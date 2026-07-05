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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260705/الجيش-الروسي-يدمر-محطة-لتوزيع-الغاز-في-مقاطعة-تشيرنيغيف-الأوكرانية-بطائرة-مسيرة-من-طراز-غيران-1114955051.html
الجيش الروسي يدمر محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة تشيرنيغيف الأوكرانية بطائرة مسيرة من طراز "غيران"
الجيش الروسي يدمر محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة تشيرنيغيف الأوكرانية بطائرة مسيرة من طراز "غيران"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة دمّرت محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة تشيرنيغيف الأوكرانية باستخدام طائرة مسيرة من طراز "غيران-2". 05.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-05T08:27+0000
2026-07-05T08:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أسفر استخدام الوحدات المختصة بالطائرات المسيرة الهجومية عن تدمير محطة لتوزيع الغاز في بلدة غازوبروفودنويه في مقاطعة تشيرنيغيف".وتستهدف القوات الروسية، منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت بنى تحتية للطاقة والنقل تعمل لصالح قوات نظام كييف- وزارة الدفاعالجيش الروسي يطلق أقمارا صناعية عسكرية ويستهدف مراكز الطاقة لقوات كييف- وزارة الدفاع
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الجيش الروسي يدمر محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة تشيرنيغيف الأوكرانية بطائرة مسيرة من طراز "غيران"

08:27 GMT 05.07.2026
© Sputnikمشاهد من تحرير مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مشاهد من تحرير مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة دمّرت محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة تشيرنيغيف الأوكرانية باستخدام طائرة مسيرة من طراز "غيران-2".
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أسفر استخدام الوحدات المختصة بالطائرات المسيرة الهجومية عن تدمير محطة لتوزيع الغاز في بلدة غازوبروفودنويه في مقاطعة تشيرنيغيف".
وتستهدف القوات الروسية، منشآت البنية التحتية للطاقة والنقل في أوكرانيا التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف منشآت بنى تحتية للطاقة والنقل تعمل لصالح قوات نظام كييف- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يطلق أقمارا صناعية عسكرية ويستهدف مراكز الطاقة لقوات كييف- وزارة الدفاع
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