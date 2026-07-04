https://sarabic.ae/20260704/إسقاط-389-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-المناطق-الروسية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1114935371.html
إسقاط 389 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل- وزارة الدفاع
إسقاط 389 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي تصدت لـ389 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل. 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T06:05+0000
2026-07-04T06:05+0000
2026-07-04T06:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 3 تموز/ يوليو إلى الساعة 7:00 صباحًا في 4 تموز/يوليو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 389 طائرة مسيرة أوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محور دوبروبيليا في دونيتسك- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
https://sarabic.ae/20260704/رئيس-الأركان-الروسي-يقدم-لبوتين-تقييما-مفصلا-للعمليات-في-أوكرانيا-1114933415.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
إسقاط 389 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال الليل- وزارة الدفاع
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي تصدت لـ389 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساءً بتوقيت موسكو في 3 تموز/ يوليو إلى الساعة 7:00 صباحًا في 4 تموز/يوليو، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 389 طائرة مسيرة أوكرانية".
وكشفت الوزارة أن الطائرات المسيرة تم إسقاطها فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفلاديمير وكالوغا وكورسك وليبيتسك ولينينغراد ونوفغورود وأوريول وبسكوف وروستوف وريازان وساراتوف وسمولينسك وتفير وتولا وإقليم كراسنودار ومقاطعة موسكو، وشبه جزيرة القرم، وبحر آزوف، والبحر الأسود.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية
، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.