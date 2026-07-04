https://sarabic.ae/20260704/وزير-الخارجية-المصري-خسائر-قناة-السويس-بلغت-105-مليار-دولار-بسبب-اضطرابات-الملاحة-الدولية--1114944589.html

وزير الخارجية المصري: خسائر قناة السويس بلغت 10.5 مليار دولار بسبب اضطرابات الملاحة الدولية

وزير الخارجية المصري: خسائر قناة السويس بلغت 10.5 مليار دولار بسبب اضطرابات الملاحة الدولية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أن مصر تكبدت خسائر تُقدر بنحو 10.5 مليار دولار نتيجة تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بسبب الاضطرابات... 04.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-04T13:09+0000

2026-07-04T13:09+0000

2026-07-04T13:09+0000

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وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، اليوم السبت، إن المباحثات تناولت أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية وفقًا لقواعد القانون الدولي، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحسب ماذكر موقع "اليوم السابع" المصري. وأوضح أن زيارة المفوضة الأوروبية إلى القاهرة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتؤكد حرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن وتيرة اللقاءات رفيعة المستوى بين الجانبين تواصلت منذ ذلك الحين، مشيرًا إلى مشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع مع رئاسة الاتحاد الأوروبي في قبرص خلال أبريل/ نيسان الماضي لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب لقائه في مدينة إيفيان الفرنسية على هامش قمة مجموعة السبع الصناعية في يونيو/ حزيران الماضي.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضًا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.

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