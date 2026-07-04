https://sarabic.ae/20260704/أستاذ-قانون-دولي-دول-إفريقية-عديدة-تشعر-بازدواجية-معايير-الجنائية-الدولية-1114935685.html

أستاذ قانون دولي: دول إفريقية عديدة تشعر بازدواجية معايير الجنائية الدولية

أستاذ قانون دولي: دول إفريقية عديدة تشعر بازدواجية معايير الجنائية الدولية

سبوتنيك عربي

أكد الأستاذ في القانون الدولي وتسوية النزاعات من الأردن، الدكتور هزاع المجالي، اليوم السبت، تعليقا على بدء بوركينا فاسو ومالي والنيجر إجراءات الانسحاب من... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T07:14+0000

2026-07-04T07:14+0000

2026-07-04T07:14+0000

حصري

أفريقيا

المحكمة الجنائية الدولية

العالم

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وقال المجالي في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "في الآونة الأخيرة لا سيما بعد الحرب على غزة وما يحصل في لبنان، الشعور بازدواجية المعايير لم تعد فقط تتعلق بالمحكمة، إذ أصبحت الدول الكبرى تمارس ضغوطا سياسية كبيرة جدا على المحكمة الجنائية، حتى لا تتم محاكمة نتنياهو بموضوع جرائم الحرب وجرائم الإبادة التي ارتكبت في غزة".وأضاف المجالي: "لا يوجد ما يمنع أن يكون هناك محاكم أخرى، وعلى المنظمة الأفريقية أن تقوم بإنشاء محكمة جنائية دولية متخصصة لأفريقيا، لكن موضوع الانسحاب غير موفق فهذا يضعف المحكمة، وبالتالي يجب ان يتم دعم هذه المحكمة للقيام بدورها، كما أن الكثير من دول العالم بحاجة للأمم المتحدة ولدورها الكبير، ولكن المشكلة الاساسية في مجلس الأمن، فهو الذراع التنفيذية ومن خلاله يتم ما يسمى تطبيق الأمن والسلم الدوليين".وختم ضيف "سبوتنيك"، بالقول إن "الشرعية الدولية مرتبطة بالدول، وطالما الدول لا تحترم النظام الدولي، من المؤكد أن هناك خللا، هو بمثابة بداية انحطاط في قيمة هذه القضايا".

https://sarabic.ae/20260703/خبير-بيانات-السيادة-الرقمية-هي-درع-أفريقيا-القانوني-والدبلوماسي-في-مواجهة-المحكمة-الجنائية-الدولية-1114926824.html

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