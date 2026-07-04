https://sarabic.ae/20260704/بعد-هانتا-تسجيل-125-إصابة-بـنوروفيروس-على-متن-سفينة-رحلات-بحرية-1114946795.html

بعد "هانتا".. تسجيل 125 إصابة بـ"نوروفيروس" على متن سفينة رحلات بحرية

بعد "هانتا".. تسجيل 125 إصابة بـ"نوروفيروس" على متن سفينة رحلات بحرية

سبوتنيك عربي

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 125 إصابة بفيروس "نوروفيروس" المسبب لالتهاب المعدة والأمعاء، على متن سفينة الرحلات السياحية... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T15:01+0000

2026-07-04T15:01+0000

2026-07-04T15:01+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

الصحة

منظمة الصحة العالمية

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وأوضحت المراكز أن الإصابات شملت 102 راكبًا و23 من أفراد الطاقم، وذلك خلال الرحلة التي استمرت من 12 يونيو إلى 2 يوليو، مؤكدة أن هذا الرقم يمثل إجمالي الحالات التي سُجلت طوال الرحلة، وليس عدد المصابين عند رسو السفينة في الموانئ، وفقا لوسائل إعلام غربية. وأضافت أن الشركة المشغلة اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية، شملت عزل المصابين وتنفيذ عمليات تنظيف وتعقيم شاملة للسفينة، استعدادًا لانطلاق رحلتها التالية. وكانت الرحلة، التي انطلقت من الأرجنتين في أبريل الماضي، قد أسفرت عن تسجيل 13 إصابة مؤكدة وثلاث وفيات، قبل أن تؤكد المنظمة عدم رصد أي إصابات جديدة لأكثر من شهر، معلنة انتهاء التفشي رسميًا.ويُعد "نوروفيروس" من أكثر الفيروسات المسببة لالتهاب المعدة والأمعاء عدوى، إذ ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، وكذلك عبر الطعام أو المياه الملوثة. وتزداد فرص تفشيه في الأماكن المغلقة والمزدحمة، مثل السفن السياحية ودور الرعاية والمدارس والمستشفيات. وعلى الرغم من أن أعراضه تكون غالبًا خفيفة، فإنه قد يؤدي إلى جفاف شديد، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

https://sarabic.ae/20260702/الصحة-العالمية-تعلن-انتهاء-تفشي-فيروس-هانتا-المرتبط-بسفينة-إم-في-هونديوس-1114898304.html

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الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة الأمريكية, الصحة, منظمة الصحة العالمية