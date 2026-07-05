https://sarabic.ae/20260705/إعلام-قراصنة-يخترقون-حسابات-مسؤولين-بريطانيين-ويسرقون-بيانات-حكومية-1114978076.html
إعلام: قراصنة يخترقون حسابات مسؤولين بريطانيين ويسرقون بيانات حكومية
إعلام: قراصنة يخترقون حسابات مسؤولين بريطانيين ويسرقون بيانات حكومية
سبوتنيك عربي
كشفت وساىل إعلام ريطانية أن قراصنة تمكنوا من اختراق آلاف الحسابات التابعة للحكومة البريطانية ووزارة الخارجية، وسرقوا البيانات وعرضوها للبيع. 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T21:44+0000
2026-07-05T21:44+0000
2026-07-05T21:44+0000
بريطانيا
سرقة بيانات
العالم
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وقالت التقارير، "اخترق قراصنة حسابات البريد الإلكتروني لمسؤولين حكوميين بريطانيين وموظفين بوزارة الخارجية في الخارج".وتمكن المخترقون من الوصول إلى بيانات تخص موظفي البعثات الخارجية التابعة لوزارة الخارجية البريطانية وموظفي الوكالات الحكومية المحلية.وشملت الحسابات المخترقة موظفين من السفارتين البريطانيتين في تايلاند وموريشيوس، فضلًا عن موظفين في مقاطعة ديربيشاير ومنطقة والثام فورست في لندن، كما تم اختراق بيانات من هيئة الخدمات الصحية الوطنية وموردي الأدوية وموردي الطاقة.وحسب الصحيفة، تمكن القراصنة من الحصول على عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور، مما أتاح لهم الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحكومية الرئيسية.ويمكن شراء هذه البيانات حاليًا المعروضة للبيع من خلال الـ "دارك ويب" مقابل نحو 60 ألف دولار.
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بريطانيا, سرقة بيانات, العالم
بريطانيا, سرقة بيانات, العالم
إعلام: قراصنة يخترقون حسابات مسؤولين بريطانيين ويسرقون بيانات حكومية
كشفت وساىل إعلام ريطانية أن قراصنة تمكنوا من اختراق آلاف الحسابات التابعة للحكومة البريطانية ووزارة الخارجية، وسرقوا البيانات وعرضوها للبيع.
وقالت التقارير، "اخترق قراصنة حسابات البريد الإلكتروني لمسؤولين حكوميين بريطانيين وموظفين بوزارة الخارجية في الخارج".
وزعمت أن القراصنة استخدموا بيانات مسروقة سابقًا لاختراق 80 ألف جهاز من جدران الحماية التي تقدمها شركة "فورتينت" للأمن السيبراني.
وتمكن المخترقون من الوصول إلى بيانات تخص موظفي البعثات الخارجية التابعة
لوزارة الخارجية البريطانية وموظفي الوكالات الحكومية المحلية.
وشملت الحسابات المخترقة موظفين من السفارتين البريطانيتين في تايلاند وموريشيوس، فضلًا عن موظفين في مقاطعة ديربيشاير ومنطقة والثام فورست في لندن، كما تم اختراق بيانات من هيئة الخدمات الصحية الوطنية وموردي الأدوية وموردي الطاقة.
وحسب الصحيفة، تمكن القراصنة من الحصول على عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور، مما أتاح لهم الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحكومية الرئيسية.
ويمكن شراء هذه البيانات حاليًا المعروضة للبيع من خلال الـ "دارك ويب" مقابل نحو 60 ألف دولار.