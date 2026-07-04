https://sarabic.ae/20260704/إيه-إس-سي-إس-رادار-روسي-يرصد-الطائرات-الحربية-الصغيرة-والدرونز-1114945346.html
"إيه إس سي إس".. رادار روسي يرصد الطائرات الحربية الصغيرة والدرونز
"إيه إس سي إس".. رادار روسي يرصد الطائرات الحربية الصغيرة والدرونز
سبوتنيك عربي
تواصل روسيا تطوير شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات لمواجهة التطور المستمر في طبيعة التهديدات الجوية وخاصة تلك المتعلقة بطائرات هجومية صغيرة الحجم أو الطائرات... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T13:27+0000
2026-07-04T13:27+0000
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ولأن هذا النوع من التهديدات الجوية يمكنها اختراق شبكات دفاع جوي بسبب صغر مقطعها الراداري وقدرتها على التحليق بسرعات صغيرة بالقرب من الأرض، فإن وجود منظومات مخصصة لهذا الغرض أصبح ضرورة استراتيجية في الحروب الحديثة.ويصنف "إيه إس سي إس" ضمن أنظمة الكشف القادرة على رصد وتتبع الطائرات المسيرة والطائرات الصغيرة، بهدف تعزيز حماية المنشآت الحيوية ومنع أي اختراقات معادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ويعتمد هذا النظام على تردد راداري "إس - باند" الذي يتراوح طوله الموجه بين 2 إلى 4 غيغاهيرتز، ويوفر مراقبة مستمرة للمجال الجوي، مع القدرة على تتبع ما يصل إلى 20 هدفا في وقت واحد، إلى جانب دعم عمليات إدارة استخدام المجال الجوي وتقليل مخاطر التصادم بين الطائرات المأهولة وغير المأهولة.ويستطيع النظام رصد الطائرات الصغيرة على مسافة تصل إلى 30 كيلومترا، والطائرات المسيرة المتوسطة الحجم حتى 18 كيلومترا، والطائرات المسيّرة الصغيرة حتى 7 كيلومترات، فيما يبلغ مدى اكتشاف المسيرات المتناهية الصغر نحو 4 كيلومترات.كما يهدف النظام إلى الحد من المخاطر التي قد تشكلها الطائرات المسيرة والطائرات الخفيفة على السكان والبنية التحتية، إضافة إلى دعم الجهات المختصة في مراقبة المجال الجوي ورصد أي نشاط جوي بالقرب من المواقع الحساسة.ويكمن سر استخدام ترددات رادار "إس - باند" في أنه يوفر توازنا بين القدرة على الكشف ومقاومة الظروف الجوية المختلفة، حيث تكون موجاته أقل تأثرا مقارنة بالرادارت التي تستخدم ترددات "إكس - باند".ويضاف إلى ذلك أنه يتكامل مع الرادارات الأخرى في عملية الكشف المبكر للهدف، بينما تتولى رادارات أكثر تطورا تحديد المسار الأخير للهدف وتوجيه أنظمة النيران نحوه بدقة لتدميره.
https://sarabic.ae/20260108/فارا---في-آر-رادار-روسي-يرصد-تحركات-القوات-البرية-المعادية-1109027893.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
"إيه إس سي إس".. رادار روسي يرصد الطائرات الحربية الصغيرة والدرونز
تواصل روسيا تطوير شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات لمواجهة التطور المستمر في طبيعة التهديدات الجوية وخاصة تلك المتعلقة بطائرات هجومية صغيرة الحجم أو الطائرات المسيرة فائقة الصغر، التي يصعب رصدها بواسطة الرادارات التقليدية.
ولأن هذا النوع من التهديدات الجوية يمكنها اختراق شبكات دفاع جوي
بسبب صغر مقطعها الراداري وقدرتها على التحليق بسرعات صغيرة بالقرب من الأرض، فإن وجود منظومات مخصصة لهذا الغرض أصبح ضرورة استراتيجية في الحروب الحديثة.
ويصنف "إيه إس سي إس" ضمن أنظمة الكشف القادرة على رصد وتتبع الطائرات المسيرة والطائرات الصغيرة، بهدف تعزيز حماية المنشآت الحيوية ومنع أي اختراقات معادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
ويعتمد هذا النظام على تردد راداري "إس - باند" الذي يتراوح طوله الموجه بين 2 إلى 4 غيغاهيرتز، ويوفر مراقبة مستمرة للمجال الجوي، مع القدرة على تتبع ما يصل إلى 20 هدفا في وقت واحد، إلى جانب دعم عمليات إدارة استخدام المجال الجوي وتقليل مخاطر التصادم بين الطائرات المأهولة وغير المأهولة.
ويستطيع النظام رصد الطائرات الصغيرة على مسافة تصل إلى 30 كيلومترا، والطائرات المسيرة المتوسطة الحجم حتى 18 كيلومترا، والطائرات المسيّرة الصغيرة حتى 7 كيلومترات، فيما يبلغ مدى اكتشاف المسيرات المتناهية الصغر نحو 4 كيلومترات.
كما يهدف النظام إلى الحد من المخاطر التي قد تشكلها الطائرات المسيرة والطائرات الخفيفة على السكان والبنية التحتية، إضافة إلى دعم الجهات المختصة في مراقبة المجال الجوي ورصد أي نشاط جوي
بالقرب من المواقع الحساسة.
23 ديسمبر 2025, 16:02 GMT
ويكمن سر استخدام ترددات رادار "إس - باند" في أنه يوفر توازنا بين القدرة على الكشف ومقاومة الظروف الجوية المختلفة، حيث تكون موجاته أقل تأثرا مقارنة بالرادارت التي تستخدم ترددات "إكس - باند".
ويضاف إلى ذلك أنه يتكامل مع الرادارات الأخرى في عملية الكشف المبكر
للهدف، بينما تتولى رادارات أكثر تطورا تحديد المسار الأخير للهدف وتوجيه أنظمة النيران نحوه بدقة لتدميره.