https://sarabic.ae/20260705/الجيش-الروسي-يدمر-محطة-لتوزيع-الغاز-في-مقاطعة-تشيرنيغيف-الأوكرانية-بطائرة-مسيرة-من-طراز-غيران-1114955051.html

الجيش الروسي يدمر محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة تشيرنيغيف الأوكرانية بطائرة مسيرة من طراز "غيران"

الجيش الروسي يدمر محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة تشيرنيغيف الأوكرانية بطائرة مسيرة من طراز "غيران"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة دمّرت محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة تشيرنيغيف الأوكرانية باستخدام طائرة مسيرة من طراز "غيران-2". 05.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-05T08:27+0000

2026-07-05T08:27+0000

2026-07-05T08:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أسفر استخدام الوحدات المختصة بالطائرات المسيرة الهجومية عن تدمير محطة لتوزيع الغاز في بلدة غازوبروفودنويه في مقاطعة تشيرنيغيف".وتستهدف القوات الروسية، منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت بنى تحتية للطاقة والنقل تعمل لصالح قوات نظام كييف- وزارة الدفاعالجيش الروسي يطلق أقمارا صناعية عسكرية ويستهدف مراكز الطاقة لقوات كييف- وزارة الدفاع

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