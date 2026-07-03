https://sarabic.ae/20260703/قاليباف-يكشف-عن-اتفاق-مع-سلطنة-عمان-على-آلية-للملاحة-في-مضيق-هرمز-1114908630.html
قاليباف يكشف عن اتفاق مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز
قاليباف يكشف عن اتفاق مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، عن اتفاق بلاده مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز. 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T07:58+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن قاليباف قوله: "اتفقنا مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم"، وهي المذكرة التي تم توقيعها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.وأكد قاليباف أن إيران ماضية في تنفيذ آلية الملاحة في هرمز وستتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية بهذا الشأن، مشددا على أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز.وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن "الإسرائيليين يسعون إلى إفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة"، منوها بأن "قدراتنا الردعية في المنطقة ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
https://sarabic.ae/20260702/إيران-تحذر-واشنطن-استمرار-تحليق-الطائرات-الأمريكية-فوق-مضيق-هرمز-يهدد-أمن-المنطقة-1114890399.html
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العالم, الأخبار, إيران
قاليباف يكشف عن اتفاق مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز
كشف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، عن اتفاق بلاده مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في مضيق هرمز.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن قاليباف قوله: "اتفقنا مع سلطنة عمان على آلية للملاحة في هرمز استنادا للبند الخامس من مذكرة التفاهم"، وهي المذكرة التي تم توقيعها بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد قاليباف أن إيران ماضية في تنفيذ آلية الملاحة في هرمز وستتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية بهذا الشأن، مشددا على أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز.
وأشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن "الإسرائيليين يسعون إلى إفشال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة"، منوها بأن "قدراتنا الردعية في المنطقة ستمنع استئناف الحرب من جانب الإسرائيليين".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة
، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها
أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.