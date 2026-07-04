https://sarabic.ae/20260704/أستاذ-قانون-دولي-دول-إفريقية-عديدة-تشعر-بازدواجية-معايير-الجنائية-الدولية-1114935685.html
أستاذ قانون دولي: دول إفريقية عديدة تشعر بازدواجية معايير الجنائية الدولية
أستاذ قانون دولي: دول إفريقية عديدة تشعر بازدواجية معايير الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
أكد الأستاذ في القانون الدولي وتسوية النزاعات من الأردن، الدكتور هزاع المجالي، اليوم السبت، تعليقا على بدء بوركينا فاسو ومالي والنيجر إجراءات الانسحاب من... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T07:14+0000
2026-07-04T07:14+0000
2026-07-04T07:14+0000
حصري
أفريقيا
المحكمة الجنائية الدولية
العالم
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وقال المجالي في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "في الآونة الأخيرة لا سيما بعد الحرب على غزة وما يحصل في لبنان، الشعور بازدواجية المعايير لم تعد فقط تتعلق بالمحكمة، إذ أصبحت الدول الكبرى تمارس ضغوطا سياسية كبيرة جدا على المحكمة الجنائية، حتى لا تتم محاكمة نتنياهو بموضوع جرائم الحرب وجرائم الإبادة التي ارتكبت في غزة".وأضاف المجالي: "لا يوجد ما يمنع أن يكون هناك محاكم أخرى، وعلى المنظمة الأفريقية أن تقوم بإنشاء محكمة جنائية دولية متخصصة لأفريقيا، لكن موضوع الانسحاب غير موفق فهذا يضعف المحكمة، وبالتالي يجب ان يتم دعم هذه المحكمة للقيام بدورها، كما أن الكثير من دول العالم بحاجة للأمم المتحدة ولدورها الكبير، ولكن المشكلة الاساسية في مجلس الأمن، فهو الذراع التنفيذية ومن خلاله يتم ما يسمى تطبيق الأمن والسلم الدوليين".وختم ضيف "سبوتنيك"، بالقول إن "الشرعية الدولية مرتبطة بالدول، وطالما الدول لا تحترم النظام الدولي، من المؤكد أن هناك خللا، هو بمثابة بداية انحطاط في قيمة هذه القضايا".
https://sarabic.ae/20260703/خبير-بيانات-السيادة-الرقمية-هي-درع-أفريقيا-القانوني-والدبلوماسي-في-مواجهة-المحكمة-الجنائية-الدولية-1114926824.html
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حصري, أفريقيا, المحكمة الجنائية الدولية, العالم
حصري, أفريقيا, المحكمة الجنائية الدولية, العالم
أستاذ قانون دولي: دول إفريقية عديدة تشعر بازدواجية معايير الجنائية الدولية
حصري
أكد الأستاذ في القانون الدولي وتسوية النزاعات من الأردن، الدكتور هزاع المجالي، اليوم السبت، تعليقا على بدء بوركينا فاسو ومالي والنيجر إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، أن "ذلك يأتي بسبب شعور الكثير من الدول في إفريقيا بازدواجية معايير واضحة".
وقال المجالي في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "في الآونة الأخيرة لا سيما بعد الحرب على غزة
وما يحصل في لبنان، الشعور بازدواجية المعايير لم تعد فقط تتعلق بالمحكمة، إذ أصبحت الدول الكبرى تمارس ضغوطا سياسية كبيرة جدا على المحكمة الجنائية، حتى لا تتم محاكمة نتنياهو بموضوع جرائم الحرب وجرائم الإبادة التي ارتكبت في غزة".
وتابع أن "المشكلة أنه عندما يتعلق الأمر بدول صغيرة وخاصة في إفريقيا، نجد أن إمكانية إلقاء القبض على من يتم اتهامهم بارتكاب جرائم الحرب بشكل أسرع، ولكن عندما يتعلق الأمر بدول كبرى فإن ذلك يصبح أمرا عسيرا، لذلك بات العالم في منعطف كبير، إن كان ما يتعلق بالقانون الدولي بشكل عام أو بالمحاكم الدولية".
وأضاف المجالي: "لا يوجد ما يمنع أن يكون هناك محاكم أخرى، وعلى المنظمة الأفريقية أن تقوم بإنشاء محكمة جنائية دولية متخصصة لأفريقيا، لكن موضوع الانسحاب غير موفق فهذا يضعف المحكمة، وبالتالي يجب ان يتم دعم هذه المحكمة للقيام بدورها، كما أن الكثير من دول العالم بحاجة للأمم المتحدة ولدورها الكبير، ولكن المشكلة الاساسية في مجلس الأمن، فهو الذراع التنفيذية ومن خلاله يتم ما يسمى تطبيق الأمن والسلم الدوليين".
وختم ضيف "سبوتنيك"، بالقول إن "الشرعية الدولية مرتبطة بالدول، وطالما الدول لا تحترم النظام الدولي، من المؤكد أن هناك خللا، هو بمثابة بداية انحطاط في قيمة هذه القضايا".