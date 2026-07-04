https://sarabic.ae/20260704/موسكو-أوروبا-تتجه-لتكتل-عسكري-سياسي-اقتصادي-وطهران-تحذر-من-المساس-بالمفاوضات-1114944874.html

موسكو: أوروبا تتجه لتكتل عسكري سياسي اقتصادي... وطهران تحذر من المساس بالمفاوضات

موسكو: أوروبا تتجه لتكتل عسكري سياسي اقتصادي... وطهران تحذر من المساس بالمفاوضات

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الاتحاد الأوروبي يتحول بشكل واضح إلى كتلة عسكرية سياسية اقتصادية، ويعمل على تطوير هوية عسكرية. 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T13:22+0000

2026-07-04T13:22+0000

2026-07-04T13:22+0000

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موسكو: أوروبا تتجه لتكتل عسكري سياسي اقتصادي.. وطهران تحذر من المساس بالمفاوضات سبوتنيك عربي موسكو: أوروبا تتجه لتكتل عسكري سياسي اقتصادي.. وطهران تحذر من المساس بالمفاوضات

وأضاف بيسكوف أن "مبالغ طائلة تُنفق (من الاتحاد الأوروبي) على عسكرة اقتصادات الدول، معتبرا أن هذا هو الواقع القائم في أوروبا حاليا، ولفت إلى أن روسيا تأخذ هذا الأمر في الحسبان".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الملف الأوكراني أصاب القارة الأوربية بالفوضى وعدم الاستقرار والتخبط وعدم الوضوح في تحديد مصالح أوربا بشكل كامل، كما زعزع الأسس والمقومات التي يقوم عليها الاتحاد الأوربي نتيجة ما أصاب الاقتصاد الأوربي من خلل، نتيجة القرار الخاطئ بقطع العلاقات مع روسيا".طهران تتوعد بالرد عسكريا على أي انتهاك أمريكي خلال عملية التفاوضصعّدت إيران، خلال الساعات الماضية، تحذيراتها لأمريكا من تنفيذ أي انتهاكات، بالتزامن مع انطلاق مراسم دفن المرشد الإيراني، علي خامنئي، والتي تمتد نحو أسبوع.وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني، مجيد بن الرضا، أن أي انتهاك من جانب الولايات المتحدة لالتزاماتها في إطار عملية التفاوض سيؤدي إلى رد عسكري.وأشار سبيتي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هذه الحرب شنّت أثناء المفاوضات، وهو ما دفع إيران إلى الحذر الدائم من الجانب الأمريكي رغم ما يبدو على السطح من أمور تبدو إيجابية أثناء المفاوضات"."أنصار الله" تهدد باستهداف المصالح الحيوية السعودية وتتهم الرياض بمحاولة منع هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاءهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية باستهداف المطارات والمصالح الحيوية للسعودية، إذا تكرر ما وصفته بانتهاك الأجواء اليمنية.جاء ذلك بعد اتهامات "أنصار الله" للرياض بمحاولة منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء.وقال المتحدث العسكري لجماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، إن السعودية أرسلت تشكيل من الطيران الحربي إلى الأجواء اليمنية في محاولة لمنع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء.وأشار غلاب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "لا يوجد أي قيود على مطار صنعاء، وأن المطار مفتوح ولم يحدث أي حصار للمطار"، لافتا إلى أن "الحرب الأخيرة على غزة وعلى إيران، وما قام به "أنصار الله" من رد على تلك الاعتداءات في إطار ما يسمى جبهة الإسناد هو الذي ألحق ضررا بالبنية الأساسية للمطار".اقتصاديا... أنبوب "البصرة - العقبة" يفتح أسواقا إضافية أمام النفط العراقيبحث العراق والأردن تنفيذ مشروع أنبوب النفط الاستراتيجي البصرة - العقبة، أحد أبرز مشاريع الطاقة المشتركة بين البلدين.وقال رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، إن العراق و الأردن يرتبطان "بعلاقات تاريخية ومتميزة"، وأن الأردن يمثل "عمقا استراتيجيا مهما للعراق".وأعرب عن تطلع حكومته إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.وذكر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "سياسة وزارة النفط تهدف إلى زيادة القدرة على الإنتاج والتصدير إلى أوروبا وأفريقيا، بربط البصرة بحديثة، وصولا إلى العقبة، ثم إلى مدينة السويس للطاقة، ما يساهم في إمداد جنوب أوروبا بالنفط والغاز".رياضيا... تأهل تاريخي لمنتخب مصر للدور الـ16 لكأس العالم بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيحتأهل المنتخب المصري إلى دورالـ16 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأسترالي (4-2) بركلات الترجيح.ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري في الدور المقبل نظيره الأرجنتيني، الذي فاز بصعوبة بالغة على منتخب كاب فيردي 3-2.وشدد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على "ضرورة منح الجهاز الفني واللاعبين التقدير الذي يستحقونه، بعد تحقيق أرقام غير مسبوقة في تاريخ مشاركات الفراعنة بالمونديال".

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خالد عبد الجبار https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg

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