https://sarabic.ae/20260703/40-قتيلا-في-سقوط-حافلة-من-جرف-صخري-في-باكستان-1114911130.html

40 قتيلا في سقوط حافلة من جرف صخري في باكستان

40 قتيلا في سقوط حافلة من جرف صخري في باكستان

سبوتنيك عربي

لقي 40 شخصا مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، اليوم الجمعة، إثر سقوط حافلة ركاب في واد صخري، في واحد من أكثر حوادث الطرق دموية التي تشهدها باكستان خلال السنوات الأخيرة. 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T09:56+0000

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ونقلت وسائل إعلام غربية، عن المتحدث باسم حكومة إقليم بلوشستان، شاهد ريند، صباح اليوم الجمعة، أن حافلة الركاب كانت تسير بسرعة جنونية ومكتظة بضعف طاقتها الاستيعابية، قبل أن تنحرف عن مسارها وتهوي إلى منحدر على الحدود بين إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا.وكانت الحافلة المنكوبة تقل ركاب حافلة أخرى تعطلت بهم في ذات الطريق المتجه إلى مدينة بيشاور، مما فاقم من حمولتها وتسبب في حالة اكتظاظ شديدة.وذكر أحد الناجين من سريره في المستشفى لوسائل إعلام باكستانية، أن خلافا اندلع بين الركاب عقب قرار السائق التوقف لالتقاط المسافرين من الحافلة المعطلة.فيما تصاعد الخلاف حينما اعتدى أحد المسافرين على السائق وأطبق على عنقه، مما أفقده القدرة على التحكم في مقود المركبة لتسقط في الهاوية.وباشرت الأجهزة الأمنية في باكستان فتح تحقيق موسع للكشف عن الملابسات الكاملة للحادث، ومواصلة عمليات الإنقاذ للتعرف على هويات الضحايا.

https://sarabic.ae/20221118/حادث-سيارة-في-جنوب-باكستان-يخلف-ما-لا-يقل-عن-20-قتيلا-و13-جريحا-1070290978.html

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