتواصل لفترات طويلة دون حركة، مشيرة إلى أن مقاطعة هذه الفترات بحركات بسيطة قد تسهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان والوفاة المرتبطة به.
واعتمدت الدراسة، المنشورة في دورية PLOS Medicine
، على بيانات 91,292 مشاركًا ضمن مشروع "يو كيه بايوبنك"، حيث ارتدى المشاركون أجهزة لقياس النشاط لمدة سبعة أيام، ثم جرت متابعتهم بمتوسط 12.4 عامًا، وفقا لموقع
"ميديكال إكسبريس".
وأظهرت النتائج أن كل ساعة إضافية من الجلوس المتواصل ارتبطت بزيادة خطر الوفاة بسبب السرطان بنسبة 9%، كما ارتبطت بارتفاع احتمالات الإصابة بالسرطان عمومًا، خاصة السرطانات المرتبطة بالسمنة، مثل سرطانات المريء والكبد والكلى والبنكرياس والقولون والثدي والمبيض والغدة الدرقية، إضافة إلى السرطانات المرتبطة بداء السكري من النوع الثاني.
وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن استبدال ساعة واحدة يوميًا من الجلوس المتواصل بنشاط بدني خفيف خفّض خطر الوفاة بالسرطان
بنسبة 12%.
وأكد الباحثون أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة، لكنها تدعم أهمية الحركة المنتظمة، حتى وإن كانت خفيفة، باعتبارها جزءًا من أساليب الوقاية
، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام.