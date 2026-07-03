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الحدث من سبوتنيك
الأسهم الصينية ترتفع مدعومة ببيانات المصانع والطلب على التكنولوجيا واليوان يصعد مع زيادة مبيعات الدولار من المصدرين
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الحدث من سبوتنيك
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مرايا العلوم
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لقاء سبوتنيك
المصريون يترقبون لقاء الحسم أمام منتخب أستراليا في كأس العالم لكرة القدم
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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قاليباف يكشف عن اتفاق مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز
قاليباف يكشف عن اتفاق مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، عن اتفاق بلاده مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز. 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T07:58+0000
2026-07-03T07:58+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن قاليباف قوله: "اتفقنا مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم"، وهي المذكرة التي تم توقيعها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.وأكد قاليباف أن إيران ماضية في تنفيذ آلية الملاحة في هرمز وستتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية بهذا الشأن، مشددا على أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز.وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن "الإسرائيليين يسعون إلى إفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة"، منوها بأن "قدراتنا الردعية في المنطقة ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
https://sarabic.ae/20260702/إيران-تحذر-واشنطن-استمرار-تحليق-الطائرات-الأمريكية-فوق-مضيق-هرمز-يهدد-أمن-المنطقة-1114890399.html
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العالم, الأخبار, إيران
العالم, الأخبار, إيران

قاليباف يكشف عن اتفاق مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز

07:58 GMT 03.07.2026
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران
 محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
© Sputnik . Евгений Одиноков
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تابعنا عبر
كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، عن اتفاق بلاده مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن قاليباف قوله: "اتفقنا مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم"، وهي المذكرة التي تم توقيعها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
سفن في مضيق هرمز، كما يتم مشاهدتها من مسندم، عمان، 18 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
إيران تحذر واشنطن: استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق مضيق هرمز يهدد أمن المنطقة
أمس, 12:20 GMT
وأكد قاليباف أن إيران ماضية في تنفيذ آلية الملاحة في هرمز وستتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية بهذا الشأن، مشددا على أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز.
وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن "الإسرائيليين يسعون إلى إفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة"، منوها بأن "قدراتنا الردعية في المنطقة ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
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