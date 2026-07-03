دراسة: الجلوس لفترات طويلة دون حركة قد يزيد خطر الإصابة بهذا المرض

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الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
مزيد من البنوك المركزية تقلِّص احتياطيات الدولار... والأنظار نحو الذهب واليورو واليوان... واستراليا تشدد حظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل وتزيد الغرامات.
01:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
08:30 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
موزاييك
علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
09:03 GMT
16 د
لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
09:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة... أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ، والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:22 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير يبين أسباب مطالبة أوروبا ترامب دعم نظام كييف
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اليمن.. حيث الشباب هم الوقود والموت مهنة من لا مهنة له
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
مشاكل القطاعات الإنتاجية بدأت تظهر إلى الواجهة.أيّ مقاربة للتعليم عن بُعد في لبنان؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
تونس في واقعٍ اقتصادي جديد مع حلول الـ 2023,مسقط، كيف تُخطط لمستقبلٍ أكثر ثباتاً؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
08:29 GMT
30 د
من الملعب
زئير المغرب ودموع السنغال.. وماذا يخبئ الفراعنة في فخ الكنغارو الأسترالي؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
09:34 GMT
25 د
الحدث من سبوتنيك
حادثة شتورا تهزّ الرأي العام اللبناني وتُعيد ملف العنف الأسري الى الواجهة … لماذا لا يكفي القانون لردع الإعتداءات ؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الكوليرا في السودان.. وباء يفاقم المأساة الإنسانية
16:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:33 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
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12 د
عالم سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لشن هجوم على إيران.. وسوريا تتوعد مرتكبي تفجير مقهى قرب القصر العدلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الدلالات وراء تمديد ولاية "أوندوف" في الجولان السوري؟ خبير يجيب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيديو لبيع مخدرات على الملأ في مصر يثير جدلا واسعا
18:30 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20260703/دراسة-الجلوس-لفترات-طويلة-دون-حركة-قد-يزيد-خطر-الإصابة-بهذا-المرض-1114924459.html
دراسة: الجلوس لفترات طويلة دون حركة قد يزيد خطر الإصابة بهذا المرض
دراسة: الجلوس لفترات طويلة دون حركة قد يزيد خطر الإصابة بهذا المرض
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن الخطر لا يرتبط بعدد ساعات الجلوس اليومية فقط، بل بالجلوس المتواصل لفترات طويلة دون حركة، مشيرة إلى أن مقاطعة هذه الفترات بحركات بسيطة قد... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T15:01+0000
2026-07-03T15:01+0000
مجتمع
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واعتمدت الدراسة، المنشورة في دورية PLOS Medicine، على بيانات 91,292 مشاركًا ضمن مشروع "يو كيه بايوبنك"، حيث ارتدى المشاركون أجهزة لقياس النشاط لمدة سبعة أيام، ثم جرت متابعتهم بمتوسط 12.4 عامًا، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس". وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن استبدال ساعة واحدة يوميًا من الجلوس المتواصل بنشاط بدني خفيف خفّض خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 12%.وأكد الباحثون أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة، لكنها تدعم أهمية الحركة المنتظمة، حتى وإن كانت خفيفة، باعتبارها جزءًا من أساليب الوقاية، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام.
https://sarabic.ae/20260626/دراسة-انخفاض-هرمون-التستوستيرون-قد-يرتبط-بارتفاع-خطر-الإصابة-بالسرطان-1114750525.html
https://sarabic.ae/20260525/بقطرة-دم-واحدة-ابتكار-صيني-جديد-يتيح-الكشف-المبكر-عن-السرطان-1113720807.html
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منوعات, الصحة, بريطانيا
منوعات, الصحة, بريطانيا

دراسة: الجلوس لفترات طويلة دون حركة قد يزيد خطر الإصابة بهذا المرض

15:01 GMT 03.07.2026
© Photo / unsplash/bruce marsالإفراط في الجلوس
الإفراط في الجلوس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© Photo / unsplash/bruce mars
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن الخطر لا يرتبط بعدد ساعات الجلوس اليومية فقط، بل بالجلوس المتواصل لفترات طويلة دون حركة، مشيرة إلى أن مقاطعة هذه الفترات بحركات بسيطة قد تسهم في خفض خطر الإصابة بالسرطان والوفاة المرتبطة به.
واعتمدت الدراسة، المنشورة في دورية PLOS Medicine، على بيانات 91,292 مشاركًا ضمن مشروع "يو كيه بايوبنك"، حيث ارتدى المشاركون أجهزة لقياس النشاط لمدة سبعة أيام، ثم جرت متابعتهم بمتوسط 12.4 عامًا، وفقا لموقع "ميديكال إكسبريس".
خلية سرطانية في جسم الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
مجتمع
دراسة: انخفاض هرمون التستوستيرون قد يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان
26 يونيو, 20:23 GMT
وأظهرت النتائج أن كل ساعة إضافية من الجلوس المتواصل ارتبطت بزيادة خطر الوفاة بسبب السرطان بنسبة 9%، كما ارتبطت بارتفاع احتمالات الإصابة بالسرطان عمومًا، خاصة السرطانات المرتبطة بالسمنة، مثل سرطانات المريء والكبد والكلى والبنكرياس والقولون والثدي والمبيض والغدة الدرقية، إضافة إلى السرطانات المرتبطة بداء السكري من النوع الثاني.
دم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
مجتمع
بقطرة دم واحدة... ابتكار صيني جديد يتيح الكشف المبكر عن السرطان
25 مايو, 13:01 GMT
وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن استبدال ساعة واحدة يوميًا من الجلوس المتواصل بنشاط بدني خفيف خفّض خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 12%.
وأكد الباحثون أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة، لكنها تدعم أهمية الحركة المنتظمة، حتى وإن كانت خفيفة، باعتبارها جزءًا من أساليب الوقاية، إلى جانب ممارسة النشاط البدني بانتظام.
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