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القوات الروسية تستهدف مستودع وقود تابع للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تستهدف مستودع وقود تابع للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف مستودع وقود تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، باستخدام طائرة مسيرة من طراز "غيران-4". 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T11:06+0000
2026-07-04T11:06+0000
2026-07-04T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "نفذ مشغلو الطائرات المسيرة غارة باستخدام طائرة غيران-4 على مستودع وقود وزيوت تشحيم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرية بانيوتين في مقاطعة خاركوف".وفي وقت سابق من اليوم، دكت القوات الروسية، اليوم السبت، مركزا لوجستيا تابعا للجيش الأوكراني في زابوروجيه، وذلك باستخدام طائرات "غيران" المسيرة.وأضافت وزارة الدفاع أن المنشأة لحقت بها أضرار جسيمة نتيجة هذه الغارات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على محور دوبروبيليا في دونيتسك- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
https://sarabic.ae/20260704/المعقل-الأخير-لقوات-كييف-خبير-عسكري-يشرح-أهمية-تحرير-الجيش-الروسي-لكونستانتينوفكا-1114939118.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تستهدف مستودع وقود تابع للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف
11:06 GMT 04.07.2026 (تم التحديث: 11:07 GMT 04.07.2026)
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استهداف مستودع وقود تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، باستخدام طائرة مسيرة من طراز "غيران-4".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "نفذ مشغلو الطائرات المسيرة غارة باستخدام طائرة غيران-4 على مستودع وقود وزيوت تشحيم تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرية بانيوتين في مقاطعة خاركوف".
ونشرت الوزارة لقطات مصورة للمستودع المدمر، مضيفة: "تم تدمير الهدف".
وفي وقت سابق من اليوم
، دكت القوات الروسية، اليوم السبت، مركزا لوجستيا تابعا للجيش الأوكراني في زابوروجيه، وذلك باستخدام طائرات "غيران" المسيرة.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان: "بهدف تقليص القدرات العسكرية والاقتصادية للعدو، استُخدمت طائرات" غيران-4" و"غيربيرا" المسيّرة لضرب مستودع كانتسيروفكا النفطي قرب قرية فيسوكوغورني في مقاطعة زابوروجيه".
وأضافت وزارة الدفاع أن المنشأة لحقت بها أضرار جسيمة نتيجة هذه الغارات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.